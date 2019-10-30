Как сейчас выглядят парни из 15 групп, плакатами которых мы увешивали стены

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В наши юные годы было модным оклеивать стены своей комнаты постерами с изображением популярных групп и исполнителей, несмотря на протесты родителей. И во все времена девочки отдавали предпочтение, конечно, симпатичным певцам и солистам. И если практически каждый журнал 1990-х и 2000-х пестрел фотографиями «На-На» или Smash!, то фанаткам конца 80-х приходилось немало потрудиться, чтобы достать заветную афишу с «Ласковым маем».

AdMe.ru вспомнил горячих парней из отечественных поп-групп прошлых десятилетий и поинтересовался, как они выглядят сейчас.

1. Ласковый май

«Ласковый май» стал первой российской группой, ориентированной на подростков. Невероятную популярность коллектив приобрел в конце 1980-х, а его обаятельный лидер, 13-летний Юра Шатунов, мгновенно завоевал любовь советских девочек. Группа просуществовала до 1991 года. Шатунов уехал в Германию, и некоторое время о нем ничего не было слышно. За границей артист выучился на звукорежиссера и начал сольную карьеру. Сейчас Юрий успешно выступает сольно и много гастролирует по России.

2. На-На

Эпатажный продюсер Бари Алибасов основал группу «На-На» на исходе 1980-х, и этот бойз-бенд поставил с ног на голову шоу-бизнес 90-х. Группа существует и по сей день, но его участники сменились. Из канонического состава остались только Владимир Политов (на втором фото второй слева) и Вячеслав Жеребкин (второй справа).

Основной вокалист группы со дня ее основания Владимир Левкин (первый слева на первом фото) покинул группу в 1998 году. Артист начал выступать сольно и сниматься в кино. Сейчас Владимира дольно часто можно увидеть на телевидении в развлекательных телепередачах. Еще один бывший солист группы, Владимир Асимов, живет в Испании, с бывшими коллегами и журналистами не общается. Продолжает записывать песни, в том числе на испанском языке.

3. Иванушки International

Группа «Иванушки» существует с 1995 года. В 2013 году «беленький» участник, Олег Яковлев, покинул коллектив, решив петь самостоятельно. Его место занял Кирилл Туриченко. В таком составе группа выступает и сегодня. К сожалению, в 2017 году Олег Яковлев ушел из жизни. Это не первая гибель экс-участников «Иванушек International»: в 1998 году трагически погиб солист Игорь Сорин.

4. Нэнси

Идея создать группу «Нэнси» пришла в голову Анатолию Бондаренко, ставшему ее солистом и продюсером. Он собрал для коллектива несколько участников, в их числе был клавишник и вокалист Андрей Костенко. В лице Бондаренко и Костенко мегапопулярная группа 90-х существует и теперь.

5. Руки Вверх!

С основания в 1996 году и до 2006-го группа состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина. Тогда песни коллектива лились «из каждого утюга». Но в 2006-м было решено деятельность прекратить. Появилось много новых групп, с которыми «Руки Вверх!» не могли больше конкурировать. Сергей Жуков стал выпускать сольные альбомы, а через какое-то время начал гастролировать в одиночку, используя название «Руки Вверх». Дела его музыкальной группы сейчас идут неплохо, интерес зрителей не иссякает. Новости об Алексее Потехине появляются нечасто. Известно, что он продюсирует молодых исполнителей и гастролирует по России с коллективом, который назвал «Поднимите руки вверх».

6. Revoльvers

Revoльvers завоевали популярность, когда в 2000 году выпустили песню «Ты у меня одна». Трек моментально стал хитом, а симпатичный солист Алексей Елистратов — любимцем девушек. Последний клип группы вышел в 2006 году, затем Revoльvers пропали с радаров шоу-бизнеса. Елистратов продолжает сниматься в кино (он актер) и периодически выступает с группой на фестивалях ностальгической музыки.

7. Дискотека Авария

«Дискотека Авария» завоевала наши сердца как квартет, но после трагической смерти обаятельного Олега Жукова превратилась в трио. В таком виде коллектив существовал долгие годы.

