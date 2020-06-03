Как изменились и чем сейчас занимаются 15 ярких участников детского и взрослого шоу «Голос»

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Российская версия вокального шоу «Голос» вышла в 2012 году. Многие его участники стали довольно известными исполнителями, выпускающими в год по несколько синглов, а некоторые даже добились успехов в кинематографе.

Нам в AdMe.ru стало интересно, чем же сейчас занимаются и как выглядят участники этого проекта.

1. Данила Плужников

Данила Плужников — победитель 3-го сезона «Голос. Дети». Сейчас ему 18 лет, на его счету дуэты с Валерием Кипеловым и Димой Биланом. А еще Данила несколько раз давал сольные концерты, в том числе и в своем родном Сочи. В 2020 году вышел его сингл «Пилигрим».

2. Тина Кузнецова

Финалистка 2-го сезона «Голоса» Тина Кузнецова еще до того, как попасть на проект, успела создать свою группу Zventa Sventana (2006). Кстати, с 2004 года певица состоит в браке с экс-участником поп-группы «Гости из будущего» Юрием Усачевым, в 2010-м у них родился сын Габриэль. Тина активно продолжает музыкальную карьеру: гастролирует, снимает клипы и записывает синглы.

3. Севара

До участия в «Голосе» Севара была популярной исполнительницей у себя на родине — в Узбекистане. В 2012-м она попала на проект и стала известна в России. Севара выпустила несколько альбомов и клипов. Она принимала участие в ТВ-проектах «Вышка», «Точь-в-точь» и в танцевальном шоу «Танцы со звездами».

4. Мариам Мерабова

Мариам Мерабова — выпускница 3-го сезона «Голоса», в котором она дошла до финала и заняла 4-е место. Еще до участия в проекте она работала бэк-вокалисткой у Николая Носкова, а ее 1-й альбом вышел аж в 2000 году. После шоу Мариам продолжила свою музыкальную карьеру и даже озвучила Талу — бабушку главной героини в мультфильме «Моана».

5. Алиса Кожикина

Алиса Кожикина — победительница 1-го сезона «Голос. Дети». Девочка попала туда в возрасте 11 лет. В 2014 году певица представляла Россию на конкурсе «Детское Евровидение», где заняла 5-е место. Спустя 2 года Алиса выпустила свой дебютный альбом «Я не игрушка», а в 2018-м вышла ее 2-я пластинка «Ты со мной».

6. Гела Гуралиа

Гела Гуралиа занял 3-е место во 2-м сезоне проекта. Спустя год он выпустил альбом «Dream of Me» и начал активную гастрольную деятельность. На его счету несколько песен и 3 клипа, а также большое количество музыкальных наград, в том числе премия «Русский топ» в номинациях «Лучший сольный исполнитель 2016 года» и «Лучшая песня 2018 года» («На Восток»).

7. Ян Гэ

До участия в проекте Ян Гэ была актрисой московского «Гоголь-центра» и даже несколько раз снималась в кино. В 2017-м она попала на «Голос» и дошла до финала. На счету Ян Гэ работа в качестве режиссера фильмов «Ню» (2018) и «Троица» (2019). В 2018 году состоялась премьера ее клипа «Монашка».

8. Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров, пожалуй, один из самых узнаваемых баритонов проекта. Он принял участие в 1-м сезоне шоу. Спустя год Евгений стал ведущим передачи «Романтика романса» на телеканале «Россия — Культура». А в 2014 году получил звание заслуженного артиста Республики Чечня и Республики Ингушетия.

9. Ержан Максим

Ержан Максим попал на проект в 2019 году. На «слепых прослушиваниях» к нему повернулись все члены жюри, но в качестве наставника он выбрал себе Валерия Меладзе. Ержан занял 2-е место. В том же году он представил родной Казахстан на «Детском Евровидении» и также поднялся на 2-ю ступеньку пьедестала почета.

10. Элина Чага

Участие в 1-м сезоне шоу Элине Чаге особого успеха не принесло. Но во 2-м она смогла добраться до полуфинала в команде Леонида Агутина. Несколько лет Элина работала в продюсерском центре своего наставника, однако в конце 2019 года покинула его. Сейчас она продолжает заниматься сольным творчеством.

11. Мария Кац

Многие помнят Марию Кац под сценическим псевдонимом Юдифь. В 1994 году она представляла Россию на «Евровидении», а в 2015-м попала на «Голос» в команду Григория Лепса. На счету у певицы 3 альбома, несколько десятков песен. Мария преподает в Высшей школе музыки им. А. Шнитке РГСУ.

12. Торнике Квитатиани

Торнике Квитатиани может похвастаться не только музыкальными успехами, но и спортивными достижениями. Он член российской сборной по вольной борьбе и обладатель кубка Европы по этому виду спорта. На проект Торнике попал в 2016 году, став его четвертьфиналистом. После «Голоса» певец записал несколько синглов.

13. Кристиан Костов

Еще до участия в проекте Кристиан Костов активно занимался музыкой, выступал в составе группы «Непоседы». В 2013 году в возрасте 13 лет попал на «Голос. Дети», в котором под руководством Димы Билана дошел до финала. В 2017 году юноша принял участие в «Евровидении», в котором вывел Болгарию на 2-е место. Кстати, так высоко в этом конкурсе его родная страна никогда не поднималась.

14. Методие Бужор

Свою музыкальную карьеру певец Методие Бужор начинал в Московском театре «Новая опера», дебютировав в опере «Риголетто». В 2009 году он решил оставить оперу в пользу эстрадной песни. В 2012-м Методие попал на «Голос», его наставником стал Александр Градский. После конкурса исполнитель записал несколько синглов.

15. Ярослава Дегтярева

Ярослава Дегтярева стала участницей 3-го сезона шоу «Голос» в возрасте 8 лет. На «слепых прослушиваниях» она покорила публику и членов жюри мощнейшим исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка». Певица дошла до финала. Сейчас Ярослава записывает новые песни и даже снимается в кино: ее можно увидеть в картинах «Заповедник» и Жги!".