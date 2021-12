Как сейчас выглядят исполнители, которые в 90-е выпустили хит на все времена, а потом испарились

Кто из нас не напевал про себя строчки «It’s just a little crush...», не забывая при этом пропевать и партию бэк-вокала? Эта песня помогла очаровательной блондинке с чарующим голосом обосноваться на вершинах множества хит-парадов в конце 90-х годов. После этого последовали альбом, гастроли, запись саундтрека для фильма «Осень в Нью-Йорке»... а потом еще 4 полноценных студийных альбома, которые, к сожалению, не имели такого большого успеха.

Вы миллион раз слышали эту до невозможности романтичную композицию, но, вполне возможно, даже не догадываетесь, кто ее исполнитель. А это американская поп-рок-группа Sixpence None the Richer, солисткой которой является Ли Нэш. «Kiss me» стала самой успешной работой в карьере коллектива. После этого прорыва группа выпустила еще несколько пластинок, после чего ненадолго распалась, а потом снова воссоединилась.

Дебютный сингл американского исполнителя Монтелла Джордана «This Is How We Do It» не только добрался до верней точки хит-парада Billboard Hot 100 в 1995 году, но и сместил оттуда Мадонну с песней «Take a Bow». Этот успех по-прежнему является самым крупным в карьере певца, который, к слову, до сих пор предан музыке.