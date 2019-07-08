Как изменились 10 участников «Фабрики звезд», чьи песни мы пели в нулевые

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Первая «Фабрика звезд» вышла на экраны 17 лет назад. Мы смотрели это шоу после школы, подпевая участникам: «Круто ты попал на ТВ!», и каждую неделю с нетерпением ждали отчетных концертов. Потом «Фабрики звезд» стали сменять одна другую, мы начали забывать имена участников, не различать их внешне и вообще потеряли интерес к подобным шоу. Но подсмотреть, в кого превратились и как изменились наши вчерашние кумиры, все-таки любопытно.

AdMe.ru отследил, что интересного произошло в жизни выпускников «Фабрики»: удалось ли им достичь успеха за пределами съемочного павильона или многие из них так и живут от одного проекта до другого?

1. Тимати, «Фабрика звезд — 4»

Тимати, он же Тимур Юнусов, стал одним из самых успешных «фабрикантов». Он преуспел не только в музыкальной карьере, но и в бизнесе. Тимати основал группу компаний Black Star, объединившую музыкальный лейбл, сеть ресторанов быстрого питания, барбершоп и тату-салон, сеть автомоек, бренд модной одежды и многое другое. В 2014 году у Тимати родилась дочь Алиса от модели, второй вице-мисс Россия — 2012 Алены Шишковой. Сейчас рэпер помолвлен также с моделью, первой вице-мисс Россия — 2014 Анастасией Решетовой, которая ждет от него ребенка.

2. Рита Дакота, «Фабрика звезд — 7»

Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) после завершения проекта забросила карьеру эстрадной исполнительницы. Сначала она основала рок-группу Monroe, а после «переквалифицировалась» из певиц в авторы. Она написала песни для Светланы Лободы, Елки, Ани Лорак и многих других. В 2015 году Рита вновь напомнила о себе, приняв участие в музыкальном проекте «Главная сцена» и записав несколько треков. В том же году девушка вышла замуж за своего приятеля из «Фабрики звезд» — певца Влада Соколовского. В 2017 году у пары появилась дочь Мия. После 3 лет брака Рита подала на развод.

3. Анастасия Кочеткова, «Фабрика звезд — 4»

Анастасия Кочеткова пришла на «Фабрику звезд — 4» 15-летней девушкой. На проекте Настя, Тимати, Доминик Джокер и Ратмир Шишков организовали группу «Банда», но после смерти Ратмира коллектив распался. Девушка вышла замуж за начинающего режиссера Резо Гигинеишвили и снялась в его фильме «Жара». В браке родилась дочь Мария, но в 2008 году семья распалась: режиссер ушел к актрисе Надежде Михалковой. После развода Анастасия пробовала вернуться на сцену. А в 2016 году она уехала в Америку, окончила там киноакадемию, вышла замуж и стала мамой во второй раз.

4. Сати Казанова, «Фабрика звезд — 1»

Сати Казанова стала популярна благодаря участию в группе «Фабрика». Спустя 12 лет девушка покинула коллектив, признавшись, что ей «стало тесно в рамках популярной музыки». Она создала проект Sati Ethnica, в котором соединяет народные песни и молитвы с электронной музыкой. Сати много лет практикует йогу, не ест мяса и всячески пропагандирует здоровый образ жизни. В 2017 году певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

5. Дмитрий Бикбаев, «Фабрика звезд — 7»

Участие в «Фабрике звезд — 7» и образовавшийся там бойз-бенд «БиС» принесли молодому певцу широкую известность. Но и до проекта Дмитрий успел проявить себя: он окончил актерский факультет ГИТИСа, сыграл несколько заметных ролей в театре и кино. После распада группы «БиС» певец кардинально сменил имидж. Он создал собственную рок-группу, не оставляя при этом актерскую работу. Бикбаев работает худруком Культурного центра имени И. М. Астахова и больше 10 лет служит в Московском театре Луны. Он сыграл небольшую роль в голливудском триллере «Черная роза».

6. Арсений Бородин, «Фабрика звезд — 6»

Арсений Бородин из миловидного юного парня превратился в брутального рокера. И изменения эти не только внешние. На «Фабрике звезд» Бородин вошел в состав поп-группы «Челси», с которой он по окончании контракта расстался, чтобы заняться сольной карьерой. Арсений записал несколько композиций, принял участие и одержал победу в проекте «Главная сцена», участвовал в шоу «Голос». Долгое время встречался с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой.

7. Алексей Семенов, «Фабрика звезд — 2»

Этот исполнитель запомнился зрителям вовсе не своими песнями, а отношениями с «фабриканткой» Еленой Темниковой. Они поженились уже после завершения съемок, а 2 года спустя развелись, поскольку имели разные цели в жизни. Сразу после окончания проекта Алексей забросил музыку, уехал на Украину и в настоящее время работает продюсером одного из украинских каналов. Он женат во второй раз, воспитывает двоих детей.

8. Дмитрий Асташенок, «Фабрика звезд — 2»

Дмитрий Асташенок — брат солиста группы «Корни» Александра Асташенка. Но в отличие от брата участие в «Фабрике звезд» не принесло парню славы. Он оставил проект спустя всего несколько недель, чтобы заняться учебой. Сейчас Дмитрий живет в Америке, где выступает с сольными концертами под сценическим именем Dmitriy. Работает саунд-продюсером и аранжировщиком группы PlomBear.

9. Александра Балакирева, «Фабрика звезд — 5»

Эта рыжеволосая девочка запомнилась зрителям своим звонким голосом и яркой внешностью. На проекте она пела песни собственного сочинения, а после финала получила контракт с продюсером Игорем Матвиенко. Вместе с другой участницей проекта, Анной Куликовой, они создали группу «КуБа», которая распалась 4 года спустя. Саша стала сольным артистом, но ни одного хита девушка пока не выпустила. Не так давно певица приняла участие в проекте «Главная сцена», правда, прежнюю популярность ей заполучить пока не удалось.

10. Ангина (Надежда Игошина), «Фабрика звезд — 4»

Эта девчонка-зажигалка, запомнившаяся своим хитом «Кому какое дело», резко сменила не только свой имидж, но и профессию. В 2015 году она окончила Школу драмы Германа Сидакова и стала востребованной серьезной актрисой. Надежда играет в театре документальной пьесы «Театр.doc», а также снимается в фильмах и сериалах («Москва, я люблю тебя!», «Момент», «Кухня», «Жди меня»). Замужем, воспитывает сына.