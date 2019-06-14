Как менялись образы певиц, чьи записи мы слушали еще на кассетах (Жанна Агузарова удивила)
Мода никогда не стоит на месте, и ее последние веяния и капризы ярче всего проявляются в образах представительниц звездного Олимпа. Если изучить прически, макияж и одежду исполнительниц, мелькавших на экранах и обложках журналов в то или иное десятилетие, можно составить целую энциклопедию стиля. А заодно и понаблюдать, какие метаморфозы претерпевает имидж знаменитых женщин.
Мы в AdMe.ru изучили эволюцию стиля отечественных певиц, чьими записями мы заслушивались в детстве и юности.
1. Алла Пугачева
2. Кристина Орбакайте
© Кристина Орбакайте / vk © Кристина Орбакайте / vk © Кристина Орбакайте / vk © Кристина Орбакайте / vk
3. Ирина Аллегрова
© Ирина Аллегрова / vk © Ирина Аллегрова / vk © ZERKALO/ East News © Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda/East News
4. Лариса Долина
5. Лада Дэнс
6. Земфира
7. Жанна Агузарова
© Жанна Агузарова / vk © Жанна Агузарова / vk © ZERKALO / East News © Вечерний Ургант / Первый канал
8. Линда
9. Татьяна Овсиенко
10. Ирина Понаровская
© Ирина Понаровская / vk © Ирина Понаровская / vk © Ирина Понаровская / vk © irinaponarovskaya / instagram
11. Наташа Королева
12. София Ротару
13. Алена Апина
14. Анжелика Варум
А каких российских певиц, экспериментировавших со стилем, знаете вы?