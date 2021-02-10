Как сейчас выглядят и чем занимаются 13 наших звезд, пик карьеры которых пришелся на 2000-е

Звезды, чьи песни и фильмы мы заслушивали и засматривали до дыр, только одним своим присутствием вызывают неминуемый приступ ностальгии. Некоторые из них без тени сожаления сменили популярность на возможность побыть в тени, другие продолжают строить карьеру на просторах шоу-бизнеса. А третьи переосмыслили свое амплуа настолько, что их теперь с трудом узнают былые поклонники.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как сегодня выглядят и чем занимаются 13 знаменитостей, чья слава была ярким пятном в калейдоскопе культуры 2000-х.

Лера Козлова («Ранетки»)

Лера Козлова — одна из экс-участниц подростковой группы «Ранетки» — сегодня активно ведет свой блог в Instagram и много путешествует. В 2019 году Лера сообщила о создании музыкального дуэта под названием «НЮТА & ЛЕРА» вместе с Нютой Ранеткой. В феврале 2020 года состоялась премьера первой песни «Мой мальчик», но уже через полгода проект был закрыт.

Надежда Игошина (Ангина)

Надежда Игошина, более известная под псевдонимом Ангина, получила широкую популярность благодаря задорным песням в духе 2000-х. Сегодня Надежда известна как актриса и активно снимается в фильмах и сериалах.

Аня Руднева («Ранетки»)

Аня Руднева почти не изменилась со времен своей юности — она даже до сих пор верна своей характерной прическе, о которой в 2000-х мечтали многие девочки. Сейчас она работает вокальным тренером и ведущей мероприятий, а также является мамой 2 детей.

Клавдия Гладких (ГидроПонка)

Клавдия Гладких, или ГидроПонка, получила известность благодаря рэп-композициям с резкой критикой мужской половины населения. Сейчас исполнительнице 36 лет, она уже нашла свое женское счастье и стала мамой. Кроме того, Клавдия продолжает заниматься музыкой, а также увлекается дизайном одежды.

Настя Задорожная

Наибольшую известность Настя Задорожная получила по ролям в сериалах «Простые истины» и «Клуб». Актриса и певица по сей день занимается творчеством, а также ведет блог в Instagram. В 2020 году Задорожная вышла замуж и вместе со своим избранником сделала парные татуировки.

Бьянка

Бьянка — одна из первых исполнителей песен в стиле R&B в России. Кроме того, Бьянка также пишет песни для других певиц. Например, именно она является автором и композитором хита «Ты не такой» — первого сингла Юлианны Карауловой в рамках ее сольной карьеры после ухода из группы 5sta Family.

Ольга Ломоносова

Ольгу Ломоносову многие помнят по роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой». Сейчас актрисе 42 года, она живет в Москве, воспитывает 3 детей, снимается в кино и играет в театре.

Маша Малиновская

Пользователи сети заметили, что внешность телеведущей Маши Малиновской в последнее время перетерпела кардинальные изменения. Однако сама звезда с иронией относится к критике в свой адрес. В настоящий момент она продолжает карьеру в шоу-бизнесе, снимается на телевидении и в кино, воспитывает сына.

Юлия Савичева

Юлия Савичева по сей день продолжает музыкальную карьеру, а в 2020 году даже выпустила новый альбом, полностью состоящий из ее старых и новых наработок. Кроме этого, певица счастлива замужем и воспитывает дочь.

Янина Студилина

Популярность Янине Студилиной принесла роль Полины Зеленовой в сериале «Ранетки». Также она снималась в ряде других телесериалов и кинофильмов. Актриса замужем за Александром Роднянским — младшим, сыном известного кинопродюсера.

Юлия Зимина

Юлия Зимина запомнилась зрителям 2000-х по роли знойной красотки Кармелиты в одноименном сериале. Сегодня она продолжает карьеру актрисы, а также является ведущей Первого канала.

МакSим

Успех к МакSим (Марине Абросимовой) пришел с выходом в 2006 году ее первого альбома, и уже год спустя она стала самой коммерчески успешной певицей в России. Многие до сих пор помнят ее хит «Трудный возраст» и припев «А помнишь небо, помнишь сны о молчанье?» В настоящее время Марина воспитывает 2 дочерей и продолжает заниматься творчеством. Из-за внутренних переживаний и проблем артистка почти год находилась в изоляции без телефона.

Ксения Новикова («Блестящие»)

Ксения Новикова — одна из самых ярких участниц группы «Блестящие». Немногие знают, что именно она является автором слов к знаменитой песне «А я все летала» (2002), ставшей визитной карточкой коллектива. У певицы 2 сына, она продолжает музыкальную карьеру и создала благотворительный фонд «Наш смысл жизни». Организация специализируется на защите прав и интересов семьи.