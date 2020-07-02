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Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна

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Лев Лещенко, Жанна Агузарова и Александр Малинин — сегодня они являются признанными артистами с многотысячными армиями поклонников и устоявшимся сценическим образом. Но так было не всегда. Мы разыскали юношеские фотографии известных музыкантов, на которых многих из них практически невозможно узнать. Например, можете ли вы представить Александра Розенбаума без фирменных усов, а Владимира Кузьмина с короткой стрижкой? Вот и мы не могли. А вот Земфира будто заключила сделку с самим Дракулой, иначе как можно объяснить то, что певица практически не изменилась за два с лишним десятка лет.

Мы в AdMe.ru изучили звездные архивы и выяснили, как выглядели наши любимые музыканты, когда они только делали свои первые шаги в профессии. Эти раритетные фотографии видели разве что преданные фанаты.

Александр Розенбаум

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© Гитарный клуб / Youtube, © Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Григорий Лепс

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© gvleps / Instagram, © gvleps / Instagram

Николай Расторгуев

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© nvrastorguev / Instagram, © Tarakanov Vadim / East News

Владимир Кузьмин

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© v.kuzmin_official / Instagram, © v.kuzmin_official / Instagram

Кристина Орбакайте

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© Retro Muzik / Youtube, © orbakaite_k / Instagram

Сергей Пенкин

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© penkinofficial / Instagram, © penkinofficial / Instagram

Ирина Понаровская

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД Россииe / Youtube, © irinaponarovskaya / Instagram

Лев Лещенко

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© leshchenko_lv / Instagram, © leshchenko_lv / Instagram

Виктор Салтыков

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© victor_saltykov / Instagram, © victor_saltykov / Instagram

Максим Фадеев

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© fadeevmaxim / Instagram, © fadeevmaxim / Instagram

Жанна Агузарова

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© Жанна А Браво | Bravo / Youtube, © Vogue Russia / Youtube

Александр Малинин

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© alexandr_malinin / Instagram, © alexandr_malinin / Instagram

Лайма Вайкуле

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© QUEEN OF STYLE - Laima Vaikule / Instagram, © laima_vaikule_official / Instagram

Кай Метов

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© kay_metov / Instagram, © kay_metov / Instagram

Земфира

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© renatalitvinovaofficiall / Instagram, © East News

Александр Серов

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© alexander_serov_official / Instagram, © alexander_serov_official / Instagram

Игорь Матвиенко

Как на заре карьеры выглядели 17 отечественных музыкантов, песням которых до сих пор подпевает вся страна
© Группа ЛЮБЭ / Youtube, © Общественное телевидение России / Youtube

Кто из героев статьи удивил вас больше всего? А кого вы помните молодым?

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