Спустя 22 года, в 2012 году, Николай Тимофеев покинул группу, чтобы отправиться в одиночное плавание. Сейчас на концертах он исполняет песни собственного сочинения. В том же году коллектив пополнила Анна Хохлова.

8. Динамит

Группа «Динамит» родилась в 1999 году. Незадолго до этого сочинский диджей Илья Зудин (на фото в центре) предложил продюсеру Юрию Айзеншпису создать мужское трио. Тот согласился, и Зудин стал одним из солистов. Вскоре к коллективу присоединился Леонид Нерушенко, а потом — Илья Дуров. После ухода из группы Нерушенко в 2003 году его место занял Илья Данильченко. Через 2 года Леонид Нерушенко погиб в ДТП.

Сейчас Илья Зудин занят собственным творчеством. Илья Данильченко развивает бизнес, ведет обучающие семинары. Об Илье Дурове известно немногое, он не ведет соцсети и не общается со СМИ, занимается режиссурой. А группа «Динамит» больше не выступает, не записывает новых песен и фактически не существует. Но их хит «Я не забуду» мы будем помнить еще долго.

9. Премьер-министр

В начале 2000-х Вячеслав Бодолика, Питер Джейсон, Жан Григорьев-Милимеров и Марат Чанышев были на пике популярности как группа «Премьер-министр». В 2002 году они представили Россию на «Евровидении». Но через 4 года из-за разногласий с продюсером ребята решили уйти и работать самостоятельно. Так как права на использование названия «Премьер-министр» они не имели, молодые люди стали называть себя группой «ПМ». Коллектив выступает до сих пор, из него ушел только Вячеслав Бодолика.

10. Plazma

Бессменными участниками Plazma являются Роман Черницын и Максим Постельный. Группа образовалась в 2000 году и радует поклонников своим творчеством по сей день.

11. Smash!

Smash! просуществовала всего 6 лет, с 2000 по 2006-й, но успела влюбить в себя тысячи девушек. А еще подарила отечественному шоу-бизнесу двух самостоятельных талантливых певцов. Сергей Лазарев — один из самых популярных артистов российской эстрады. Он дважды представлял Россию на «Евровидении», и оба раза очень успешно. Влад Топалов также выступает сольно. Недавно он женился на телеведущей Регине Тодоренко, у пары родился долгожданный первенец.

12. Отпетые мошенники

Привычный нам список коллектива — Сергей Аморалов, Вячеслав Зинуров и Гарик Богомазов. В таком классическом составе группа просуществовала 15 лет, пока из нее не ушел задорный «рыжик» Игорь Богомазов. Сейчас Гарик все свое время посвящает сольному творчеству и семье.

На место Богомазова пришел Андрей Репников. Он пропел в группе 6 лет, пока в 2016 году не попал в ДТП. Репников впал в кому, а после выхода из нее музыканту потребовалась длительная реабилитация.

13. Фактор-2

Дуэт Ильи Подстрелова и Владимира Панченко родился в 1999 году, но настоящая популярность пришла вместе с песней «Красавица» в 2005 году, когда с поддержкой Сергея Жукова ребята сняли эффектный клип. В 2012 году группа распалась. Илья стал выступать с концертами в России, а Владимир — в Германии.

14. Чай вдвоем

Песни группы «Чай вдвоем» стали активно крутить на радио в начале 2000-х. Тогда на ребят обрушилась бешеная популярность: ни один сборный концерт не проходил без участия эффектных парней с романтичными текстами песен. Но в 2012 году дуэт перестал существовать. Денис Клявер начал петь под своим именем, а Стас Костюшкин запустил новый проект под названием A-Dessa.

15. Корни

«Корни» победили в первом сезоне «Фабрики звезд». Случилось это в далеком 2002 году. Сегодня группа все еще существует, но из первоначального состава там остались лишь Алексей Кабанов и Александр Бердников.

Что касается бывших участников, то Александр Асташенок и Павел Артемьев активно снимаются в кино и не забывают про музыку.