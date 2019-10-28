Как сложились судьбы солисток девичьих групп, под хиты которых мы зажигали в 1990-е и 2000-е

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В 90-е годы многие девочки мечтали выглядеть как солистки группы «Комбинация»: носили лосины кислотного цвета и делали начесы. В 2000-е на гребне оказались группы «ВИА Гра» и «Фабрика», и поклонницы этих коллективов хотели смотреться столь же обольстительно. Кажется, что это было только вчера, но, например, группе «ВИА Гра» в следующем году исполняется уже 20 лет. Какие-то из герлз-бэндов, о которых мы рассказываем в нашей статье, уже давно стали историей, а какие-то популярны и сегодня, только состав участниц поменялся, причем порой не раз.

AdMe.ru с ностальгией вспомнил солисток популярных девичьих групп нашего детства и юности и разузнал, чем они занимаются сегодня.

Алена Апина, группа «Комбинация»

Группа «Комбинация» была невероятно популярна в начале 90-х. Репертуар группы отличался «социальной» тематикой и отражал разные явления 90-х: дефицит товаров, бум сериалов, популярность атрибутов «красивой жизни». Солистками группы были уроженки Саратова Алена Апина и Татьяна Иванова, помимо них в коллективе были клавишница, гитаристка, бас-гитаристка и барабанщица. Апина, исполнившая хиты American Boy и «Бухгалтер», ушла из «Комбинации» еще в 1991 году и начала успешную сольную карьеру. Затем интерес к ее творчеству пошел на спад, и в 2012–2018 годах она преподавала музыку в школе, где училась ее дочь. В 2018 году у певицы вышел новый сольный альбом. Кроме того, она иногда участвует в сборных ретроконцертах.

Наталия Гулькина, группа «Мираж»

Солистка группы «Мираж» в 1986–1988 годах, в отличие от большинства других вокалисток, коллектива пела своим голосом. Когда Гулькина была на гастролях, был записан новый альбом группы, вокальные партии в котором исполняла студентка консерватории Маргарита Суханкина. Наталии предложили выучить новые песни и исполнять их под фонограмму Маргариты. Певица отказалась и начала сольную карьеру, основав группу «Звезды». В 2004 году Гулькина объединилась с Суханкиной, с которой до этого даже не была знакома, и решила возродить группу «Мираж». Певицы записали альбом и приняли участие в концерте «Золотые голоса группы „Мираж“». Впоследствии Гулькина покинула коллектив из-за разногласий с коллегами и возобновила сольную карьеру. Сейчас она гастролирует по стране и участвует в сборных концертах.

Татьяна Овсиенко, группа «Мираж»

Татьяна Овсиенко изначально попала в группу «Мираж» в качестве костюмера. В конце 1988 года стала солисткой и «лицом» коллектива. В то время Овсиенко, как и другие солистки «Миража», пела под фонограмму Маргариты Суханкиной. Овсиенко работала в группе до конца 1990 года и после ухода из коллектива попала под волну критики из-за того, что выступала под фонограмму другой исполнительницы. На 90-е годы пришелся основной подъем популярности певицы, она записала свои главные хиты: «Капитан», «Школьная пора», «Женское счастье». Сегодня имя Татьяны Овсиенко мелькает в прессе в основном в связи с ее личной жизнью.

Алена Винницкая, группа «ВИА Гра»

Начиная с момента создания группы в 2000 году в коллективе сменилось 18 участниц и 19 составов. Мы расскажем только о самых ярких и запоминающихся солистках группы «ВИА Гра». Коллектив был изначально создан как дуэт Алены Винницкой и Надежды Грановской. Именно с Винницкой был записан первый хит группы «Попытка № 5», который стал визитной карточкой «ВИА Гры», принес коллективу многочисленные музыкальные награды и возглавил хит-парады сначала Украины, а потом России. В 2003 году Алена покинула «ВИА Гру» и занялась сольным творчеством. Девушка выпустила ряд дисков в разных музыкальных стилях, гастролирует и работает телеведущей на украинских каналах.

Группа «ВИА Гра»

В 2002 году дуэт превратился в трио. Солистки группы постоянно менялись, но неизменной фишкой оставалось наличие «рыженькой», «беленькой» и «черненькой» в составе коллектива. Поклонники не устают спорить о том, какой именно состав «ВИА Гры» можно назвать «золотым». Но, несомненно, трио в составе Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой и Надежды Мейхер-Грановской можно назвать одним из лучших.

