Как сейчас выглядят наши исполнители, которые запомнились одним-единственным хитом

Как это часто бывает в мире шоу-бизнеса, репертуар музыкального коллектива может состоять из нескольких десятков композиций, но особенно популярной у слушателей может быть лишь одна-единственная песня. И именно с ней публика будет ассоциировать того или иного исполнителя даже спустя годы. Такая участь постигла многих отечественных артистов, выступавших на сцене в конце 1990-х — начале 2000-х годов. К примеру, группа «Божья коровка» запомнилась в основном благодаря хиту с такими строчками: «Не ходи к нему на встречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди».

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как сейчас выглядят те певцы, которые запомнились публике лишь одной популярной песней. К слову, напомним, что о некоторых других звездах одного хита мы рассказывали здесь и здесь.

«НеИгрушки» — «100 дней до приказа»

Отрывок из песни: «Сто дней до приказа, Сто дней час за часом Ждут солдаты сладких снов, Ждут девчонки пацанов». Композиция «100 дней до приказа» вышла в 1999 году и сразу же стала одной из самых любимых песен у каждого, кто хоть как-то был связан с армией. Даже сейчас, спустя 20 лет, будущие дембеля отсчитывают дни до конца службы, напевая строки из того хита. Главной солисткой в группе «НеИгрушки» являлась Анна Свиридова. В составе группы она выпустила 3 альбома, а потом ушла из шоу-бизнеса. После этого она работала в караоке, а несколько лет назад возобновила творческую деятельность под псевдонимом Анна Неигрушки. Новые песни певицы можно найти в сети.

Светлана Рерих — «Ладошки»

Отрывок из песни: «Две ладошки — нежные кошки, А за окошком ночь. Две ладошки — нежные кошки. Ты не прогонишь прочь». В 1996 году вышел дебютный альбом Светланы Рерих, а уже через год последовал второй. На нем в числе прочих была композиция «Ладошки», которую публика приняла очень тепло. А после выхода клипа на эту песню, в котором, кстати, снялись Сергей Гинзбург, Максим Аверин и Леонид Барац, певица стала по-настоящему популярной. В последующие годы был выпущен еще один альбом, но в начале 2000-х певица прекратила деятельность и стала владелицей PR-агентства. И только в 2016 году Светлана возобновила творческую деятельность, начав сотрудничество с продюсерским центром ZZCO-music.

«Божья коровка» — «Гранитный камушек»

Отрывок из песни: «Не ходи к нему на встречу, не ходи, У него гранитный камушек в груди». Группу «Божья коровка» в конце 1980-х основал композитор-аранжировщик Владимир Воленко. Правда, бешеная популярность к коллективу пришла только в 1995 году, после исполнения песни «Гранитный камушек». В 2000-х годах сменилась участница группы — на смену Инне Анзоровой пришла Наталья Полещук, которая вскоре вышла замуж за Воленко. В последующие годы были выпущены несколько альбомов. Сейчас группа активно гастролирует как с сольными выступлениями, так и в рамках сборных концертов. «Гранитный камушек» вот уже 25 лет является самым востребованным треком группы. Творческий коллектив исполняет этот сингл на каждой ретродискотеке.

Даша Суворова — «Поставит Басту» («До утра»)

Отрывок из песни: «И до утра опять не будет спать, И будет вспоминать, опять не будет спать». Этот лиричный хит Даши Суворовой взорвал все хит-парады в 2011 году: песня более 20 недель продержалась в музыкальном хит-параде «Золотой граммофон», поднявшись в итоге до его вершины. Слова и музыку к этой композиции Дарья написала сама. Затем она подарила поклонникам еще немало альбомов. Но в 2016 году продюсер не стал продлевать с ней контракт, и она переехала в Киев. Через год она вернулась в мир шоу-бизнеса и выпустила несколько новых песен.

Лера Массква — «7-й этаж»

Отрывок из песни: «На 7-м этаже за 7 часов счастья Спасибо тебе, и, знаешь, теперь Увидеть бы вновь тебя. Я вроде знаю, что такое любовь». В 2005 году 17-летняя Лера Массква выпустила дебютный альбом «Массква». Песня «7-й этаж» из этого альбома, а также композиция «Мы с тобой» стали саундтреками к телесериалу «Универ» телеканала ТНТ, сделав молодую певицу безумно популярной. В 2007 году она выпустила еще один альбом, а в последующие годы сняла клипы на свои новые песни. В 2016 году Лера вышла замуж за Павла Евлахова — основателя группы «4ехов». Интересно, что в 2019-м певица пересекла Атлантический океан на парусной яхте. Сейчас продолжает писать музыку и стихи.

«Рок-острова» — «Ничего не говори»

Отрывок из песни: «Ничего не говори, Это жжет огонь внутри. Ты в глаза мне не смотри, Ничего не говори». Группу «Рок-острова» в 1986 году основал Владимир Захаров, который является одновременно и автором музыки, и основным вокалистом. Группа издала множество песен, из которых самой популярной стала композиция «Ничего не говори». Она вот уже 23 года является своеобразной визитной карточкой группы. Отрадно, что творческий коллектив до сих пор более-менее успешно выступает на сцене, выпускает альбомы и гастролирует по стране.

«Инфинити» — «Где ты?»

