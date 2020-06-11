Как сейчас выглядят и чем занимаются 11 знаменитых сердцеедов прошлых лет

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Несколько десятилетий назад их харизмой и талантом восторгался весь мир, а девушки готовы были обвешать все стены своих комнат их портретами. Эти знаменитые мужчины разбили не одно женское сердечко, и многие из них по сей день остаются такими же энергичными и неугомонными.

AdMe.ru вспомнил главных экранных красавчиков прошлого и узнал, чем сейчас занимаются Ален Делон, Адриано Челентано и другие любимцы женской аудитории.

Ален Делон

Оглушительная слава обрушилась на французского актера в 60-х годах, когда Ален Делон снялся в фильмах «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард». Артист пользовался бешеной популярностью у советских женщин, а его имя стало нарицательным. Фраза «Красив, как Ален Делон» до сих пор остается высшим комплиментом мужской внешности. Сейчас Делону 84 года, последний раз он появился в художественном фильме в 2012 году — кстати, в российской мелодраматической комедии «С новым годом, мамы!». В 2017 году он объявил о завершении своей актерской карьеры. Ален Делон — большой любитель животных. У него дома живут несколько собак, кошки, а также он держит кроликов и лошадей.

Шон Коннери

Шон Коннери снялся в более чем 70 фильмах, в семи из которых сыграл легендарного Джеймса Бонда. В его копилке «Оскар», 2 премии BAFTA и 3 «Золотых глобуса». В 2020 году актер отпразднует 90-летие. В столь почтенном возрасте Коннери нечасто появляется на публике. Еще в 2011 году его представитель сообщил, что актер устал от публичности. Что ж, его можно понять.

Алек Болдуин

Карьера Алека Болдуина в кино началась в 80-е годы, а уже в 90-х сложно было найти девушку, которая не была бы без ума от этого статного красавца. В 1993-м Болдуин женился на Ким Бейсингер, и их пару тут же стали считать одной из самых видных в Голливуде. Однако в начале 2000-х звездная семья распалась. Алек снимается в кино до сих пор и в свои 62 года выглядит все так же элегантно и привлекательно.

Жан-Поль Бельмондо

Широкую известность французскому актеру принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании» в 1959 году. Образ молодого бунтаря с неповторимой улыбкой на долгие годы стал любимым среди европейской молодежи. В 2001 году актер перенес инсульт и вынужден был перестать сниматься. Спустя 7 лет он вернулся в кино, а в 2015-м заявил об окончательном завершении актерской карьеры.

Хулио Иглесиас

Сладкоголосый испанец Энрике Иглесиас — кумир нашего поколения, а его отец покорял женские сердца несколько десятков лет назад. На протяжении творческой карьеры Иглесиаса-старшего было продано более 300 млн пластинок. И, пожалуй, ему сопутствовал не только коммерческий успех: Хулио всегда пользовался вниманием противоположного пола. В свои 76 лет певец много гастролирует и продолжает собирать полные залы.

Тимоти Далтон

Тимоти Далтона зрители знают как исполнителя главных ролей в экранизациях романов сестер Бронте: Хитклиффа в «Грозовом перевале» 1970 года и Эдварда Рочестера в «Джейн Эйр» (1983). Закрепить успех валлийскому актеру позволила роль Джеймса Бонда в двух фильмах конца 80-х. Далтону 74 года, и он по-прежнему снимается в кино. Последняя его работа вышла в 2019 году — сериал «Роковой патруль».

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд — обладатель аж 5 наград Американской киноакадемии. В 1951 году его заметил ассистент режиссера сериала «Сыромятная плеть» и предложил молодому человеку роль ковбоя. Попав в кино, Иствуд стал востребован как положительный герой вестернов. Кроме того, популярность актеру принесло плодотворное сотрудничество с итальянским режиссером Серджо Леоне. Сейчас Клинт Иствуд сосредоточен на режиссерской работе. Кроме того, 90-летний артист успешно занимается бизнесом. Он большой поклонник гольфа и является владельцем гольф-клуба. А еще Иствуд увлекается джазом и даже сам пишет композиции.

Роберт де Ниро

Роберт де Ниро дебютировал в кино в середине 60-х, в 70-х одна за другой следуют роли, успешные одновременно и у критиков, и у зрителей. За годы работы де Ниро стал одним из самых востребованных актеров американского и мирового кинематографа, а журнал Rolling Stone признал его одним из величайших актеров всех времен. Он снялся более чем в 100 фильмах и продолжает радовать поклонников своим талантом. Последние картины с ним вышли в прошлом году, и график съемок 76-летнего артиста расписан на несколько месяцев вперед.

Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен — это идеальный отец Ральф из экранизации легендарного романа «Поющие в терновнике». Когда сериал только вышел на экраны в 1983 году, он тут же стал лидером проката, а эффектный актер — любимцем женской публики. Кроме того, Ричард Чемберлен известен своей ролью в сериале «Доктор Килдэр» 60-х годов — за нее он даже получил «Золотой глобус». Последний на сегодня фильм с Чемберленом вышел в 2017 году. Актер увлекается живописью, в чем довольно преуспевает.

Жерар Депардье

На счету у Жерара Депардье множество ролей. Он снялся более чем в 170 фильмах и полюбился зрителям не только за свою выразительную внешность, но и за удачные комедийные образы. В его послужном списке абсолютно разные роли, и все потому, что артист снимается там, где ему интересно, и не считает нужным обращать внимание на качество ленты или ее жанр. Актер называет себя космополитом. В 2013 году Жерар Депардье перебрался в Россию, где получил гражданство. Он продолжает сниматься в кино, одной из работ стала лента «Распутин», в которой актер из Франции сыграл главную роль. Как сообщали СМИ, Депардье теперь живет в Новосибирске, где развивает собственный бизнес.

Адриано Челентано