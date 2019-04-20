Как сейчас выглядят дети культовых российских рок-звезд (Оказывается, Вячеслав Бутусов — многодетный отец)
Кто из нас не заслушивал до дыр песни 1990–2000-х: «Владивосток 2000», «Я свободен», «Аргентина-Ямайка — 5:0», «Ты дарила мне розы» и «Полковнику никто не пишет»? Да, с творчеством артистов, исполнявших эти композиции, знакомы многие, но не все знают, что они счастливые родители одного (как в случае братьев Самойловых) или нескольких детей, как, например, Вячеслав Бутусов (у него 4 наследников).
Мы в AdMe.ru частенько включаем у себя в редакции российские рок-композиции, поэтому и вдохновились на создание этого материала.
1. Борис Гребенщиков («Аквариум»): дочь Алиса (1978) и сын Глеб (1984)
2. Илья Лагутенко («Мумий Тролль»): сын Игорь (1988), дочери Валентина-Вероника (2008), Летиция (2010)
3. Константин Кинчев («Алиса»): сын Евгений Кинчев (1988) и дочь Вера Панфилова (1991)
4. Александр Градский: сын Даниил (1981) и дочь Мария (1986)
Также у Александра Градского 2 детей от нынешнего гражданского брака с Мариной Коташенко: Александр (2014) и Иван (2018).
5. Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius, «Ю-Питер»): (2-й ряд, слева направо) сын Даниил (2005), дочери Анна (1980), Софья (1999), Ксения (1991)
1-й ряд (слева направо): жена Анжелика Эстоева, на руках Вячеслава Бутусова внучка Дивна (дочь Ксении).
6. Владимир Шахрин («Чайф»): дочери Юлия Шахрина (Майбородская) (1982) и Дарья Шахрина (1984)
7. Найк Борзов: дочь Виктория (2003)
8. Сергей Галанин («СерьГа»): сыновья Павел (1987) и Тимофей (2001)
Слева — Павел, справа — Тимофей.
9. Сергей Шнуров (Шнур): дочь Серафима (1993) и сын Апполон (2000)
10. Диана Арбенина («Ночные снайперы»): сын Артем (2010) и дочь Марта (2010)
11. Александр Ф. Скляр: сын Петр (1986)
12. Лева Би-2: сыновья Авив Бортник (2008) и Давид Бортник (2010)
От предыдущего брака с Ириной Макеевой у музыканта есть сын Федор.
13. Шура Би-2: дочь Ева Уман (2010) и сын Оливер Уман (2012)
14. Валерий Кипелов («Ария»): дочь Жанна (1980) и сын Александр (1989)
15. Глеб Самойлов («Агата Кристи», The Matrixx): сын Глеб (1996)
16. Вадим Самойлов («Агата Кристи»): дочь Яна
17. Роман Билык («Звери»): дочери Ольга (2008) и Зоя (2015)
18. Олег Скрипка («Вопли Видоплясова»): сыновья Роман (2005), Тарас (2007), дочери Олеся (2010) и Зоряна (2012)
19. Макс Покровский («Ногу свело!»): дочь Таисия (2004)
От нынешнего брака у Макса Покровского есть и сын Илья.
20. Михаил Горшенев и Андрей Князев («Король и Шут»): дочери Александра Горшенева (2009) и Алиса Князева (2010)
От первого брака с Аленой Исаевой у Андрея Князева есть дочь Диана (2005).
Детей каких рок-музыкантов вы бы еще хотели увидеть?
Фото на превью Роман Билык / vk