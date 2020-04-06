Как изменились 16 участников «Фабрики звезд», чьи песни когда-то были у всех на слуху

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Почти 18 лет прошло с момента выхода первой «Фабрики звезд», которая собирала у телеэкранов миллионы зрителей. Некоторые участники стали узнаваемыми музыкантами, как, например, Полина Гагарина, Тимати, Елена Темникова, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Ну, а как же обстоят дела с другими «фабрикантами»?

Редакция AdMe.ru решила вспомнить ярких участников проекта и узнать, чем же они занимаются сейчас.

1. Корнелия Манго

Корнелия Манго — одна из ярких выпускниц «Фабрики звезд — 7». Сегодня она продолжает свою музыкальную карьеру. В 2016 году вышла замуж за битбоксера Богдана Дюрдя. Много времени Корнелия посвящает своему хобби — рисованию. Она организует выставки своих работ и мастер-классы в разных городах.

2. Ирсон Кудикова

Ирсон Кудикова, которая принимала участие в 5-м сезоне проекта, продолжает заниматься музыкальной карьерой. В 2011 году певица записала дуэт с известным американским рэпером Warren G. Сейчас на первом месте у артистки стоит развитие своего бизнеса. Так, она является владелицей компании Irson Production и журнала PATRIKI TIMES.

3. Антон Зацепин

Антон Зацепин — выпускник 4-го сезона. После окончания проекта молодой человек немного отошел от творчества, посвятив себя семье. Однако в 2017-м развелся с супругой, с которой они воспитывают дочь. Сегодня певец продолжает свою профессиональную деятельность, а также снимается в кино, играет в театре и преподает в творческих мастерских.

4. Руслан Масюков

Уроженца Твери Руслана Масюкова многие помнят по его внешнему сходству с Энрике Иглесиасом. На «Фабрике звезд» он выстрелил несколькими хитами, по окончании проекта уехал за границу. Однако через пару лет вернулся в Россию, где и сегодня продолжает свою музыкальную карьеру. В 2015 году открыл ресторан-клуб в Москве.

5. Юрий Титов

Исполнитель хитов «Понарошку» и «Навсегда» Юрий Титов никогда не прерывал свою музыкальную деятельность. На счету выпускника «Фабрики звезд — 4» альбом, который вышел в 2007 году, и несколько десятков песен. Он принимает активное участие в различных проектах, например в 2015-м продемонстрировал свои вокальные данные в «Главной сцене».

6. Роман Архипов

Кажется, его низкий голос с хрипотцой, который не совсем вписывался в формат «Фабрики звезд», запомнили многие зрители. На протяжении нескольких лет Роман Архипов выступал в составе группы «Челси», в которую входили его друзья-«фабриканты». В 2011-м ушел в свободное плавание, а позднее решил попробовать свои силы в американском шоу-бизнесе. Не так давно выступал на разогреве легендарной группы Nickelback. В США его знают под именем R.O.M.A.N. и Трой Харли.

7. Ксения Ларина

Участница первой «Фабрики» Ксения Ларина, выстрелившая композицией «Пузырьки лимонада», сегодня не прекращает свою музыкальную деятельность. С 2013 года она входит в труппу Московского театра мюзикла. Ксения — довольно востребованный актер озвучивания. Так, ее голосом поет одна из героинь «Классного мюзикла».

8. Константин Легостаев

По окончании гастрольного тура, который проходил сразу после «Фабрики звезд», Константин Легостаев расторг контракт с продюсером Максом Фадеевым и начал покорять российский шоу-бизнес собственными силами. Несколько лет выступал в составе группы «DЕЛЬТА». Сегодня более известен как композитор, пишущий песни для Лолиты, Ани Лорак, Таисии Повалий и Николая Баскова.

9. Алексей Хворостян

Исполнитель хитов «Я служу России» и «Падали, но поднимались» Алексей Хворостян и сегодня продолжает музыкальную карьеру. Его творчество составляют в основном патриотические песни. В 2020 году у певца планируется сольный концерт в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца, на котором выступит и его супруга Елена, с которой он вместе уже 14 лет.

10. Елена Кукарская

Многие помнят забавную Елену Кукарскую (Куку) по песням «Жу-жу» и «По маленькой». Несколько лет после окончания проекта певица была подопечной Макса Фадеева, однако после истечения срока действия контракта не стала его продлевать. В 2007 году попробовала свои силы в качестве актрисы, снявшись в сериале «Любовь не шоу-бизнес». Елена счастлива в браке и воспитывает сына Федора, а также продолжает давать концерты на небольших площадках.

11. Георгий Иващенко

Георгий Иващенко засветился в двух отчетных концертах проекта, но успел полюбиться и запомниться зрителям. По окончании шоу он несколько лет сотрудничал с продюсерским центром «Братья Меладзе». Потом сменил вектор деятельности, став телеведущим. Сегодня его можно увидеть на «Муз-ТВ». Кстати, на этом же канале в 2017 году он вел ежедневные дневники «Новой фабрики звезд».

12. Юлия Бужилова

Незаурядная Юлия Бужилова еще на шоу заявляла, что хотела бы сосредоточиться на композиторской деятельности. Поэтому сейчас она прекрасно ощущает себя в статусе композитора. И к тому же успешно совмещает эту деятельность с должностью преподавателя в музыкальной академии Игоря Матвиенко М.А.М.А.

13. Иван Бреусов

Исполнитель хита «Сердце, скажи» Иван Бреусов еще до участия в проекте был узнаваемым музыкантом в родном Казахстане. Особых высот после участия в «Фабрике» не достиг. Сегодня он решил сосредоточиться на написании музыки и продюсировании молодых музыкантов.

14. Анна Куликова

Еще во время пребывания Анны Куликовой на «Фабрике звезд» Игорь Матвиенко подключил к ней Александру Балакиреву, образовав группу «КУБА». Дуэт просуществовал несколько лет. Артистка продолжает выступать на небольших площадках, но более всего она реализовала себя в качестве лингвиста и преподавателя испанского и английского языков.

15. Николай Бурлак

Самый старший участник первого созыва (на тот момент ему было 28 лет) до финала не дошел, но многим зрителям запомнился. На его счету 2 альбома, а также популярная в свое время книга «Тайная жизнь Фабрики». В 2015-м он снялся в фильме «Главный» и некоторое время был ведущим одной из передач на канале ТНТ.

16. Майк Мироненко

Романтичный Майк Мироненко после окончания проекта планировал и далее покорять российский шоу-бизнес. Окончил актерский факультет ГИТИСа, но особого успеха ни в актерстве, ни в музыке не смог достичь. Сейчас он успешный ведущий развлекательных мероприятий.