Как сейчас выглядят и чем занимаются звезды, которые прославились всего одним, но мегапопулярным хитом

Bomfunk MC’s «Freestyler»

В 2000 году песня финского дуэта возглавила почти все чарты радиостанций и хит-парады MTV и принесла музыкантам победу в номинации «Лучший скандинавский исполнитель». К такому головокружительному успеху коллектив оказался не готов. Ребята взяли творческую паузу, во время которой гастролировали и участвовали в ток-шоу. Увы, последующие композиции Bomfunk MC’s не смогли повторить успех легендарной «Freestyler». В 2019 году в честь 20-летия мегахита вышла новая версия клипа на песню «Freestyler» с участием солистов. Группа продолжает давать концерты и принимать участие в музыкальных фестивалях, правда преимущественно со старым репертуаром.

Los del Rio «Macarena»

Испанский дуэт родом из Севильи прославился в 1996 году, причем славу ему принесла не столько культовая песня, сколько ремикс на нее от Bayside Boys, которые популяризировали композицию благодаря зажигательным танцам из клипа. В 2002 году «Macarena» возглавила рейтинг «Величайшие герои одного хита» телеканала VH1, а 10 лет спустя заняла 7-е место в рейтинге Billboard «100 лучших песен всех времен». C 1996 года Los del Rio выпустили 8 альбомов, и хотя ни один из них не снискал большого успеха, та самая «Macarena» продолжает приносить Антонио Ромеро Монхе и Рафаэлю Руизу Пердигонесу неплохую прибыль.

LMFAO «Sexy and I Know It»

Эпатажный дуэт из Лос-Анджелеса громко заявил о себе в 2011 году, а трек «Sexy and I Know It» возглавил рейтинг Billboard Hot 100 и принес группе множество номинаций на различных музыкальных премиях. Помимо этого хита, у LMFAO была еще пара успешных композиций, среди которых «Party Rock Anthem». Однако с 2012 года группа не выпустила ни одной новой песни. Дуэт решил прекратить свое существование, отчасти из-за расхождения в творческих взглядах. Его участники, диджей RedFoo и его племянник Sky Blu, начали сольную карьеру, но поодиночке добиться больших успехов им не удалось.

Vanilla Ice «Ice Ice Baby»

В 1990-х трек Роберта Уинкла (настоящее имя исполнителя) взлетел на музыкальный олимп, став первым рэп-синглом, возглавившим чарт Billboard. Позднее Vanilla Ice заключил контракт с недобросовестным лейблом, который умышленно фальсифицировал биографию артиста, не желающего распространяться о своей частной жизни. После расторжения сотрудничества с компанией Уинкл изменил свои взгляды, а также сменил музыкальное направление. Последующие альбомы были записаны в стиле рок и, хотя не завоевали большой популярности, были тепло приняты поклонниками этого направления. Сейчас артисту 53 года. Помимо музыки, Уинкл пробовал себя в кинематографе. Несколько раз он снялся в роли самого себя в комедиях, а также сыграл второстепенных и эпизодических персонажей («Крутой парень», «Нелепая шестерка»).

PSY «Gangnam Style»

В 2012 году заводной хит взорвал все музыкальные чаты мира и побил рекорды по просмотрам на YouTube, а ведь большая часть слушателей даже не догадывалась, о чем поется в песне. С тех пор южнокорейский певец, чье настоящее имя Пак Чжэ Сан, выпустил еще 2 альбома, но ни одной из композиций не удалось повторить головокружительный успех «Gangnam Style». В 2018 году PSY разорвал контракт с музыкальным лейблом YG Entertainment и позже основал собственную звукозаписывающую компанию «P Nation». С 2012 года певец проживает в особняке стоимостью более $ 1 млн неподалеку от Беверли-Хиллз с женой и 2 дочками.

4 Non Blondes «What’s Up»

Даже спустя почти 30 лет «What’s Up», которая сделала знаменитой женскую рок-группу из Сан-Франциско, остается хитом вечеринок. Вот только кроме нее сильных синглов у 4 Non Blondes не было. Группа выпустила всего один альбом и распалась в 1994 году после ухода вокалистки Линды Перри. Она в свою очередь занялась сольной карьерой, только не в качестве певицы, а как востребованный автор песен. Среди хитов артистки — «Beautiful» в исполнении Кристины Агилеры и «Get the Party Started» из репертуара Пинк. В 2014 году группа воссоединилась на один вечер в рамках небольшого благотворительного концерта в Лос-Анджелесе.

