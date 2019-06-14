Как менялись образы певиц, чьи записи мы слушали еще на кассетах (Жанна Агузарова удивила)

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Мода никогда не стоит на месте, и ее последние веяния и капризы ярче всего проявляются в образах представительниц звездного Олимпа. Если изучить прически, макияж и одежду исполнительниц, мелькавших на экранах и обложках журналов в то или иное десятилетие, можно составить целую энциклопедию стиля. А заодно и понаблюдать, какие метаморфозы претерпевает имидж знаменитых женщин.

Мы в AdMe.ru изучили эволюцию стиля отечественных певиц, чьими записями мы заслушивались в детстве и юности.

1. Алла Пугачева

2. Кристина Орбакайте

3. Ирина Аллегрова

4. Лариса Долина

5. Лада Дэнс

6. Земфира

7. Жанна Агузарова

8. Линда

9. Татьяна Овсиенко

10. Ирина Понаровская

11. Наташа Королева

12. София Ротару

13. Алена Апина

14. Анжелика Варум

А каких российских певиц, экспериментировавших со стилем, знаете вы?

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