Как сейчас выглядят и чем занимаются музыканты, под чьи хиты мы отрывались в 1990-х

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Некоторые критикуют танцевальную музыку 1990-х, говоря, что в ней три аккорда, а в смысл лучше вообще не вникать. Но вот что удивительно: те же самые люди соглашаются, что есть в ней что-то такое, что греет душу, заставляет двигаться и подпевать, даже если вы не знаете английского. Кто не помнит «Кар-Мэн», Dr. Alban с его It’s My Life, самую крутую после ABBA шведскую четверку Ace of Base или группу 2 Unlimited, солистка которой в 1990-е стала первой любовью многих мальчишек?

AdMe.ru решил выяснить, чем в наши дни заняты некоторые из суперпопулярных в 1990-х отечественных и зарубежных исполнителей музыки в стиле техно-поп и евродэнс.

Ace of Base, 1990–2012

Шведский квартет Ace of Base состоял из сестер Линн и Йенни Берггрен (Linn Berggren and Jenny Berggren), их брата Юнаса (Jonas Berggren) и его друга Ульфа Экберга (Ulf Ekberg). Альбом группы под названием Happy Nation установил рекорд как самый продаваемый дебютный альбом в истории, а песня All That She Wants возглавила хит-парады в 17 странах.

В конце 1990-х популярность Ace of Base стала падать, а в 2012 году группа распалась, хотя, как говорит Йенни (на фото), участники не перестали быть близкими людьми. Ульф живет в Лондоне с женой и 3 детьми, Юнас встретил свою жену 1996 году в Норвегии, у них 4 детей. Йенни занимается сольной карьерой, она замужем за шведским пианистом, у пары 2 детей. Про Линн известно немного — она избегает прессы, но, по словам брата, у нее все в полном порядке и она наслаждается тихой жизнью.

«Кар-Мэн», 1989 — настоящее время

Изначально группа «Кар-Мэн» была «экзотик-поп-дуэтом», состоящим из Богдана Титомира и Сергея Лемоха. Ребята работали в подтанцовке, но однажды их заметил певец и продюсер Аркадий Укупник, который предложил им организовать собственную группу. Дуэт стал открытием года и получил ряд премий, но в 1991 году во время записи 2-го альбома Богдан Титомир покинул группу ради сольной карьеры.

С его уходом группа не прекратила свое существование, но Лемоху пришлось перезаписать все вокальные партии со своим голосом. На протяжении еще нескольких лет «Кар-Мэн» продолжала оставаться популярной, имиджу Сергея Лемоха подражали, а он сам даже давал поклонникам своеобразные уроки танцев. В настоящее время музыкант продолжает выступать под брендом «Кар-Мэн», а также работает в качестве композитора с другими артистами.

Dr. Alban, 1989 — настоящее время

Албан Нвапа (Alban Uzoma Nwapa) вовсе не собирался становится музыкантом — он учился в медицинском университете в Швеции и планировал стать стоматологом. Чтобы оплатить учебу, молодой человек подрабатывал диджеем. Албан закончил свое обучение и даже работал по специальности, но постепенно музыка стала его основным занятием.

Визитная карточка Албана — песня It’s My Life, мировой хит, который по-прежнему популярен и сегодня. 61-летний музыкант женат, воспитывает 2 дочерей, продолжает выступать и время от времени выпускает новые песни.

Haddaway, 1993 — настоящее время

Первые годы своей жизни Нестор Хаддавэй (Nestor Alexander Haddaway) провел в Европе с отцом, а затем переехал в США к матери. Там он закончил свое образование и впервые заинтересовался музыкой. В возрасте 23 лет Хаддавэй снова оказался в Европе, где играл за немецкий футбольный клуб (речь идет об американском футболе), подрабатывал хореографом, а в свободное время писал музыку. Усилия не пропали даром: талантливого парня заметил известный продюсер Тони Хендрик, его карьера наконец-то пошла в гору. Певец обрел мировую славу после того, как вышла его песня What Is Love, которая заняла первые места во многих хит-парадах Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Увы, бешеная популярность артиста продлилась недолго, но певец не перестал заниматься любимым делом: он периодически выпускает новые синглы и каждый год принимает участие в фестивалях, посвященных музыке 1990-х. Живет музыкант по-прежнему в Европе, в старинном австрийском городе-курорте Кицбюэле.

La Bouche, 1994 — настоящее время

Несмотря на французское название и на то, что участники группы Мелани Торнтон (Melanie Thornton) и Лэйн Маккрэй (Lane McCray) были американцами, у La Bouche немецкие корни, так как создателем этого проекта выступил известный продюсер из Германии Франк Фариан. Синглы группы Sweet Dreams и Be My Lover быстро поднялись на вершины хит-парадов Европы и США, было выпущено 3 успешных альбома, но в 2000 году Мелани покинула проект, чтобы начать сольную карьеру.

К сожалению, певице не удалось осуществить намеченное. Во время промокампании ее первого альбома с пророческим названием Ready to Fly («Готова лететь») самолет, на борту которого находилась Мелани, потерпел крушение и большинство пассажиров погибли. Перед вылетом в своем последнем телеинтервью Мелани сказала: «Никогда нельзя предугадать, что ждет тебя завтра. Поэтому я стараюсь прожить каждый день так, словно он последний в жизни...»

