Как изменились участники бойз-бендов 90-х, в которых некогда была влюблена каждая вторая

Музыкальная индустрия 90-х годов пережила самый настоящий бум бойз-бендов. Молодые симпатичные парни, исполняющие романтические и танцевальные композиции, в мгновение ока покорили мировые чарты и заодно сердца девичьей аудитории. Однако добиться по-настоящему оглушительного успеха и сделать так, чтобы их хиты слушали и по сей день, удалось лишь немногим из них.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, как сегодня выглядят участники культовых мальчиковых групп, чьими плакатами еще не так давно были увешаны комнаты миллионов фанаток по всему миру.

Backstreet Boys

Когда кто-то где-то произносит слово «бойз-бенд», первое, что приходит на ум, — это Backstreet Boys. «Парни с задворок» (примерно так можно перевести их название) начали свое восхождение на музыкальный олимп в 1993 году, и за несколько лет он им таки покорился. Их песни «I Want It That Way» и «Everybody» до сих пор крутят на радиостанциях на радость многим слушателям.

Ник Картер

Хауи Дороу

Эй Джей Маклин

Брайан Литтрелл

Кевин Ричардсон

’N Sync

В 1995 году пятеро парней решили объединиться в группу и назвать ее последними буквами своих имен. Однако прорываться на верхние строчки хит-парадов ребятам из ’N Sync удалось лишь 4 года спустя, когда ими занялся продюсер их основных соперников — Backstreet Boys. А фронтмену группы Джастину Тимберлейку и вовсе было суждено позже сделать головокружительную сольную музыкальную и кинокарьеру.

Джастин Тимберлейк

Джейси Шазе

Лэнс Басс

Джои Фатон

Крис Киркпатрик

Boyzone

Самая известная ирландская мальчиковая группа Boyzone возглавила вершину чартов после первого развала своих основных конкурентов Take That в 1996 году. После ухода основного вокалиста Ронана Китинга группа распалась, но, вдохновившись воссоединением других крутых бойз-бендов, снова объединилась.

Ронан Китинг

Мики Грэм

Кит Даффи

Шейн Линч

Пятый участник коллектива Boyzone, Стивен Гейтли, скончался в 2009 году.

Take That

Музыкальный коллектив Take That, сформированный в 1990 году, считается самым успешным британским проектом со времен The Beatles. Эта группа открыла миру Гэри Барлоу и Робби Уильямса, которые блистали как в составе Take That, так и в дальнейшем в своей сольной карьере.

Гэри Барлоу

Марк Оуэн

Ховард Дональд

Робби Уильямс

Пятый участник Take That, Джейсон Орандж, окончательно покинул коллектив в 2014 году и с тех пор ведет непубличный образ жизни.