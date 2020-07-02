Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна

Лев Лещенко, Жанна Агузарова и Александр Малинин — сегодня они являются признанными артистами с многотысячными армиями поклонников и устоявшимся сценическим образом. Но так было не всегда. Мы разыскали юношеские фотографии известных музыкантов, на которых многих из них практически невозможно узнать. Например, можете ли вы представить Александра Розенбаума без фирменных усов, а Владимира Кузьмина с короткой стрижкой? Вот и мы не могли. А вот Земфира будто заключила сделку с самим Дракулой, иначе как можно объяснить то, что певица практически не изменилась за два с лишним десятка лет.