Альбомы La Bouche и сольные записи Мелани Торнтон по сей день остаются популярными, а сама группа продолжила свое существование в лице Лэйна Маккрэя и венгерской певицы Софи Кайро (Sophie Cairo). Как и многие другие музыканты эпохи евродэнса, Лэйн и Софи продолжают выступать со старыми песнями коллектива.

2 Unlimited, 1991 — настоящее время

Известный во всем мире голландский евродэнс-дуэт первоначально состоял из Рэя Слейнгарда (Ray Slijngaard) и Аниты Дот (Anita Daniëlle Doth). Даже если эти имена вам ни о чем не говорят, то вы наверняка слышали песню No Limit или Get Ready for This, семплы из которых можно услышать и в музыке других исполнителей.

В 1996 году оба участника покинули проект, решив отправиться в сольное плавание. Второй состав группы был негативно принят поклонниками, и она временно прекратила свое существование. В 2009 году Рэй и Анита снова начали выступать вместе, чему не помешало даже свалившееся на Аниту несчастье: у нее диагностировали рак груди. Певице удалось победить болезнь, после чего она родила 2-го ребенка — дочь Амиру.

2 Unlimited выпустили несколько новых песен, но в 2016 году Анита снова покинула группу и теперь выступает сольно. На ее место пришла новая солистка — Ким Вергувен (Kim Vergouwen).

«Руки вверх!», 1996 — настоящее время

Забавно, но в самом начале своей деятельности Сергей Жуков и Алексей Потехин хотели назвать свою группу «Дядюшка Рэй и компания» в честь Рэя из 2 Unlimited. Но случилось так, что в конце 1995 года музыканты передали свою кассету на радио с подписью «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх», и с этого все началось. Кстати, если вы считаете их «Песенку» плагиатом, то сильно ошибаетесь. Все как раз наоборот. Права на эту песню, записанную при участии вокалистки Елизаветы Роднянской, принадлежат «Руки вверх!», а мировой хит на ту же музыку в исполнении ATC — это не что иное, как кавер-версия.

В августе 2006 года Алексей Потехин оставил группу, но Сергей Жуков продолжает выступать и записывать новые песни. Помимо этого Сергей занимается семейным бизнесом: вместе с женой Региной Бурд он открыл домашнюю кондитерскую.

Scooter, 1993 — настоящее время

Один из самых успешных немецких музыкальных коллективов в истории никуда не исчез, хотя за почти четверть века несколько раз менял состав, за исключением своего харизматичного лидера Эйч Пи (H.P. Baxxter). Сооснователь Scooter и автор большинства песен Рик Джордан (Rick J. Jordan) оставил сцену в 2014 году, чтобы уделять больше внимания своей семье.

В настоящее время вместе с Эйч Пи работают немецкий диджей Михаэль Симон (Michael Simon) и молодой диджей из Австрии Фил Шпайзер (Phil Speiser). Scooter продолжают активно гастролировать и часто приезжают в Россию, где их всегда тепло встречают.

Snap!, 1989 — настоящее время

Суперуспешный в начале 1990-х коллектив на протяжении своего существования сменил довольно много участников, но лучше всего нам запомнились вокалистка Пенни Форд (Penny Ford) и рэпер Turbo B. Группа выпустила всего 3 альбома, каждый из которых сильно отличался от предыдущего по стилю. Snap! прекратили свое существование в 1996 году, но с тех пор было предпринято несколько попыток возродить коллектив.

В настоящее время бывшие участники группы периодически выступают в ночных клубах и на ретрофестивалях, причем делают это отдельно друг от друга. На фотоколлаже слева вы видите Пенни и Столи Майклза (Stoli Michaels) — участников возрожденного Snap!, а справа — Turbo B в компании уже упомянутых нами Рэя и Ким из 2 Unlimited.

«Стрелки», 1997 — настоящее время

Если уж кто-то может переплюнуть Snap! по количеству участников, то это российская группа «Стрелки». Есть мнение, что именно постоянно меняющийся состав в итоге стал одной из причин падения популярности группы, которую организовали как «российский ответ Spice Girls».

Тем не менее в 2015 году коллектив был воссоздан в «золотом составе»: Екатерина Кравцова (Радистка Кэт), Саломе Росивер (Тори), Светлана Бобкина (Гера) и Мария Бибилова (Марго). В 2016 году у девушек вышел новый клип, а в 2017 году Тори покинула группу, так что теперь «Стрелки» существуют в качестве трио.

Aqua, 1989 — настоящее время

Этот поп-коллектив запомнился многим глуповатой, но привязчивой песней про куклу Барби, а также композицией, ставшей саундтреком к фильму с Гвинет Пэлтроу «Осторожно, двери закрываются». Aqua включала 4 участников: норвежку Лене Нюстрём и датчан Рене Дифа (в то время он был парнем Лене и он же пригласил ее в группу), Сёрена Растеда и Клауса Норрена.

После временной паузы в творчестве, взятой в 2001 году, группа вновь воссоединилась и в 2011 выпустила новый альбом. Кстати, до 2017 года солистка Aqua Лене была замужем за другим участником группы — Сёреном, у них есть дочь и сын.

Света, 1997 — настоящее время

Света (полное имя — Светлана Александровна Колтунова) по праву считается одной из самых ярких певиц конца 1990-х. Она сама пишет музыку и тексты к своим песням, среди которых такие хиты, как «Твои глаза» и «Дорога в аэропорт». Последний альбом певицы вышел в 2009 году, но Света продолжает концертную деятельность, не забывая при этом уделять внимание семье.