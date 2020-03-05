Как сейчас выглядят и чем занимаются 13 звезд, под чьи песни мы танцевали в 2000-х

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Под эти хиты мы отрывались на дискотеках, влюблялись, грустили, ходили на свидания. В общем, были безмерно счастливыми и юными. Поэтому нам так греют душу «Say It Right» Нелли Фуртадо, «Femme Like You» K-Maro и «You’re Beautiful» Джеймса Бланта.

AdMe.ru узнал, где сейчас исполнители наших любимых песен из 2000-х.

1. Джеймс Блант

В 2004 году вышла песня «You’re Beautiful» британского музыканта Джеймса Бланта. Миллионы девушек воодушевились текстом трека и моментально влюбились в длинноволосого исполнителя. Это был главный медляк середины 2000-х, а романтичный Джеймс Блант приобрел армию поклонниц. Несмотря на то, что спустя пару лет популярность британца пошла на спад, сегодня Блант по-прежнему выступает за роялем и записывает душевные песни. Недавно у него вышел трогательный трек «Monsters», посвященный отцу музыканта, который серьезно болен.

2. Джери Халлиуэлл

Бывшая «перчинка» ворвалась на наши танцполы с новой версией песни «It’s Raining Men» в 2001 году. Кстати, сама песня была написана аж в начале 1980-х и тоже стала тогда мировым хитом в исполнении дуэта The Weather Girls. Джери возродила подзабытый хит и моментально стала популярной, сделав самую удачную карьеру среди всех бывших участниц «Spice Girls». В 2007 Халлиуэлл решила не продолжать свою музыкальную карьеру и захотела попробовать себя в писательстве. Тем не менее периодически 47-летняя певица радует своих почитателей синглами.

3. Даррен Хейз

В конце 1990-х австралийский дуэт Savage Garden была на пике популярности, а их хит «To The Moon and Back» до сих пор бередит наши души. В начале 2000-х группа распалась, и каждый участник пошел своим путем. Даррен Хейз начал сольную карьеру — и вполне преуспел. Его песня «Insatiable», пожалуй, является одним из самых проникновенных медляков за последние 20 лет, а клипом 2002 года невозможно не залюбоваться, как и самим исполнителем. Сейчас Даррен выступает очень редко, живет спокойной жизнью в Лос-Анджелесе, фанатеет по «Звездным войнам» и просто обожает свою собаку, которой заполнен весь его инстаграм.

4. Эйкон

В 2006 году миру был явлен дуэт американского исполнителя Эйкона и Эминема. Трек под названием «Smack That» быстро пробрался на наши дискотеки. Что касается самого исполнителя, то пик его карьеры пришелся на 2006-2010 годы, а потом у рэпера случился длинный перерыв. Судя по инстаграму Эйкона, сегодня он продолжает выступать, часто приезжает в родной Сенегал и активно участвует в жизни родных мест.

5. Нелли Фуртадо

Канадскую певицу Нелли Фуртадо мы любим за лиричную «Say It Right». В 2000-х Нелли была чертовски популярна, а ее совместные хиты с Джастином Тимберлейком и Тимбалэндом «Give It To Me» и «Promiscuous» наделали много шума и были на вершинах всевозможных хит-парадов. Позже певица вышла замуж и на некоторое время исчезла с радаров. Сейчас Нелли разведена и изредка дает концерты.

6. Моби

В 2005 году американскому диджею и мультиинструменталисту приснилась песня «Lift Me Up», которую он в самый последний момент включил в свой альбом. Именно эта песня особенно полюбилась широкой публике. Моби живет в Лос-Анджелесе, записывает музыку и управляет небольшим рестораном и кафе.

7. Ашер

Кто из нас не подпевал треку «Yeah!» в исполнении Ашера? Песня несколько недель держалась в топе всевозможных чартов. Последняя пластинка Ашера увидела свет 4 года назад. Певец успешно занимается бизнесом. У него есть собственный музыкальный лейбл, он запустил линию духов, является совладельцем баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс». Кроме того, Ашер открыл несколько ресторанов.

8. Дайдо

Мировая известность пришла к Дайдо, когда куплет ее песни «Thank You» вошел в трек Эминема «Stan», а девушка приняла участие в съемках клипа. Певица так описала сотрудничество: «Однажды я получила это письмо моей мечты. Они писали: „Нам понравился твой альбом, и мы взяли одну из песен для семпла. Надеемся, ты не обидишься и тебе понравится эта песня“». В конце тысячелетия Дайдо выпустила меланхоличную «My Lover’s Gone», которая стала саундтреком к любимому миллионами сериалу «Клон». После перерыва певица вновь начала работу над музыкальным материалом, в прошлом году она выпустила 6-ю пластинку.

9. Мустафа Сандал

Мустафа Сандал — один из самых успешных турецких певцов в Европе. Самые знаменитые треки — «Story» и «All My Life» — были завсегдатаями наших вечеринок. Последний альбом Сандала вышел в 2015 году. Сейчас артист в Европе выступает мало, проводит много времени с семьей, увлекается футболом.

10. Мика

Этот кудрявый парень из Великобритании покорил нас своим необычным высоким голосом и предложением расслабиться и не воспринимать все слишком серьезно. «Relax, Take it Easy» моментально завоевал любовь слушателей. В 2007 году состоялся релиз первого альбома исполнителя. В июле 2019-го певец выпустил летний сингл, а в конце года — новый альбом, 5-й по счету.

11. Группа 5ive

Британская поп-группа 5ive гремела в конце 90-х — начале 00-х. Нам она запомнилась бомбическим хитом «Everybody Get Up» и версией бессмертного шлягера «We Will Rock You». Группа дважды распадалась — в 2001-м и 2007-м. Теперь ребята выступают в усеченном составе.

12. Дэдди Янки

В 2004-м и еще несколько лет после мы лихо отплясывали под «Gasolina» пуэрториканского певца Дэдди Янки. Эта песня стала самой популярной в его репертуаре — вплоть до 2017 года, когда вышел оглушительный хит «Despacito», записанный совместно с Луисом Фонси. В прошлом году исполнитель выпустил очередной хит «Con Calma». В общем, у певца все в порядке, и он периодически балует слушателей громкими работами.

13. K-Maro

Помните зажигательные «Femme Like You», «Crazy» и «Let’s Go»? Если не помните, посмотрите клипы прямо сейчас и поностальгируйте. Спойлер: в первом клипе вы увидите раскладной мобильный телефон, который был у суперкрутых парней, — доставайте платочки.

От этих хитов на френглише становилось жарко на любом танцполе нашей юности. Канадский певец и продюсер арабского происхождения Сирил Камар выпустил свой последний на данный момент альбом в 2010 году. Благодаря заработанным на волне популярности деньгам K-Maro смог создать собственный лейбл и сейчас занимается продюсированием. Кроме того, музыкант уделяет большое внимание благотворительности: жертвует крупные суммы пострадавшим в катастрофах и просто людям, попавшим в затруднительное положение. У него есть собственный фонд помощи детям. И хотя K-Maro редко записывает новую музыку и гастролирует, периодически он заезжает в наши края: в прошлом году, например, он стал хедлайнером музыкального фестиваля в Беларуси.

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«Мне все равно, что вы обо мне думаете. Джеймс Блант думает, что я красивая». «You’re Beautiful» («Ты красивая») — хит британского певца.