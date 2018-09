Как сейчас выглядят и чем занимаются музыканты, под чьи хиты мы отрывались в 1990-х

Кто не помнит «Кар-Мэн», Dr. Alban с его It’s My Life, самую крутую после ABBA шведскую четверку Ace of Base или группу 2 Unlimited, солистка которой в 1990-е стала первой любовью многих мальчишек?

Ace of Base, 1990–2012

Шведский квартет Ace of Base состоял из сестер Линн и Йенни Берггрен (Linn Berggren and Jenny Berggren), их брата Юнаса (Jonas Berggren) и его друга Ульфа Экберга (Ulf Ekberg). Альбом группы под названием Happy Nation установил рекорд как самый продаваемый дебютный альбом в истории, а песня All That She Wants возглавила хит-парады в 17 странах.