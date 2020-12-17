Как сейчас выглядят 16 крутых парней, чьи хиты разрывали танцпол на наших школьных дискотеках

Время летит со скоростью света. И вот вроде бы совсем недавно мы слушали «Зверей» и гуляли с друзьями до утра, а прошло уже более 10 лет. К сожалению, не все эти исполнители и сейчас знамениты, многие из них уже забыты. Поэтому мы собрали крутых парней времен нашей юности в одной статье, чтобы показать, как же они изменились.

Мы в AdMe.ru любим поностальгировать по временам беззаботной молодости и решили поинтересоваться, как же сейчас выглядят наши кумиры.

Роман Билык (группа «Звери»)

Рома Зверь, который научил нас уходить красиво, теперь выглядит так. Сейчас он по-прежнему занимается музыкой, записывает новые песни и снимает клипы. Группа побеждала в номинации «Лучшая рок-группа» 9 раз на премии Муз-ТВ. Также за это время он выпустил 2 книги и принимал участие в съемках фильмов и сериалов. Рома женат и воспитывает 2 дочерей.

Антон Зацепин

Яркий участник «Фабрики звезд — 4» завоевал любовь огромной аудитории. Наверняка многие помнят его хиты: «Книжки о любви», «Улетаю», «Широка река» в дуэте с Надеждой Кадышевой. Но слава «фабриканта» длилась недолго, последний клип музыкант выпустил в 2017 году на песню «Убежала». В 2019 году Антон Зацепин принял участие в шоу «Один в один!».

Стас Пьеха

Стас Пьеха занял 3-е место в конкурсе талантов «Фабрика звезд — 4». Парень сразу же стал популярным и исполнил свой хит с Валерией. В 2020 году вышел клип певца на песню «В самый первый раз». Стас записывает песни, снимается в различных шоу и передачах. А также является владельцем реабилитационного центра для людей с зависимостью.

Константин и Борис Бурдаевы (группа «Братья Грим»)

Бориса и Константина раньше было не различить, но со временем братья очень изменились. После разногласий Борис ушел из группы, и оба парня теперь занимаются музыкой по отдельности. Надеемся на их примирение, но в любом случае спасибо ребятам за хиты «Кустурица», «Ресницы» и другие, которые звучали из каждого приемника.

Андрей Хлывнюк (группа «Бумбокс»)

Андрей Хлывнюк, солист группы «Бумбокс», завоевал зрителей своими проникновенными песнями. Наибольшей популярностью пользовались такие композиции, как «Вахтерам», «Та4то», «Квiти в волоссi». Андрей был лауреатом музыкальной премии Yuna в 2012 и 2013 годах в номинации «Лучший автор слов». Группа существует и по сей день, они продолжают записывать новые песни и выпускать клипы.

Александр Рыбак

Певец, музыкант и скрипач Александр Рыбак был на пике славы после победы в конкурсе песни «Евровидение-2009». Миловидный и талантливый парень с легкостью завоевал сердца зрителей. Сейчас Александр живет в Норвегии, премьера его нового клипа «Позади» состоялась в 2020 году.

Иван Дорн

Иван Дорн, который нам говорил: «Не надо стесняться», начинал свой музыкальный путь с дуэта «Пара Нормальных», а их хитом стала песня «Happy And». Позже он покинул группу, чтобы начать сольную карьеру, и тут наверняка многие вспомнят его заводные песни: «Стыцамэн», «Бигуди» и другие. В 2020 году музыкант записал синглы «Чики» и «Карнавала.Нет».

Ярослав Малый (группа «Токио»)

Обаятельный солист групп «Токио» и «Мачете» проникал прямо в сердце своими чувственными клипами и текстами. Чего только стоит клип на песню «Нежность» с Равшаной Курковой. Группа «Токио» получила звание «Лучший рок-проект» на MTV Russia Music Awards в 2006 году. После небольшого творческого перерыва Ярослав возобновил свою музыкальную деятельность в 2018 году.

Алексей Воробьев

Актер, режиссер, певец и композитор — это все в одном лице. Многие помнят Алексея как мальчишку, поющего народные песни с аккордеоном в руках, а кто-то полюбил певца во время просмотра сериала «Деффчонки». Сейчас когда-то завидный холостяк и певец покоряет вершины Голливуда, но успевает записывать новые синглы и участвовать в других проектах.

Сергей Пархоменко (Серега)

Этот парень всем запомнился своим хитом «Черный бумер», за который он получил множество наград. Сегодняшнего Серегу тяжело узнать, артист увлекается спортом и находится в отличной форме. Он занимается новыми проектами и выступает под новым псевдонимом «Полиграф ШарикoOFF», а также принимает участие в различных шоу.

Авраам Руссо

Руссо узнала вся страна, когда певец спел дуэтом с Кристиной Орбакайте песню «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», которые сразу же стали хитами. Некоторые песни были написаны им самим. Они сразу же полюбились и запомнилась поклонникам певца. Сейчас Авраам живет в Нью-Йорке, ведет программу «Разговор по душам».

Евгений Рудин (DJ Грув)

Музыкант Евгений Рудин получил известность как автор композиций «Счастье есть», «Служебный роман» и других ремиксов в жанре электронной музыки. Артист и сейчас продолжает выпускать синглы и является ведущим на радио.

Максим Покровский (группа «Ногу свело!»)

Максима Покровского, солиста группы «Ногу свело!», все запомнили по необычному анимационному клипу «Хару Мамбуру». Именно с выходом этого сингла он получил популярность. Песня «Идем на Восток!» стала официальным саундтреком фильма «Турецкий гамбит» и выиграла премию «Лучший саундтрек» русской кинопремии MTV Movie Awards. Максим продолжает записывать песни и ведет свой канал на YouTube — SUDACK TV.

Дан Балан (группа O-Zone)

Молдавский певец и основатель группы O-Zone Дан Балан, которого многие узнали по песне «Лепестками слез» в дуэте с Верой Брежневой, был популярен во многих странах. Сегодня он продолжает строить музыкальную карьеру, записывает новые синглы, снимает клипы и является наставником в шоу талантов «Голос страны» (Украина).

Илья Лагутенко (группа «Мумий Тролль»)

Мы запомнили Илью как парня с необычным голосом из группы «Мумий Тролль» по таким хитам, как «Дельфины», «Это по любви», «Владивосток 2000» и другим. В 2016 году Лагутенко стал музыкальным куратором 3 международных музыкальных фестивалей. Группа существует по сей день и продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и клипами.

Митя Фомин (группа Hi-Fi)

Митя Фомин был довольно ярким участником группы Hi-Fi, многие помнят строки «А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли». Состав группы неоднократно менялся. Митя начал свою сольную карьеру в 2009 году и записал еще один хит — «Все будет хорошо», за который получил статуэтку «Золотой граммофон». Продолжая записывать новые синглы, в 2020 году он выпустил новый альбом «Апрель».