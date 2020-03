Как сейчас выглядят и чем занимаются 13 звезд, под чьи песни мы танцевали в 2000-х

Под эти хиты мы отрывались на дискотеках, влюблялись, грустили, ходили на свидания. В общем, были безмерно счастливыми и юными. Поэтому нам так греют душу «Say It Right» Нелли Фуртадо, «Femme Like You» K-Maro и «You’re Beautiful» Джеймса Бланта.

1. Джеймс Блант

2. Джери Халлиуэлл

Бывшая «перчинка» ворвалась на наши танцполы с новой версией песни «It’s Raining Men» в 2001 году. Кстати, сама песня была написана аж в начале 1980-х и тоже стала тогда мировым хитом в исполнении дуэта The Weather Girls.

3. Даррен Хейз

В конце 1990-х австралийский дуэт Savage Garden была на пике популярности, а их хит «To The Moon and Back» до сих пор бередит наши души. В начале 2000-х группа распалась, и каждый участник пошел своим путем.

4. Эйкон

5. Нелли Фуртадо

Канадскую певицу Нелли Фуртадо мы любим за лиричную «Say It Right». В 2000-х Нелли была чертовски популярна, а ее совместные хиты с Джастином Тимберлейком и Тимбалэндом «Give It To Me» и «Promiscuous» наделали много шума и были на вершинах всевозможных хит-парадов.

Позже певица вышла замуж и на некоторое время исчезла с радаров. Сейчас Нелли разведена и изредка дает концерты.