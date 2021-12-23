Как сейчас выглядят 15 знаменитых красавиц, которые запомнились нам худышками

Миллионы женщин в мире мечтают похудеть, а индустрия красоты зарабатывает на этом миллиарды. Как это ни странно, но в то же время некоторые звезды подвергались нападкам из-за низкого веса. Часть из них со временем прибавили несколько килограммов, а другие не обращают внимания на злопыхателей и придерживаются параметров, в которых комфортно им самим.