Как сейчас выглядят горячие российские певицы 90-х, которые сводили с ума миллионы мужчин

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Удивить или шокировать зрителя своим откровенным сценическим нарядом или песней с вызывающим текстом сегодня, кажется, невозможно. То ли дело 20–30 лет назад, когда любой намек на секс был своего рода табу. Стоило тогда певице показать чуточку больше, чем привыкли видеть люди, как о ней начинала говорить вся страна. В 90-е эти экстравагантные исполнительницы не сходили с телеэкранов и обложек глянцевых журналов, а сегодня немногие из них мелькают даже в соцсетях.

AdMe.ru решил навести справки о 10 отечественных звездах, которые некоторое время назад считались нашими главными секс-символами.

Анжелика Варум, 50 лет

В нашей стране не нашлось ни одного мужского сердца, которое не откликнулось бы на призыв Варум устроить пожар. Исполнительница всегда умела привлечь к себе внимание смелыми нарядами и образами, но в клипе на песню «Давай устроим пожар» она превзошла все зрительские ожидания. Что уж говорить, огонь! Сегодня Анжелика, отметившая в мае 50-летний юбилей, выглядит все так же обворожительно и продолжает радовать поклонников не только своим потрясающим внешним видом, но и новой музыкой.

Лада Дэнс, 49 лет

Просившая называть ее не иначе как «девочка-ночь» исполнительница хита Baby Tonight Лада Дэнс быстро завоевала громкую славу. Иначе и быть не могло — модельная внешность, танцевальные номера и заводные хиты были в 90-е залогом успеха. Позже Лада также начала развивать свою актерскую карьеру и сделала это вполне успешно. На сегодняшний день ее фильмография насчитывает десятки работ. Но при этом артистка не забывает и о музыкальной деятельности.

Маша Распутина, 55 лет

Если поколение 90-х и знает что-то наверняка, так это то, что Маша Распутина родилась в Сибири. Этот бессмертный хит яркой артистки может переплюнуть разве что ее же совместная с Филиппом Киркоровым песня «Роза чайная». Сегодня певица, славящаяся своей неповторимой манерой исполнения, по-прежнему занимается концертной деятельностью, появляется в разных телепередачах и активно ведет инстаграм.

Наталья Ветлицкая, 54 года

Может, Ветлицкая сама того и не планировала, но, выпустив в 1994 году песню «Плейбой», она собственноручно обрекла себя на участь главного секс-символа страны. Другие ее работы, например, «Изучай меня» и «Половинки», только усилили этот эффект. Сегодня певица не так часто появляется на публике, но ее творчество по-прежнему волнует многих. Доказательством тому служит трибьют ее стильному музыкальному видео «Посмотри в глаза» в исполнении Луны, Эрики Лундмоен и Евы Гурари.

Лариса Черникова, 44 года

Вы можете не угадать с первой попытки, кто изображен на этом фото, но вы точно угадаете с первой ноты главный хит Ларисы Черниковой «Я люблю тебя, Дима». На счету популярной в 90-е годы исполнительницы есть и другие не менее яркие композиции: «Одинокий волк», «Тайна», «Да ты не смейся». После длительного музыкального затишья певица вновь вернулась к работе и выпустила в 2017 году альбом «Закон Ом», в котором исполняет мантры на санскрите. В том же году она представила клип на песню Surya mantra.

Татьяна Овсиенко, 52 года

Блеснувшая поначалу в составе группы «Мираж», а позже занявшаяся сольным творчеством Татьяна Овсиенко всегда знала, как выделиться в толпе. Высокие начесы, мини-юбки и шортики в сочетании с косухой делали ее похожей на западных поп-звезд. Она была одной из первых, кто рискнул подстричься «под мальчика», покрасить волосы в розовый цвет и выйти на сцену в декорированном бюстгальтере. Сейчас певица продолжает активно гастролировать и исполнять всеми любимые песни наряду с новыми композициями.

Лика Стар, 45 лет

Первая рэперша и девушка-диджей в России Лика Стар, она же Лика MC, в 90-е была культовой фигурой. Ее прогрессивность отражалась не только в музыке, но и в других начинаниях. Она, к примеру первой из русских девушек появилась на обложке Playboy. В прошлом месяце Лика представила совместную с Ираклием Пирцхалавой песню Luna, которая является ремейком ее хита 1996 года «Одинокая луна».

Натали, 45 лет

С момента выхода суперхита «Ветер с моря дул» прошло уже более 20 лет, а певица Натали выглядит все так же очаровательно. После волны огромной популярности в 90-е годы она на долгих 13 лет пропала со всех радаров. Однако это не помешало ей сделать впечатляющий камбэк и выстрелить с новой композицией «О боже, какой мужчина». Кажется, эта песня переживет все ее старые хиты, вместе взятые.

Ольга Орлова, 41 год

Ольга Орлова — одна из первых и наиболее ярких участниц группы «Блестящие». Ольга пела в команде с момента основания в 1995 году, но спустя несколько лет плодотворного творчества оставила группу и ушла в декрет. После возвращения она решила заняться сольной карьерой, однако такого успеха, как в группе, добиться не смогла. На какое-то время Орлова пропала из поля зрения, но заставила вновь о себе заговорить в начале 2017 года, когда певицу пригласили в качестве ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Ирина Салтыкова, 53 года

Музыкальные видео на хиты Ирины Салтыковой «Серые глаза» и «Голубые глазки» до сих пор находятся в ротации некоторых музыкальных каналов, и если их показать неискушенному зрителю, то он не сразу поймет, что сняты они были в 90-х. Яркая картинка, красивая певица в откровенных нарядах и много парней с голыми торсами — современная поп-музыка недалеко ушла от всего этого. Сейчас Ирина может по праву называться бизнесвумен. Она нечасто выходит на сцену, но по‑прежнему выглядит роскошно.