Как сейчас выглядят 15 музыкантов, под песни которых мы отжигали в 2000-х

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Помните ли вы, что слушали в 90-х и 2000-х? Каких исполнителей любили и чьи плакаты вешали на стену рядом с кроватью? Кажется, многие кумиры нашего прошлого совсем потерялись среди множества современных исполнителей и ушли со сцены. Но это не так.

AdMe.ru проникся ностальгией, вспомнил самых популярных музыкальных исполнителей 90-х и 2000-х и узнал, как они живут сейчас.

Mr. Credo

В толпе похожих друг на друга сладкоголосых мальчиков, которые были популярны в 90-х, Mr. Credo выделялся своим брутальным и суровым видом. Его образ — аравийская куфия и темные очки — стал своеобразной визитной карточкой певца, обеспечившей ему повсеместную узнаваемость. Mr. Credo продолжает записывать песни, выступать и радовать поклонников своим творчеством.

«Краски»

Группа «Краски» была основана в Беларуси в 2001 году. С момента образования коллектив уже не раз менял солисток, самой яркой из которых по-прежнему остается вокалистка из первого состава группы Оксана Ковалевская (на фото). Трогательные клипы с ее участием заставляли девчонок замирать у экранов телевизора. А песни «Старший брат» и «Оранжевое солнце» пели все кому не лень, даже мальчишки. Сейчас в коллективе 2 солистки: Дарья Субботина, пришедшая в «Краски» в 2015 году, и Оксана Ковалевская, которая вернулась в группу в 2018-м.

Акула

Оксана Почепа, выступавшая под псевдонимом Акула, полюбилась молодежи сразу после выхода первого студийного альбома «Кислотный DJ» в 2001 году. На пике славы в 2004 году Акула отправилась в США на гастроли и решила остаться там насовсем. Хотя спустя 2 года Оксана все же вернулась на родину, перерыв в творчестве не лучшим образом сказался на карьере и популярности певицы.

Сейчас Оксана продолжает писать песни и выступать, но уже не так активно.

«Город 312»

После выхода фильма «Дневной дозор» группа «Город 312» за считаные дни стала одной из самых популярных в России. А ее сингл «Останусь», который стал саундтреком к фильму, был номинирован на MTV Russia Movie Awards. Невнимательному зрителю может показаться, что музыканты ушли со сцены, но это не так. В 2016 году группа «Город 312» отпраздновала 15-летний юбилей, артисты продолжают писать песни, гастролировать и даже снимаются в кино.

Авраам Руссо

Четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо очень любили в России в 2000-х. Артист активно гастролировал, записывал новые треки и появлялся на публике до 2006 года, пока не пережил покушение на свою жизнь. Опасаясь за себя и семью, Руссо 4 года жил и работал в США, но в 2010-м принял решение вернуться в российский шоу-бизнес, и сейчас успешно дает сольные концерты.

Саша Project

В начале нулевых поклонники сравнивали певицу Сашу Project с Бритни Спирс, восхищаясь ее хитами и напевая уже полюбившиеся песни. В 2003 и 2005 годах певица выпустила 2 альбома, но вскоре покинула сцену из-за беременности. К гастролям артистка вернулась, но таких толп фанатов, как раньше, уже не собирает. Саша продолжает выступать на сцене, появляется на звездных тусовках и воспитывает 2 детей.

Андрей Губин

В конце 90-х Андрей Губин был одним из самых популярных и подающих надежды молодых певцов. Его концерты собирали толпы фанатов, а пластинки расходились миллионными тиражами. Песни «Зима, холода», «Мальчик-бродяга» и «Девушки как звезды» стали абсолютными хитами среди молодежи. В середине 2000-х певец был вынужден закончить эстрадную карьеру из-за болезни. Поправив здоровье, не сцену он так и не вернулся, хотя написал несколько песен для других исполнителей. Сейчас Андрей ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике.

