Как изменились и кем стали самые яркие участники «Фабрики звезд» (Гребенщикова просто не узнать)

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С момента выхода первого сезона «Фабрики звезд» прошло почти 16 лет. Этот проект стал значимым не только для современной российской эстрады, но и для телевидения в целом. Дело в том, что музыкальное шоу было первым в России, вышедшим в эфир со стереозвуком. Ну а список его успешных выпускников бесконечен: Полина Гагарина, Елена Темникова, Сати Казанова, Тимати и многие другие. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что же стало с остальными артистами?

Мы в AdMe.ru расскажем, как сложилась жизнь самых ярких участников первых 3 сезонов проекта. О тех «фабрикантах», которые так и не стали королями музыкальных хит-парадов, но смогли реализовать себя в другом направлении.

Мария Алалыкина

Маша — одна из самых ярких и запоминающихся участниц «Фабрики звезд — 1». Именно ей пророчили успешное будущее на музыкальном поприще. Когда в 2002 году продюсер Игорь Матвиенко создал женскую группу «Фабрика», Мария была в числе новоиспеченных участниц вместе с Сати Казановой, Александрой Савельевой и Ириной Тоневой. Однако девушка успела исполнить всего лишь одну песню в составе герлз-бенда, после чего скоропостижно покинула сцену. Причиной ухода стала угроза отчисления из университета. Вскоре после ухода стало известно о замужестве Маши, а еще позже бывшая певица приняла ислам и стала Марьям. Какое-то время Мария работала преподавателем английского языка в лицее, а на данный момент девушка занимается переводами текстов для мусульманских сайтов. Мария полностью скрыла личную жизнь от поклонников. В интернете у Алалыкиной есть свой блог, посвященный религии, однако последняя оставленная в нем запись датирована 2011 годом.

Михаил Гребенщиков

Зажигательный участник Михаил Гребенщиков после проекта не оставил музыку. Певец выпустил 3 альбома, а также стал ведущим программы «12 злобных зрителей» на MTV. В том числе Гребенщиков владеет собственной продюсерской компанией, которая оказывает поддержку начинающим артистам. В 2016 году бывший «фабрикант» принял участие в шоу «На 10 лет моложе», где ему в рамках проекта сделали несколько пластических операций. Сейчас Михаил занимает должность музыкального креативного продюсера в детском центре Аллы Пугачевой «Рецитал клуб».

Джем Шериф

Колоритный участник первого сезона Джем Шериф сразу привлек внимание зрителей, однако после окончания шоу о нем заговорили лишь в 2005 году. Именно тогда он вместе «фабриканткой» Еленой Терлеевой принял участие в отборочном туре «Евровидения». После безуспешных попыток остаться в шоу-бизнесе Джем подался в режиссуру. Артист получил диплом о втором высшем образовании по специальности «телережиссер». Его дипломная работа в жанре комедии «Москва — любовь моя» была номинирована как лучший иностранный фильм на престижном кинофестивале короткометражных фильмов в Австралии.

Павел Артемьев

Артемьев стал одним из 4 участников образовавшейся в ходе проекта группы «Корни». В составе музыкального коллектива Павел пробыл 8 лет, а после истечения контракта артист занялся продюсированием собственной группы ARTEMIEV. Артемьев снялся в нескольких фильмах, принял участие в театральных постановках, а также прошел обучение актерскому мастерству в Лос-Анджелесе. Сегодня 35-летний артист успешно сочетает две карьеры — музыканта и актера. Сейчас Павел снимается в фильмах и сериалах, в числе которых популярный комедийный ситком «Отель Элеон».

Александр Асташенок

Асташенок не только бывший «фабрикант», но и бывший участник группы «Корни». В 2010 году Александр покинул коллектив, а также полностью приостановил свою музыкальную деятельность. Александр окончил актерский факультет ГИТИСа, а также 2 года учился в актерской школе Иваны Чаббак в Лос-Анджелесе. После обучения вплотную занялся актерством и продюсированием. Артист снялся в двух десятках фильмах и сериалах, принял участие в съемках четвертого сезона «Закрытая школа» на канале СТС. На сегодняшний день Александр Асташенок является востребованным актером кино и сериалов. Стоит отметить, что в 2011 году артист стал саунд-продюсером Дня России, который проходил на Красной площади в Москве.

Ираклий Пирцхалава

Яркий и запоминающийся Ираклий Пирцхалава после участия в проекте продолжил музыкальную карьеру. Он записал 3 альбома, песни из которых впоследствии становились хитами и занимали первые позиции в музыкальных чартах. В 2015 году Пирцхалава попробовал себя в бизнесе и открыл ресторан-бар Andy’s, где, помимо изысканного меню, можно насладиться живой музыкой и концертами популярных исполнителей. Сейчас артист является частым гостем различных музыкальных телепередач.

