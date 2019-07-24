Как изменились 13 исполнителей, чьи песни звучали из каждого утюга в России 1990-х и 2000-х

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Помните ли вы самые топовые музыкальные треки прошлых лет? А те, что крутились по радио и ТВ 10 или даже 20 лет назад? Некоторые зарубежные исполнители, горячо любимые в России, сейчас утратили здесь свою популярность и почти исчезли из поля зрения слушателей. Хотя музыкальную карьеру не бросили.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить зарубежных артистов, популярных в России в 1990-х и 2000-х годах.

Tarkan

Турецкий певец Таркан в конце 1990-х и начале нулевых был очень популярен в Европе и России, хотя не исполнил ни одной песни на английском. Его хит Şıkıdım перепел сам Филипп Киркоров, создав отечественную версию «Ой, мама, шика дам». С 2010-го по 2016 год певец взял перерыв в концертной деятельности и практически не появлялся на публике, но сейчас вернулся в мир шоу-бизнеса с новыми композициями. В 2016 году Таркан женился, а в 2018 году впервые стал отцом.

Arash

Улыбчивый ирано-шведский певец Араш знаком многим с начала нулевых. Он особенно запомнился в России треками Boro Boro, Pure Love, Always, Broken Angel, а также песней «Восточные сказки», которую записал вместе с группой «Блестящие». Сейчас певец живет в Дубае с женой и 2 детьми. В 2018-м он стал участником церемонии открытия чемпионата мира по футболу, где выступил с песней Goalie Goalie вместе с Нюшей, Pitbull и Blanco. Также в 2018-м Араш снова вошел в мировые хит-парады с песней Dooset Daram.

Daddy Yankee

Пуэрто-риканский певец Daddy Yankee ворвался в танцевальные чаты в 2004 году с песней Gasolina, после чего практически исчез из поля зрения российских поклонников. Хотя в России о нем слышно нечасто, музыкант продолжает записывать треки и гастролировать. Суперхитом стала песня Daddy Yankee и певца Луиса Фонси Despacito, записанная в 2017 году. Она набрала на YouTube более 6 млрд просмотров и смогла попасть на первую строчку Billboard.

O-Zone

Молдавская группа O-Zone была в ряду самых известных музыкальных исполнителей в начале нулевых. Их клипы крутили по телевизору, песни активно транслировали на музыкальных радиостанциях, а слова «ну мэ ну мэ ей» из песни Dragostea Din Tei были буквально у всех на устах. К сожалению, музыкальный союз просуществовал недолго и распался уже в 2005 году. Солисты O-Zone Арсение Тодираш, Раду Сырбу и Дан Балан продолжают каждый свою сольную карьеру.

Morandi

Румынская группа Morandi в середине нулевых была на пике популярности в Европе. Их песни занимали верхние строчки престижных хит-парадов, а в России стали настоящими хитами: сингл Angels получил 7 платиновых статусов, а Save me стал платиновым дважды. Сегодня группа Morandi продолжает выступать, хотя уже и не так активно. Главным вокалистом остается Андрей Ропча, а его напарник Мариус Мога занимается продюсерской деятельностью.

INNA

Начинающая румынская певица INNA попала в мировые чарты с выходом дебютного альбома Hot, лид-сингл из которого занял первую позицию американского чарта Hot Dance Airplay. Зажигательные танцевальные треки полюбились и российским слушателям. Особенно тепло были встречены песни Love, Déjà Vu, Hot. Сейчас певица продолжает записывать новые треки, периодически мелькая в хит-парадах европейских чартов. В июле 2019-го она закончила работу над 6-м студийным альбомом.

Bomfunk MC’s

Если финскую группу Bomfunk MC’s видел далеко не каждый, то их трек Freestyler в нулевых слышали абсолютно все. Сингл крутили на дискотеках, перепевали, слегка коверкая слова «фристайла-рака-мака-фо», танцевали под нее тогда очень популярный брейк-данс.

Просуществовав 7 лет, в 2005 году группа взяла перерыв. Спустя 20 лет после выхода Freestyler в сети появился его ремейк. Там засветились и сами участники группы, которые позднее объявили о возобновлении работы над проектом.

Dr. Alban

Шведский музыкант Dr. Alban стал звездой еще в 90-е. Первая же пластинка принесла ему славу и известность. Второй и последующие альбомы оказались не менее популярными и разошлись миллионными тиражами по всему миру. А трек It’s My Life стал визитной карточкой исполнителя. Сейчас, спустя много лет после своего дебюта, певец продолжает заниматься музыкой. Он работает над новыми синглами и является владельцем собственной студии звукозаписи Dr. Records.

Потап и Настя Каменских

Дуэт украинцев Потапа и Насти Каменских популярен в России с конца нулевых, когда вышли их хиты «На районе», «Крепкий орешек». С тех пор они периодически появлялись на радио и телевидении, участвовали в музыкальных конкурсах и занимали призовые места. В 2017-м дуэт официально распался, теперь музыканты выступают сольно. Но в 2019 году Потап и Настя образовали другой союз. Исполнители, которые когда-то пели: «Мы с тобой не пара, прости», — официально стали мужем и женой.

Brainstorm

Латвийская группа Brainstorm обрела мировую известность в 2000 году после конкурса «Евровидение», а популярной в России стала после записи трека Maybe и композиции «Скользкие улицы», записанной вместе с группой «Би-2».

В 2004 году Brainstorm потеряла бас-гитариста и теперь выступает в составе из 4 человек, выпуская треки на русском, английском и латышском языках.

Benny Benassi (Benassi Bros.)

Хиты итальянского диджея Бенни Бенасси в начале нулевых были популярны по всему миру, но особенно полюбились в России. Они звучали на всех дискотеках страны и активно транслировались по радио. Сейчас диджей остается популярным у поклонников танцевальной музыки. Он регулярно выпускает новые треки и гастролирует с ними по Европе, периодически заглядывая и в Россию.

DJ Piligrim

Узбекский музыкант Ильхом Юльчиев, больше известный как DJ Piligrim, покорил Россию в 2008 году треком «Ты меня забудь», его сингл возглавлял хит-парады нескольких крупных радиостанций. Сейчас DJ Piligrim выступает преимущественно в Азии и продолжает выпускать треки не только на русском, но и на английском языках.

Серега

С момента первого появления на сцене в нулевых белорусско-украинский рэпер Серега успел сменить не только сценическое имя, но и внешность. Теперь в накачанном мачо сложно узнать пацана, который пел «Черный бумер». Артист ведет два сольных проекта, Seryoga и «Полиграф ШарикOFF», и продолжает гастролировать.