«Премьер-министр»

Многие уже забыли, но группа «Премьер-министр» в 2002 году вошла в десятку лучших исполнителей Евровидения с англоязычной версией песни «Девочка с севера». А после блистала на сцене с хитами «Два бриллианта», «Два билета в лето», «Ну зачем?». В 2006 году у коллектива и продюсера Евгения Фридлянда возникли разногласия, после чего певцы стали выступать самостоятельно под названием «Группа ПМ». Позднее один из участников группы Вячеслав Бодолика решил оставить эстрадную карьеру и заняться написанием музыки. Остальные участники продолжают работать вместе и выступать на сцене.

«Демо»

Группа «Демо» с начала своего существования в 1998 году выпустила не один десяток песен. Но зрителям особенно запомнилась 2 синглами — «Солнышко» и «2 000 лет». В 2012 году солистка группы Саша Зверева ушла из «Демо», чтобы заняться сольной карьерой. Сейчас она живет в США, занимается дизайном одежды и воспитывает 3 детей. Группа «Демо» продолжает существование, но уже в совсем другом составе.

«Отпетые мошенники»

«Отпетые мошенники» одними из первых на российской эстраде совместили рэп и танцевальную музыку и очень быстро стали популярны. Их песни «Всяко-разно», «Люби меня, люби», «Девушки бывают разные», «Граница» стали настоящими хитами и получили премию «Золотой граммофон». В 2011 году группа сменила одного из солистов: место Игоря «Гарика» Богомазова занял Андрей Репников. Но и он по состоянию здоровья покинул коллектив в 2016-м. Сейчас «Отпетые мошенники» выступают дуэтом, и это неплохо у них получается.

«Вирус!»

Дебютная песня группы «Вирус!» «Ты меня не ищи» попала в ротацию радиостанций в 1999 году и сразу же стала хитом. За нею последовали другие не менее яркие композиции: «Попрошу тебя», «Ручки». Первое время музыканты давали многочисленные концерты в России и за рубежом, но спустя некоторое время популярность группы поутихла. Сейчас группа продолжает гастролировать и записывать новые треки, а ее солистка Ольга Лаки параллельно ведет собственный музыкальный проект Th3 CATS.

«Звери»

Яркую эмоциональную группу «Звери» в 2000-х любили не только толпы фанатов, но и музыкальные критики. На премии «Муз-ТВ» группа 9 раз побеждала в номинации «Лучшая рок-группа», а в 2004-м получила звание «Лучший исполнитель России» по мнению MTV Europe Music Awards. Хотя сейчас поклонников у коллектива стало меньше, группа имеет преданных фанатов в России и Америке, где также продолжает появляться с концертами. В 2018-м «Звери» выпустили 10-й студийный альбом и не собираются останавливаться на достигнутом.

Земфира

Одной из самых культовых певиц российской эстрады нулевых безоговорочно была Земфира. Ее называли «прорвавшимся голосом поколения», любили, критиковали и боготворили. Она попадала на вершины хит-парадов и оказывалась в списке самых влиятельных женщин России целых 3 раза. С момента появления в шоу-бизнесе Земфира не прекращает работы над песнями, правда, на публике появляется не так часто и не любит общаться с прессой.

«Лицей»

Дебют группы «Лицей» состоялся в далеком 1991 году в телепередаче «Утренняя звезда», а уже в 1995-м коллектив выпустил свою самую известную песню «Осень». Затем последовали многочисленные туры, гастроли и смены состава группы. Спустя 28 лет с момента основания не покинула «Лицей» только Анастасия Макаревич. Сейчас она является не только солисткой, но и продюсером группы.

«Братья Грим»

«Ресницы», «Кустурица», «Сердце», «Пчела» — почти все немногочисленные песни рыжих и внешне абсолютно одинаковых «Братьев Грим» в свое время были хитами. Но группа просуществовала недолго. В 2009 году братья сильно поссорились и объявили о распаде коллектива. Они оба продолжают заниматься музыкой, но ведут разные проекты и до сих пор не общаются.