Надежда Грановская

Надежда Грановская стояла у истоков группы совместно с Аленой Винницкой. Она была солисткой коллектива с 2002 по 2006 год, а затем с 2009-го по 2011-й. После этого девушка покинула «ВИА Гру» из-за беременности. После ухода из группы Надежда занималась сольным творчеством, дизайном одежды, снималась в фильмах и много работала на телевидении как в качестве ведущей, так и в качестве участницы реалити-шоу.

Вера Брежнева

Впервые Вера выступила с коллективом «ВИА Гра», когда пришла на концерт группы и в качестве желающей вызвалась спеть из зала песню «Попытка № 5». Через какое-то время ее пригласили на кастинг в группу, и она его с успехом прошла. Брежнева оставалась участницей коллектива на протяжении более чем 4 лет (с 2003 по 2007 год). Сейчас Вера занимается сольным творчеством, иногда снимается в кино. Помимо этого у нее есть свой благотворительный фонд помощи детям, страдающим онкологией, и она является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ / СПИДа.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева проработала в «ВИА Гре» больше других солисток — аж 8 лет и 4 месяца. Параллельно с работой в группе певица получила высшее академическое образование в области психологии, защитив дипломную работу про внутриличностные конфликты подростков. Есть на счету Альбины и киноработы, самая серьезная из которых — фильм Кирилла Серебренникова «Измена» (2012), который был представлен на Венецианском кинофестивале. Сейчас Джанабаева занимается сольным творчеством — гастролирует и записывает диски.

Анна Седокова

На момент прихода в группу «ВИА Гра» Анне было 19 лет. В коллективе она проработала с 2002 по 2004 год. Сейчас певица занимается сольным творчеством. В 2016 году она была номинирована на премию журнала Glamour в категории «Лучшая певица», а в 2019-м — на премию «Жара Music Awards» в этой же категории. Помимо вокального творчества Седокова участвует в разных телевизионных проектах, ее фото регулярно украшают обложки мужских журналов.

Светлана Лобода

Светлана Лобода прошла кастинг в группу «ВИА Гра» весной 2004 года. В составе коллектива она успела принять участие в туре по городам Азии, сняться в клипе «Биология» и новогоднем мюзикле «Сорочинская ярмарка» (на фото слева). И буквально через несколько месяцев, в сентябре того же года, покинула группу. Сегодня Светлана Лобода у всех на виду и является одной из самых успешных поп-исполнительниц — она активно гастролирует, записывает диски, а ее песни неизменно занимают вершины хит-парадов.

Группа «Ассорти»

В 2003 году на телеканале «Россия» вышел 1-й сезон музыкального проекта «Народный артист». Наиболее известными финалистами шоу стали Александр Панайотов и Алексей Чумаков, а из самых ярких вокалисток проекта была сформирована девичья группа «Ассорти». По завершении шоу с девушками, каждая из которых отличалась незаурядными вокальными данными, был заключен контракт, они гастролировали и записывали диски, получили музыкальную премию «Золотой граммофон» за песню «Красивая любовь». По окончании контракта в 2011 году все девушки, кроме Оксаны Казаковой, отказались продолжать сотрудничество с продюсером и создали свой коллектив N.A.O.M.I.

Группа N.A.O.M.I. существует уже 8 лет. В 2011 году девушки стали лауреатами международного конкурса «Новая волна» в Юрмале, заняв 3-е место. В 2015 году группу покинула Мария Зайцева (на фото 3-я слева), создав совместно с Марией Шейх дуэт «#2Маши».

Группа «Фабрика»

Группа «Фабрика» была сформирована «по итогам» телепроекта «Фабрика звезд — 1» продюсером Игорем Матвиенко в 2002 году. Изначально в состав группы вошли Александра Савельева, Сати Казанова, Ирина Тонева (на фото). Четвертой участницей была Мария Алалыкина, которая проработала в «Фабрике» совсем недолго: у девушки начались проблемы с учебой в вузе и она оставила коллектив, а вскоре вышла замуж и приняла ислам.

Саша Савельева

Савельева проработала в группе с момента ее создания до февраля 2019 года, когда покинула коллектив в связи с беременностью. С 2014 года певица параллельно занималась сольным творчеством.

Сати Казанова

Казанова покинула группу «Фабрика» в 2010 году, проработав в коллективе 8 лет. На ее счету звания заслуженной артистки Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, а также неоднократное попадание в рейтинги самых сексуальных женщин русскоязычных изданий журналов Maxim и FHM.

Ирина Тонева

Ирина сегодня является единственной участницей группы «Фабрика» из первоначального «золотого» состава. Работу в группе она совмещает с развитием сольного проекта TONEVA, стиль музыки которого — инди-поп с элементами электро.