Как выглядели 20+ российских рокеров, когда они только начинали свою карьеру

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«Ты дарила мне розы», «Я свободен», «Хару Мамбуру», «Однажды мир прогнется под нас» — эти хиты от российских музыкантов знает, наверное, каждый. Нам стало очень любопытно посмотреть на то, как же выглядели наши любимые культовые рокеры в начале своего творческого пути.

AdMe.ru выяснил, что некоторые из них остались в составе коллективов, с которых начинали, другие — создали новые, ну а третьи ушли в свободное плавание.

1. «Ночные снайперы» — Диана Арбенина и Светлана Сурганова

Группа «Ночные снайперы» была основана Дианой Арбениной и Светланой Сургановой в 1993 году. Спустя 9 лет Светлана покинула коллектив и создала группу «Сурганова и оркестр». Обе исполнительницы продолжают выступать и сегодня.

2. «Ленинград» — Сергей Шнуров

Днем рождения группировки «Ленинград» считается 9 января 1997 года. В 2008-м Сергей Шнуров объявил о роспуске группы и тогда же начал выступать в составе коллектива «Рубль». В 2010-м «Ленинград» воссоединился.

3. «Звери» — Рома Зверь

Основатели «Зверей» Рома Билык и продюсер Александр Войтинский набирали музыкантов для будущей группы через объявления в интернете. Сегодня ее состав полностью поменялся, но фронтмен остался прежним.

4. Александр Градский

Александра Градского называют одним из основоположников русского рока. Народный артист РФ начинал свой музыкальный путь с группы «Славяне» (1965 год), однако наибольшую популярность ему принесло сольное творчество.

5. «Город 312» — Ая

Группа «Город 312» появилась 14 октября 2001 года. Известность ей принесла композиция «Останусь», которая была написана к фильму «Дневной дозор». Сейчас музыканты продолжают активно гастролировать.

6. «Алиса» — Константин Кинчев

Свою музыкальную карьеру Константин Кинчев начал в середине 1970-х, выступая в малоизвестных коллективах. Все резко изменилось в 1983 году, когда его пригласили в «Алису». Сегодня на счету группы 20 альбомов, в этом году планируется выпуск нового.

7. Nautilus Pompilius — Вячеслав Бутусов

Свои первые шаги на музыкальном поприще Вячеслав Бутусов начал делать в конце 1970-х. Коллектив Nautilus Pompilius был основан в 1982 году нынешним фронтменом. В 1997-м он распался, а чуть позже Бутусов собрал «Ю-Питер», который просуществовал до 2017 года. Вокалист продолжает выступать с золотым репертуаром Nautilus Pompilius.

8. «Аквариум» — Борис Гребенщиков

«Аквариум» стоит у истоков советского рока. Коллектив был основан в 1972 году Борисом Гребенщиковым и Анатолием Гуницким. Несколько раз группу распускали, однако сегодня она продолжает свое существование.

9. «Чайф» — Владимир Шахрин

За основу необычного названия группы было взято два слова — «чай» и «кайф». Днем рождения «Чайф» считается 29 сентября 1985 года. На счету команды 19 альбомов, ее участники продолжают вести активную гастрольную деятельность.

10. Найк Борзов

Свою первую группу «Инфекция» Найк Борзов сформировал в 14 лет. В 1992 году она распалась, с тех пор исполнитель занимается сольной карьерой.

11. «Бригада С» — Гарик Сукачев и Сергей Галанин

«Бригада С» была образована в 1986 году Сергеем Галаниным и Гариком Сукачевым. В 1993 году пути музыкантов разошлись: Галанин сформировал свой коллектив под названием «СерьГа», а Сукачев — «Неприкасаемых». В 2013-м Гарик объявил о распаде группы. Иногда исполнители дают совместные концерты.

12. «Ва-Банкъ» — Александр Ф. Скляр

Александр Ф. Скляр окончил МГИМО и после университета работал дипломатом в КНДР. В 1986 году он покинул дипломатическое поприще и с головой ушел в музыку, основав «Ва-Банкъ». Коллектив просуществовал до 2008 года, сейчас музыкант занимается сольной карьерой.

13. «Ария» — Валерий Кипелов

Свой творческий путь «Ария» начала в 1985 году. Ее первым вокалистом стал Валерий Кипелов, который сейчас поет в группе, названной его фамилией. Сегодня солист легендарной «Арии» — Михаил Житняков.

14. «Агата Кристи» — братья Вадим и Глеб Самойловы

Группа «Агата Кристи» была основана в 1988 году. Она просуществовала до 2010 года, тогда же Глеб Самойлов сформировал The Matrixx — проект, который существует и поныне. Вадим же занимается сольным творчеством.

15. «Ногу свело!» — Макс Покровский

Группировка «Ногу свело!» появилась в 1988 году. Параллельно со своим детищем идейный вдохновитель Макс Покровский занимается сольной карьерой.

16. «ДДТ» — Юрий Шевчук

Команда «ДДТ» была основана в 1980 году в Уфе. Название группы образовано от наименования химического вещества дихлордифенилтрихлорэтан, предназначенного для борьбы с вредными насекомыми. Сегодня Юрий Юлианович продолжает заниматься творчеством в составе «ДДТ».

17. «Несчастный случай» — Алексей Кортнев, Валдис Пельш

Коллектив «Несчастный случай» был сформирован в 1983 году Алексеем Кортневым и Валдисом Пельшем во время их учебы в МГУ. В 1997-м Валдис ушел и начал строить карьеру телеведущего, в которой вполне успешен и сегодня. Алексей же продолжает выступать в составе «Несчастного случая».

18. «Моральный кодекс» — Сергей Мазаев

В 1989 году на российском музыкальном олимпе появился «Моральный кодекс». Название группы придумал Сергей Мазаев, который и сегодня является ее фронтменом. В 2010 году он получил звание заслуженного артиста России.

19. «Машина времени» — Андрей Макаревич

«Машина времени» была основана 16-летним Андреем Макаревичем в 1969 году. 29 июня 2019 года легендарный коллектив отметил свое полувековое существование грандиозным концертом на московском стадионе «Открытие Арена».

20. «Танцы минус» — Вячеслав Петкун

До основания «Танцев минус» Вячеслав Петкун выступал в составе нескольких малоизвестных групп. В 1992-м он основал «Танцы», а в 1994-м это название сменилось на нынешнее.