Как Рианна, детство которой не предвещало звездного будущего, всколыхнула планету своими песнями, а мир моды — нарядами

В детстве Рианна была ничем не примечательной девочкой с небольшого острова Барбадос, сегодня она является его национальным героем. Мама певицы строго запрещала пользоваться дочери косметикой, а сейчас все восхищаются ее всегда безупречным макияжем и необыкновенным чувством стиля. В детстве ее часто дразнили в школе, но это не помешало ей добиться успеха.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в биографии певицы и вспомнить все ее яркие и незабываемые выходы в свет.

Через тернии к звездам

Рианна родилась на острове Барбадос. Ее мама была бухгалтером, а папа — инспектором товарного склада на фабрике одежды. Дочь всячески помогала родителям, например выполняла мелкие поручения отца по работе. Сильное влияние на певицу оказали пагубные пристрастия папы. С 8 лет она постоянно мучилась мигренями. Ей делали множество КТ, а врачи даже думали, что у нее опухоль, настолько интенсивными были головные боли. Когда девочке было 14 лет, родители развелись, тогда же и улучшилось состояние ее здоровья. Психологические трудности Рианна испытывала и в школе: там ее часто дразнили за то, что отличалась от других. Однако все это не помешало будущей звезде в школьные годы выиграть конкурс красоты.

В 16 лет она бросила учебу, а через год переехала в Америку, где подписала свой первый контракт с лейблом Def Jam Recordings, которым тогда руководил рэпер Jay-Z. Музыканта настолько очаровала эта девушка, что он побоялся прощаться с ней до тех пор, пока бумаги не будут подписаны, а полностью их оформили лишь в 3 часа утра. Во время встречи Jay-Z сказал: «У нее есть 2 выхода из этого здания: через дверь, если она подпишет контракт, и через окно, если она этого не сделает».

Ее дебютный альбом «Music of the Sun» вышел в 2005 году и получил смешанные отзывы критиков. Второй студийный альбом «A Girl like Me», появившийся в следующем году, произвел настоящий фурор, попав в топ-10 в 13 разных странах. Постепенно музыкальная карьера певицы пошла в гору.

Первый хит и резкая смена имиджа

В 2007 году вышла легендарная композиция «Umbrella». Изначально она писалась для Бритни Спирс, однако той трек пришелся не по душе. Затем песню предложили Мэри Джей Блайдж, но снова что-то пошло нет так. Создатели композиции продемонстрировали ее Рианне, хотя до конца не были уверены в том, что делают правильный выбор. Впоследствии трек отметился на верхних строчках множества музыкальных хит-парадов. Фанаты Рианны начали приносить на ее концерты зонтики (в переводе с английского umbrella — «зонт»). Позднее певица запретила это делать из соображений безопасности на концертных площадках. В 2007 году Рианна сделала короткую стрижку. Она признавалась: «Продюсеры были не в восторге от моей выходки, но это выделяло меня как артиста. И вообще мне все равно, кто и что думает».

В 2008 году Рианна выпустила собственную линию зонтов и тогда же получила свою 1-ю премию Grammy (сегодня у нее 9 таких статуэток). На своей дебютной церемонии она блистала в коротком синем платье от Zac Posen, а в 2009 году взорвала красную ковровую дорожку Met Gala брючным костюмом с причудливыми рукавами от Dolce & Gabbana.

В 2010 году певица решила вновь поэкспериментировать с волосами, на этот раз выкрасив их в рыжий. В таком виде она появилась на церемонии MTV Europe Music Awards. Ее новый образ прекрасно подчеркнуло причудливое белое платье от Marchesa. На вручение своей 4-й премии Grammy в 2011 году она пришла в платье от Jean Paul Gaultier.

Большой бизнес и продолжение модных экспериментов

В 2011 году Рианна решила попробовать себя в бизнесе. Тогда она создала первый аромат Reb’l Fleur, который имел большой успех. Впоследствии певица выпустила еще несколько вариантов парфюма. Тогда же объявила о своем модном проекте, разработанном совместно с Armani, а в 2013 году показала свою первую коллекцию женской одежды на Неделе моды в Лондоне. В дальнейшем сотрудничала с Dior и Manolo Blahnik.

