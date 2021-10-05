Как менялся стиль 18 знаменитостей с начала карьеры и до наших дней

Кардинальная смена имиджа, особенно для публичного человека — событие знаковое и заметное. Не все могут, как Дженнифер Энистон или Зоуи Дешанель, найти себя на заре карьеры и оставаться верными полюбившемуся образу на протяжении десятилетий. Некоторым приходится проходить через настоящие тернии, экспериментируя со стилем и поддаваясь всевозможным модным тенденциям. Причем у некоторых звезд эксперименты могут продолжаться даже в весьма солидном возрасте.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как с годами менялся имидж мировых знаменитостей. Если одни всего лишь отточили свой вкус и чувство стиля, с другими произошли занятные метаморфозы.

Анджелина Джоли

Адель

Кейт Хадсон

Джиллиан Андерсон

Кеша

Хэлли Берри

Билли Айлиш

Натали Портман

Кейт Бекинсейл

Кайли Дженнер

Джоди Фостер

Ребел Уилсон

Кристина Риччи

Хилари Дафф

Джоан Роулинг

Сьюзан Сарандон

Моника Беллуччи

Орнелла Мути