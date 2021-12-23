Как сейчас выглядят 15 знаменитых красавиц, которые запомнились нам худышками
Миллионы женщин в мире мечтают похудеть, а индустрия красоты зарабатывает на этом миллиарды. Как это ни странно, но в то же время некоторые звезды подвергались нападкам из-за низкого веса. Часть из них со временем прибавили несколько килограммов, а другие не обращают внимания на злопыхателей и придерживаются параметров, в которых комфортно им самим.
Мы в AdMe.ru сравнили фотографии знаменитых красоток тех годов, когда пресса обвиняла их в чрезмерной худобе, и в настоящее время, а нам они нравятся любыми.
Селин Дион (2017 и 2021)
Мэрайя Кэри (1998 и 2019)
Джанет Джексон (2001 и 2020)
Джессика Симпсон (2004 и 2020)
Кейт Мосс (2004 и 2020)
Анна Ганн (2013 и 2016)
Дениз Ричардс (2013 и 2020)
Галь Гадот (2009 и 2021)
Зендея (2014 и 2021)
Тара Рид (2015 и 2021)
Келли Кларксон (2002 и 2020)
Айшвария Рай (2003 и 2021)
Энн Хэтэуэй (2005 и 2020)
Эмбер Херд (2007 и 2021)
Скарлетт Йоханссон (2015 и 2021)
Мы думаем, что вес — личное дело каждого, и дамы выглядят отлично в любом размере. А как вам кажется?
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