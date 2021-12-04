Как сейчас выглядят исполнители, которые в 90-е выпустили хит на все времена, а потом испарились

В музыкальной индустрии артистов, которые имеют всего одну по-настоящему известную песню, часто называют «исполнителем одного хита». И обижаться им на такое обозначение или нет — открытый вопрос. Потому что, с одной стороны, это свидетельствует о том, что ты выпустил сингл, который прогремел на весь мир, а с другой — что перебить этот успех тебе не удалось.

Мы в AdMe.ru решили навести справки об 11 музыкантах, которые в конце прошлого столетия ворвались на вершины множества чартов с ярким хитом, а потом куда-то запропастились.

Дженнифер Пейдж — «Crush»

Кто из нас не напевал про себя строчки «It’s just a little crush...», не забывая при этом пропевать и партию бэк-вокала? Эта песня помогла очаровательной блондинке с чарующим голосом обосноваться на вершинах множества хит-парадов в конце 90-х годов. После этого последовали альбом, гастроли, запись саундтрека для фильма «Осень в Нью-Йорке»... а потом еще 4 полноценных студийных альбома, которые, к сожалению, не имели такого большого успеха.

Мы очень сильно сомневаемся, что на свете есть человек, который ни разу не танцевал под зажигательную композицию Лу Беги «Mambo No. 5». Эта песня является ремейком инструментального произведения Переса Прадо, сочиненного в середине прошлого столетия. Версия Лу, выпущенная в 1999 году, принесла музыканту мировую славу. Сегодня он по-прежнему занимается музыкой и активно делится своими успехами в Instagram.

Sixpence None the Richer — «Kiss Me»

Вы миллион раз слышали эту до невозможности романтичную композицию, но, вполне возможно, даже не догадываетесь, кто ее исполнитель. А это американская поп-рок-группа Sixpence None the Richer, солисткой которой является Ли Нэш. «Kiss me» стала самой успешной работой в карьере коллектива. После этого прорыва группа выпустила еще несколько пластинок, после чего ненадолго распалась, а потом снова воссоединилась.

Хит Джоан Осборн, выпущенный в марте 1995 года, не только заставил всех слушателей задаться серьезными философскими вопросами, но и получил 3 номинации на премию «Грэмми». Впечатляет, правда? А сколько кавер-версий на эту песню существует — мы уже молчим. Перебить успех этой песни Осборн так и не удалось, хотя все эти годы она активно работала над новым материалом и выпускала альбомы. Последний из них, «Trouble and Strife», увидел свет в прошлом году.

Если бы даже эта песня не была удостоена премии «Грэмми» в 1996 году, она бы по-прежнему была культовой. Хип-хоп-музыкант Кулио всего одной композицией заставил весь мир иначе взглянуть на гангстерский рэп. Его сингл «Gangsta’s Paradise» достиг первого места в чартах во многих странах и принес ему всемирную узнаваемость. Сегодня Кулио все так же занимается музыкой и периодически снимается в кино и сериалах.

Натали Имбрулья — «Torn»

Натали Имбрулья прославилась в 90-е годы, записав кавер на уже существующую композицию. Авторство песни «Torn» принадлежит группе Ednaswap, но именно версия Имбрульи штурмовала в 1997 году мировые чарты. Сегодня певица по-прежнему занимается музыкой, в сентябре этого года она после долгого перерыва выпустила шестой по счету студийный альбом «Firebird».

С момента выхода песни «What Is Love» прошло более 25 лет, а она все так же способна зажечь любой танцпол. Исполнитель этого нетленного хита немецкий поп-певец тринидадского происхождения Haddaway продолжает гастролировать с этой композицией и не забывает выпускать новые треки.

Crazy Town — «Butterfly»

Американская рэп-рок-группа Crazy Town получила мировую известность благодаря синглу «Butterfly», вышедшему в 2000 году. В ней был использован фрагмент песни Red Hot Chili Peppers «Pretty Little Ditty». На данный момент коллектив записал 3 студийных альбома, однако «Butterfly» до сих пор является самой успешной композицией группы.

Дебютный сингл американского исполнителя Монтелла Джордана «This Is How We Do It» не только добрался до верней точки хит-парада Billboard Hot 100 в 1995 году, но и сместил оттуда Мадонну с песней «Take a Bow». Этот успех по-прежнему является самым крупным в карьере певца, который, к слову, до сих пор предан музыке.

Альтернативная группа New Radicals просуществовала совсем недолго — 2 года, однако успела запомниться всем своим ярким хитом «You Get What You Give». За созданием и расформированием группы стоял музыкант Грег Александер, который и после этого продолжил заниматься написанием и продюсированием песен. В этом году группа объединилась и выступила с полюбившейся миллионам композицией.

Звезда французской певицы Клоди Фритш-Мантро, более известной под сценическим псевдонимом Desireless, зажглась в конце 80-х. Ее песня «Voyage, Voyage» была суперхитом во всей Европе и по-прежнему остается визитной карточкой исполнительницы. Клоди и сегодня занимается музыкой и время от времени выпускает новые композиции.