Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
Лев Лещенко, Жанна Агузарова и Александр Малинин — сегодня они являются признанными артистами с многотысячными армиями поклонников и устоявшимся сценическим образом. Но так было не всегда. Мы разыскали юношеские фотографии известных музыкантов, на которых многих из них практически невозможно узнать. Например, можете ли вы представить Александра Розенбаума без фирменных усов, а Владимира Кузьмина с короткой стрижкой? Вот и мы не могли. А вот Земфира будто заключила сделку с самим Дракулой, иначе как можно объяснить то, что певица практически не изменилась за два с лишним десятка лет.
Мы в AdMe.ru изучили звездные архивы и выяснили, как выглядели наши любимые музыканты, когда они только делали свои первые шаги в профессии. Эти раритетные фотографии видели разве что преданные фанаты.
Александр Розенбаум
Григорий Лепс
Николай Расторгуев
Владимир Кузьмин
Кристина Орбакайте
Сергей Пенкин
Ирина Понаровская
Лев Лещенко
Виктор Салтыков
Максим Фадеев
Жанна Агузарова
Александр Малинин
Лайма Вайкуле
Кай Метов
Земфира
Александр Серов
Игорь Матвиенко
Кто из героев статьи удивил вас больше всего? А кого вы помните молодым?