MC Hammer «U Can’t Touch This»

Слава свалилась на звезду 1990-х после выхода культового сингла «U Can’t Touch This». Тогда вирусная песня облетела весь мир, а MC Hammer стал первым в истории рэп-исполнителем, чей альбом получил статус бриллиантового. В те годы артист, чье настоящее имя Стэнли Кёрк Бёрел, сильно обогатился, но, увы, ненадолго. MC Hammer стал диктовать музыкальным лейблам свои условия, фигурировал в нескольких скандалах, в результате чего популярность музыканта стала стремительно падать. В итоге Берелу и вовсе пришлось признать себя банкротом: по состоянию на 1996 год его долги насчитывали $ 13 млн. С тех пор артист выпустил еще несколько альбомов, но каждый оборачивался очередной неудачей в его карьере.

Tanita Tikaram «Twist in My Sobriety»

Дискография британской исполнительницы насчитывает 11 альбомов, но для большинства слушателей Танита Тикарам является звездой одного хита. Сингл «Twist in My Sobriety» неоднократно попадал в европейские музыкальные чарты и был номинирован на премию Brit Awards в 1989 году. Кроме того, композицию можно услышать в нескольких фильмах. Дебютный альбом Таниты «Ancient Heart» в свою очередь был продан тиражом около 4 млн копий. Сейчас певице 51 год. Она живет в Лондоне и продолжает заниматься музыкой. Последний альбом Таниты вышел в 2019 году.

Baha Men «Who Let the Dogs Out»

В начале 2000-х та самая песня про собак звучала едва ли не из каждого утюга. Зажигательный хит даже принес коллективу с Багамских островов победу в номинации «Лучшая танцевальная запись» на премии «Грэмми». Но не все могут знать, что за «Who Let the Dogs Out» в свое время развернулась нешуточная борьба между 2 мультипликационными гигантами. Дело в том, что в Disney мечтали, чтобы песня звучала в «101 далматинце», а Nickelodeon хотел слышать ее в своей полнометражке «Карапузы в Париже». В конце концов Nickelodeon предложил коллективу оплатить съемки клипа и организовать им получасовой сольный концерт, тем самым одержав победу в гонке за хит. Помимо «Карапузов в Париже», песню можно услышать в фильмах «Крысиные бега», «Мальчишник в Вегасе» и «Люди в черном — 2». Что же касается самой группы, Baha Men продолжают выступать и заниматься музыкой, последний их альбом «Ride with Me» увидел свет в 2015 году.

Smash Mouth «All Star»

Альтернативная рок-группа из Калифорнии была основана в 1994 году, но популярность обрела лишь спустя несколько лет, во многом благодаря хиту «All Star», который стал одним из главных саундтреков мультфильма «Шрек». В 2010-х песня неожиданно стала мемом и обрела вторую жизнь, однако возродить карьеру группе это не помогло. После успешных пластинок «Fush Yu Mang» и «Smash Mouth» коллектив выпустил еще несколько альбомов, но все они провалились из-за низких продаж. Сейчас группа продолжает гастролировать, но новую музыку уже давно не записывает. Последний альбом артистов вышел в далеком 2012 году.

Gotye «Somebody That I Used to Know» (feat. Kimbra)

В 2012 году хит австралийского артиста, записанный в дуэте с новозеландской певицей Кимброй, всколыхнул не только интернет, но и музыкальные чарты. Композиция «Somebody That I Used to Know» возглавила рейтинг Billboard Hot 100 и завоевала 2 статуэтки «Грэмми», а клип на песню посмотрели более 1 млрд раз. Удивительно, но, несмотря на рекордное на то время число просмотров, Готье отказался монетизировать видеоролик и внедрять рекламу, поэтому ничего на нем не заработал. Сейчас артист продолжает заниматься музыкой, однако ни одному его синглу пока не удалось повторить успех «Somebody That I Used to Know».

Aqua «Barbie Girl»

В 1996 году песни датской группы «Roses are Red» и «My Oh My» завоевали вершины чартов и номинации в музыкальных премиях, однако главным хитом коллектива остается композиция «Barbie Girl». Именно она стала визитной карточкой Aqua, а позднее и причиной громкого скандала. Текст песни был воспринят компанией Mattel, выпускающей кукол «Барби», как оскорбление. На группу даже подали в суд за неправомерное использование торговой марки. Датчане не растерялись и подали против Mattel встречный иск, обвинив их в предвзятости и клевете, и в результате выиграли дело. В 2001 году коллектив принял решение приостановить свое существование. Музыкальная пауза продлилась 7 лет, после чего Aqua объявили о воссоединении. Свой последний сингл «Rookie» группа выпустила в 2018 году.