В 2015 году вместе с известной компанией певица разработала лимитированную коллекцию обуви. Особую популярность снискали ее меховые шлепанцы, которые в то время можно было увидеть на многих знаменитостях. В 2019 году она запустила бренд Fenty. Он был создан в рамках компании LVMH и стал первым с 1987 года модным домом в составе LVMH. Рианна оказалась первой женщиной, открывшей собственный бренд для этой компании.

Иногда ее наряды вызывают непонимание окружающих. Как, например, желтое платье от Guo Pei, в котором она появилась на Meet Gala — 2015. Оно стало предметом шуток и источником мемов в интернете. Его сравнивали с яичницей и омлетом.

Доброе сердце и острый ум

Певица активно занимается благотворительностью. В 2006 году она основала фонд Believe для помощи неизлечимо больным детям, а в 2012-м — фонд «Клара Лайонел», в названии которого заложены имена ее бабушки и дедушки. Она часто проводит благотворительные концерты, вырученные средства от которых передает нуждающимся. В 2016 году Рианна познакомилась с принцем Гарри. Их встреча произошла на Барбадосе, куда они оба прибыли по случаю 50-летия независимости острова. Однажды репортер задал певице вопрос о том, пригласил ли ее принц Гарри на свадьбу с Меган Маркл, так как они однажды пересекались. Рианна остроумно ответила: «Вот мы сейчас встретились с вами. Вы действительно думаете, что я приглашу вас на свою свадьбу?»

Вот уже на протяжении 14 лет 22 февраля на родном острове певицы проводится День Рианны. Люди собираются и слушают музыку своей землячки. А улица, на которой она жила, с недавних пор носит ее имя. У Рианны довольно своеобразное чувство юмора. Так, несколько лет назад она оригинально поздравила Елизавету II с 91-летием, разместив в одной из соцсетей сделанные с помощью фотошопа снимки королевы в нарядах, в которых когда-то появлялась сама певица. Кто-то из подписчиков оценил шутку звезды, а некоторым она оказалась не по вкусу.

Каноны красоты и личная жизнь певицы

Несколько раз Рианна попадала в неловкие ситуации. Например, однажды во время эпиляции зоны бикини косметолог неожиданно попросила у нее автограф. Певицу так возмутило это, что она теперь предпочитает ходить к специалистам постарше, не владеющим английским языком. Иногда звезда выкладывает в интернет свои снимки с небритыми ногами, чем вызывает восторг у подписчиков. Так, одна из пользовательниц сети написала: «На фото у Рианны видны небритые ноги. И пусть мне хоть кто-то что-то скажет, если я решу отрастить волосы на ногах этим летом». Или же певица показывает кадры, на которых запечатлена без макияжа или с минимальным количеством косметики.

В 2007 году Рианна встречалась с Крисом Брауном, позднее — с рэпером Дрейком, отношения с которым были не так уж просты. В 2017-м певица сообщила о том, что у нее роман с бизнесменом Хассаном Джамилем. Однако пара разошлась в 2020 году. В мае следующего года рэпер ASAP Rocky объявил об отношениях с Рианной, а в начале 2022-го появилась информация о том, что они ждут первенца.

Похоже, сегодня Рианна хочет изменить мир моды. Сейчас она выходит в свет в довольно откровенных нарядах, ничуть не стараясь скрыть свой заметно округлившийся живот — наоборот, нарочито его демонстрирует. Ее стиль называют довольно смелым для будущей мамы.

В своем недавнем интервью на вопрос журналиста о том, какой самый лучший совет она получила по поводу материнства, Рианна ответила: «Много советов. Наверное, лучший из них — больше спать, так как в дальнейшем ну никак не удастся выспаться. И мне предстоит еще поработать над этим».