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Как сейчас выглядят 15 знаменитых красавиц, которые запомнились нам худышками

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Миллионы женщин в мире мечтают похудеть, а индустрия красоты зарабатывает на этом миллиарды. Как это ни странно, но в то же время некоторые звезды подвергались нападкам из-за низкого веса. Часть из них со временем прибавили несколько килограммов, а другие не обращают внимания на злопыхателей и придерживаются параметров, в которых комфортно им самим.

Мы в AdMe.ru сравнили фотографии знаменитых красоток тех годов, когда пресса обвиняла их в чрезмерной худобе, и в настоящее время, а нам они нравятся любыми.

Селин Дион (2017 и 2021)

Мэрайя Кэри (1998 и 2019)

Джанет Джексон (2001 и 2020)

Джессика Симпсон (2004 и 2020)

Кейт Мосс (2004 и 2020)

Анна Ганн (2013 и 2016)

Дениз Ричардс (2013 и 2020)

Галь Гадот (2009 и 2021)

Зендея (2014 и 2021)

Тара Рид (2015 и 2021)

Келли Кларксон (2002 и 2020)

Айшвария Рай (2003 и 2021)

Энн Хэтэуэй (2005 и 2020)

Эмбер Херд (2007 и 2021)

Скарлетт Йоханссон (2015 и 2021)

Мы думаем, что вес — личное дело каждого, и дамы выглядят отлично в любом размере. А как вам кажется?

Фото на превью s_bukley / Depositphotos.com, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
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