Маша Ржевская

Самая неоднозначная участница второго сезона и исполнительница хита «Когда я стану кошкой» избрала для себя карьеру киноактрисы. Девушка переехала в Лондон, где воспитывает дочь и принимает участие в съемках картин у западных режиссеров. Мария даже получила главную роль в полнометражном фильме. Вот только все ее работы относятся к артхаусному кино.

Елена Терлеева

Елена Терлеева — финалистка второго сезона музыкального проекта. Терлеева заняла второе место, уступив первое место Полине Гагариной. Но, несмотря на успешные результаты, певица так и не стала столь популярной, как ее «фабричные» коллеги. После окончания шоу о Терлеевой заговорили лишь в 2007 году, когда ее песня «Солнце» стала хитом и самой ротируемой композицией на российских и зарубежных радиостанциях. После ошеломляющего успеха Елена изменила свое амплуа и стала вполне успешной певицей в жанре soul jazz. Также артистка защитила диссертацию и получила красный диплом магистра в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Александр Киреев

Финалист третьего сезона Александр Киреев после окончания проекта несколько лет пробыл в составе музыкальной группы «КГБ». После распада коллектива Киреев начал сольную карьеру, а также занялся написанием песен для других исполнителей. Песни «фабриканта» есть в репертуарах Вадима Казаченко, Дианы Гурцкой и даже у известного финского исполнителя Janne Tulkki. В 2007 году Александр стал ведущим детской викторины «Вопрос на засыпку» на канале «Карусель». В качестве ведущего артист проработал целых 5 лет. Сегодня значительную часть своего времени Киреев посвящает съемкам музыкальных клипов для других исполнителей и продюсированию различных телепередач.

Светлана Светикова

Светлана Светикова была известна зрителям еще до участия в проекте «Фабрика звезд — 3». Впервые артистка появилась на сцене театра в 2000 году. Она исполняла одну из ролей в нашумевшем мюзикле «Метро», а в 2003 году была утверждена на роль Эсмеральды в постановке «Нотр-Дам-де-Пари». Именно после этого Светлану и пригласили участвовать в телепроекте. После окончания шоу Светлана взяла паузу в музыкальной карьере, но при этом девушка не перестает появляться на экранах, участвуя во всевозможных шоу. В том числе артистка занимается озвучиванием мультфильмов, а ее озвучка русалочки Ариэль признана одной из лучших в мире.

Никита Малинин

Голубоглазый Никита Малинин практически сразу обрел армию поклонниц. На «Фабрику звезд — 3» молодой человек пришел с полной уверенностью в своем успехе. И не ошибся! Именно он стал победителем сезона. Сразу после окончания шоу вышел его первый клип на песню «Котенок», над созданием которого трудился Федор Бондарчук. Композиция оказалась настолько успешной, что пробыла на вершинах российских хит-парадов почти полгода. На сегодняшний день Малинин занимается продюсированием треков популярных российских исполнителей.

Евгения Рассказова

После проекта Рассказова вместе со всеми участниками отправилась во всероссийское турне, во время которого занялась написанием заметок о жизни «фабрикантов». Девушка легким и доступным языком описывала все, что происходило с ней и остальными артистами во время участия в музыкальном шоу. Сразу после возвращения из турне Евгения занялась сольной карьерой и даже заняла 8-е место в финале отборочного тура на «Евровидение» в 2008 году. Получив достаточный музыкальный опыт, Евгения написала книгу «ПРОlife. Как лечь звездой», в которой рассказала обо всех тонкостях шоу-бизнеса. С 2010 года Рассказова работает с коллективом профессиональных музыкантов «Зеленые дельфины».

Ирина Ортман

Улыбчивая и энергичная Ортман сразу запала в души телезрителей. А ее песня «Меняю», вышедшая в рамках музыкального конкурса «Фабрика звезд — 3», стала одной из самых прослушиваемых песен третьего сезона. После окончания шоу Ирина вошла в состав группы «Тутси» вместе с другими выпускницами проекта. После истечения 6-летнего контракта певица занялась сольной карьерой. Помимо музыки, Ирина успешно пробует себя на телевидении. Она принимала участие в различных телешоу, снялась в сериале «Ангелы и демоны», стала ведущей нескольких передач. В том числе Ортман получила высшее образование в области музыкального эстрадного искусства.