Отрывок из песни: «Где ты? Я бегу за тобою! Разрываюсь с мечтою. Растворяюсь в ночи. Не молчи! Вместе не встречать нам рассветы. В два конца, в две планеты Вдаль уносишься ты! Ты!» Группа была образована в 1999 году, правда, сначала она называлась «Черное и белое». В состав группы вошли Татьяна Бондаренко и Алексей Кутузов. Татьяна писала тексты и музыку, а Алексей отвечал за саунд-продюсирование и аранжировку. Композиция «Где ты?» была написана в 2002 году, но популярной тогда не стала. В 2006-м группа выпустила альбом, который также оказался неуспешным. В 2006 году коллектив сменил свое название на современное, а уже через год выпустил сингл «Где ты?» в новой обработке. Песня быстро стала хитом, продержавшись 4 недели на вершине российского радиочарта. В настоящее время солистка группы Татьяна Бондаренко продолжает заниматься своей музыкальной карьерой и выпускает новые треки, активно гастролирует с концертами, выступает на российских телешоу и в ночных клубах вместе со своим продюсером Алексеем Кутузовым.

Айдамир Мугу — «Черные глаза»

Отрывок из песни: «Черные глаза вспоминаю — умираю. Черные глаза, я только о тебе мечтаю. Черные глаза — самые прекрасные! Черные глаза, черные глаза, черные глаза». Айдамир Мугу получил известность в 2004 году, когда в возрасте 14 лет исполнил песню «Черные глаза». Она сразу же стала хитом не только в России, но и далеко за ее пределами. В 2005 году Айдамир выпустил одноименный альбом. После школы певец окончил ГИТИС и занялся продвижением сольной карьеры. В последующие годы Мугу выпустил еще несколько альбомов, а также снял клипы на некоторые песни. Сейчас исполнитель продолжает выступать с сольными концертами по России и родному Кавказу.

Total — «Бьет по глазам»

Отрывок из песни: «Бьет по глазам адреналин, Переживем, ну и черт с ним. Бьет по глазам... А-а-а-ам, а-а-а-ам, а-а-а-ам». Total — российская рок-группа, образованная в 2000 году, ее продюсером несколько лет был Максим Фадеев. Основной солисткой коллектива является двоюродная сестра Фадеева — Марина Черкунова. Строчки из песни «Бьет по глазам» напевали все любители рок-музыки, она была невероятно популярной. Группа выступала на фестивалях «НАШЕствие», Maxidrom, «МегаХаус» и даже на разогреве первого российского концерта Marilyn Manson. Стоит отметить, что группа Total запомнилась меломанам не только хитом «Бьет по глазам», но и песнями «Неважно» и «Уходим на закат». Несмотря на спад популярности, Черкунова с коллегами до сих пор выступают, периодически выпуская альбомы.

DJ Piligrim — «Ты меня забудь»

Отрывок из песни: «Ты меня забудь, ты меня прости, Ты меня ночами темными не зови, Имя мое сотри, Уже я не твой, ты пойми». DJ Piligrim (настоящее имя — Ильхом Юльчиев) — узбекский автор и исполнитель собственных песен, который начал свою деятельность еще в 1998 году. Он очень быстро стал популярен у себя на родине и в других центральноазиатских республиках. В 2007 году DJ Piligrim выпустил песню «Ты меня забудь», которая моментально завоевала азиатские танцполы, а уже летом 2008 года песня попала в российские радиоэфиры, сделав певца невероятно популярным и среди русскоязычных любителей музыки. В последующие годы Ильхом выпустил еще несколько альбомов и сборников песен. Сейчас ведет активную творческую деятельность.

Татьяна Лихачева — «Любовь — холодная война»

Отрывок из песни: «Любовь — холодная война, Никто не понял, чья вина, Любовь — холодная война От темна и до темна». Татьяна Лихачева начала свою музыкальную карьеру в 17 лет, став бэк-вокалисткой у Маши Распутиной. Затем она ушла в сольное плавание. В 2001 году выпустила песню «Любовь — холодная война» и получила за нее «Золотой граммофон». Другие популярные песни Лихачевой («Кофе с перцем» и «Все теперь не так») были выпущены при сотрудничестве с композитором Кимом Брейтбургом. А дебютный альбом певицы вышел в 2002 году. Сейчас Татьяна Лихачева выступает в роли лирической исполнительницы. Она активно участвует в различных мероприятиях, сотрудничает с известными артистами, записывает новые песни.

T9 — «Ода нашей любви» («Вдох-выдох»)

Отрывок из песни: «Вдох-выдох — и мы опять играем в любимых. Пропадаем и тонем в нежности заливах, Не боясь и не тая этих чувств сильных. Ловим сладкие грезы на сказочных склонах». Популярность к питерской группе Т9, в состав которой входили Владимир Солдатов и Марина Иванова, пришла в 2008 году, после выхода на экраны телесериала «Ранетки». Песня «Ода нашей любви» стала одной из основных музыкальных тем сериала. А после выхода видеоклипа на эту песню он сразу же стал лидером чартов практически всех музыкальных телеканалов. В следующие годы группа выпустила еще несколько популярных и не очень клипов, а в 2014-м коллектив распался. С 2015 года Владимир Солдатов является участником группы «Банд’Эрос».

DJ Дождик — «Почему же»

Отрывок из песни: «Почему же, почему же Дождик капает по лужам? Я иду по этим лужам, Может, я кому-то нужен».

Алексей Котлов, выступающий под псевдонимом DJ Дождик, больше всего известен своей песней «Почему же». Официально она вышла в 2002 году, но популярной стала только в 2006-м, когда ее начали крутить на региональных радиостанциях. С той поры песню стали включать на всех дискотеках. В последующем DJ Дождик выпустил несколько альбомов, но в памяти многих так и остался исполнителем одного хита. Зато какого! Многие даже сейчас с легкостью вспомнят строчки из той песни. Кстати, на YouTube видеоклип «Почему же» был просмотрен более 42 млн раз — таким количеством просмотров не могут похвастать даже некоторые современные певцы. Отметим, что DJ Дождик до сих пор периодически выступает в клубах и на концертах.