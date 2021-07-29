Как изменились наши рок-звезды, от которых мы узнали, что розы пахнут полынью, а все мы связаны одной цепью

Русский рок в начале своего становления переживал тяжелые времена, а его исполнители испытывали много трудностей. Но все изменилось с открытием Московской рок-лаборатории в 1985 году. Тогда-то и обрели свою популярность титаны русского рока вроде групп «Наутилус Помпилиус» и «Аквариум».

Нас в AdMe.ru вдохновили отечественные рок-исполнители, которые, несмотря на солидный возраст, все еще способны вдарить рок. Мы даже решили сравнить, как эти героические люди выглядели на заре своей карьеры и какими предстают перед публикой сейчас.

Диана Арбенина

Диана Арбенина стояла у истоков группы «Ночные снайперы» и на данный момент является единственной ее солисткой. Певица ведет активную социальную и творческую деятельность, на ее счету уже более 250 песен и 150 стихотворений. А еще Диана входит в состав жюри шоу «Ты супер!».

Константин Кинчев

Константин Кинчев — лидер «Алисы», которую называли самой влиятельной группой русского рока. В 2007-м Константин был награжден знаком святой Татьяны как наставник молодежи, а в 2017-м удостоился премии за вклад в развитие рока. И это далеко не весь список наград, полученных Кинчевым за годы творческой деятельности.

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко — фронтмен группы «Мумий Тролль», почетный гражданин Владивостока и даже кавалер ордена «За заслуги перед Владивостоком» 1-й степени. Илья занимается не только музыкальной деятельностью: он участвовал в дубляже таких мультфильмов, как «Кунг-фу панда» и «Моана».

Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов — легендарный музыкант, на котором держатся группы «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер» и «Орден Славы». Сейчас певец занимается написанием музыки к будущему спектаклю по пьесе Бориса Акунина.

Земфира

Земфира — рок-певица, чьи песни способны задеть даже самую черствую душу. Альбомов у нее не так уж много, но каждый из них вызывает бурю эмоций у слушателей и критиков. 7-й студийный альбом под названием «Бордерлайн», вышедший в 2021 году, поклонники ждали целых 8 лет.

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук — рокер, который наполняет свои песни глубоким смыслом и выступает против использования фонограммы. Он не только основал группу «ДДТ», но и является ее единственным бессменным участником. Юрий ведет активную социальную деятельность и одним из первых присоединился к благотворительному фонду «Подари жизнь».

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич — человек-легенда, основатель и единственный бессменный участник группы «Машина времени». Свою деятельность певец начал еще в 8-м классе, организовав ансамбль The Kids. Музыкант и сейчас продолжает радовать поклонников своим творчеством и выступает в собственном джаз-клубе.

Сергей Чиграков

Сергей Чиграков открыл для нас группу «Чиж & Co». В 2021 году Сергею исполнилось 60 лет. В честь этого события вышел альбом с песнями «Чижа», в записи которого приняли участие такие исполнители, как Евгений Маргулис, группа «Мураками», Павел Фахртдинов.

Александр Васильев

Александр Васильев — человек, которому мы всегда будем благодарны за группу «Сплин» и вечные хиты вроде «Выхода нет» или «Мое сердце остановилось». Еще в детстве, после посещения концерта «Машины времени», Александр твердо решил посвятить себя року. И с тех самых пор неуклонно следует выбранному пути.

Найк Борзов

Найк Борзов является основателем и лидером панк-группы «Инфекция», однако в широких кругах он известен своим сольным творчеством. В начале 2000-х Найк считался одним из самых видных представителей инди-рока в России. В 2020 году вышел новый альбом Борзова «Капля крови Создателя». В общей же сложности у исполнителя целых 11 альбомов.

Вячеслав Петкун

Вячеслав Петкун — основатель группы «Танцы минус». На пике своей популярности рокер решил уйти в тень, перестал давать интервью и снимать клипы. Такой поступок певец объясняет тем, что его слишком часто стали узнавать на улице. Но несмотря на скрытный образ жизни, Вячеслав со своей группой продолжает радовать своих фанатов новыми композициями.

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков не просто вокалист и гитарист группы «Аквариум», но и один из родоначальников русского рока. Помимо выступлений с «Аквариумом» он занимается сольными проектами и является ведущим радиопрограммы «Аэростат».