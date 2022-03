Как изменились участники бойз-бендов 90-х, в которых некогда была влюблена каждая вторая

Backstreet Boys

Когда кто-то где-то произносит слово «бойз-бенд», первое, что приходит на ум, — это Backstreet Boys. «Парни с задворок» (примерно так можно перевести их название) начали свое восхождение на музыкальный олимп в 1993 году, и за несколько лет он им таки покорился. Их песни «I Want It That Way» и «Everybody» до сих пор крутят на радиостанциях на радость многим слушателям.

’N Sync

Boyzone

Самая известная ирландская мальчиковая группа Boyzone возглавила вершину чартов после первого развала своих основных конкурентов Take That в 1996 году. После ухода основного вокалиста Ронана Китинга группа распалась, но, вдохновившись воссоединением других крутых бойз-бендов, снова объединилась.

Take That

Музыкальный коллектив Take That, сформированный в 1990 году, считается самым успешным британским проектом со времен The Beatles. Эта группа открыла миру Гэри Барлоу и Робби Уильямса, которые блистали как в составе Take That, так и в дальнейшем в своей сольной карьере.