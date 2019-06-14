Как менялись образы певиц, чьи записи мы слушали еще на кассетах (Жанна Агузарова удивила)

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Мода никогда не стоит на месте, и ее последние веяния и капризы ярче всего проявляются в образах представительниц звездного Олимпа. Если изучить прически, макияж и одежду исполнительниц, мелькавших на экранах и обложках журналов в то или иное десятилетие, можно составить целую энциклопедию стиля. А заодно и понаблюдать, какие метаморфозы претерпевает имидж знаменитых женщин.