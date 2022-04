Как Рианна, детство которой не предвещало звездного будущего, всколыхнула планету своими песнями, а мир моды — нарядами

Через тернии к звездам

Ее дебютный альбом «Music of the Sun» вышел в 2005 году и получил смешанные отзывы критиков. Второй студийный альбом «A Girl like Me», появившийся в следующем году, произвел настоящий фурор, попав в топ-10 в 13 разных странах. Постепенно музыкальная карьера певицы пошла в гору.