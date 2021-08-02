Как изменились 10+ красавчиков с момента выхода их ранних клипов, под которые мы колбасились всю юность

«Раз — и ты в белом платье», «Девушки бывают разные», «Я теряю корни» — пожалуй, лишь по одной строчке из этих песен перед лицом сразу же возникают образы парней, которые их пели. Кажется, что прошло ну никак не больше 10 лет с тех пор, как мы заслушивали до дыр эти треки, однако это далеко не так. Мы решили поностальгировать и сделать коллажи, в которых слева разместили кадры из ранних клипов популярных исполнителей, а справа — фото, на которых они были запечатлены в 2020–2021 годах.

AdMe.ru предупреждает, что данная подборка может спровоцировать острое желание вновь пересмотреть эти самые клипы из 90-х и нулевых.

1. Сергей Аморалов

Бессменный участник группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов еще со школьной скамьи питал любовь к музыке. В 1996 году он вместе с другими музыкантами стал участником «Отпетых мошенников» — группы, которая пользовалась большим успехом у девчонок, с энтузиазмом распевавших «Девушки бывают разные» и другие их песни. В новый миллениум они ворвались с клипом на композицию «Люблю». В 2008 году у ребят вышел последний альбом. Сегодня в состав «Отпетых», помимо Аморалова, входит Том-Хаос Младший.

2. Гарик Богомазов

Бывший участник «Отпетых» Гарик Богомазов входил в состав группы с самого ее рождения. Он писал тексты и читал «гнусавый рэп». Запомнился певец и своими яркими волосами. Гарик покинул группу в 2011 году и сегодня занимается диджеингом.

3. Илья Лагутенко

Группа «Мумий Тролль» была основана в 1983 году ее бессменным фронтменом Ильей Лагутенко. Нестандартная внешность Ильи и его необычная манера исполнения сразу же привлекли внимание публики. Первый клип коллектива вышел в 1986 году («Новая луна апреля»). Однако широкая известность к группе «Мумий Тролль» пришла после выхода видеоролика на песню «Утекай» в 1997 году.

4. Алексей Кабанов

Алексей Кабанов стал известен в 2002 году, когда он с Александром Асташенком, Александром Бердниковым и Павлом Артемьевым в составе группы «Корни» стал победителем «Фабрики звезд». В числе ранних клипов музыканта значатся «Я теряю корни», «Плакала береза», «Ты узнаешь ее» и, конечно же, любимая песня всех Вик «С днем рождения, Вика!».

5. Дмитрий Бикбаев

О Дмитрии Бикбаеве широкая аудитория узнала в 2007 году, когда он принимал участие в проекте «Фабрика звезд — 7». Вместе с Владом Соколовским артист выступал в составе группы «БиС» с 2007 по 2010 год, а в 2008-м ребята выстрелили с клипом «Твой или ничей». Позднее Бикбаев создал свою группу «4POST», которая прекратила свое существование. Сегодня он сосредоточился на актерской профессии.

6. Доминик Джокер

Популярность к Доминику Джокеру, тогда еще Александру Бреславскому, пришла в конце 1990-х, когда он выступал в составе группы «2+2». У ребят вышло всего лишь 5 клипов, однако многие из них запомнились меломанам, в частности «Опустевший бульвар». Затем последовало его участие в «Фабрике звезд — 4», где он стал участником группы «Банда». Сегодня артист продолжает свою музыкальную карьеру и занимается продюсированием.

7. Лигалайз

Андрей Меньшиков, которого абсолютное большинство знает под творческим псевдонимом Лигалайз, начал свою музыкальную карьеру в 1993 году. «Я знаю людей» — один из первых клипов Лигалайза, который он выпустил в 2003-м. Далее последовали видеоработы к композициям «Сволочи», «Будущие мамы». Лигалайз и сегодня занимается музыкой, а также продюсированием.

8. Андрей Губин

«Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда» — этим и другим строчкам Андрея Губина не подпевал только ленивый. Его клип на трек «Лиза» (1994) стал первым и одновременно с этим одним из самых удачных в карьере певца. Далее последовали не менее успешные работы: «Мальчик-бродяга», «Ночь» и другие. Сегодня музыкант отошел от творчества и на публике практически не появляется.

9. Юрий Усачев

Юрий Усачев стал одним из основателей группы «Гости из будущего». У коллектива не так уж и много клипов, одним из самых запоминающихся стала работа на композицию «Нелюбовь» (1999). В 2009 году музыкант покинул группу, но, по заверению солистки группы Евы Польны, он по-прежнему является саунд-продюсером «Гостей».

10. Шура Би-2

Со своим другом, который позднее будет известен как Лева Би-2, Александр Уман (Шура Би-2) познакомился в детской театральной студии. Постепенно парни отошли от театральной деятельности и вплотную занялись музыкой, которая и сейчас трогает сердца миллионов людей.

11. Макс Покровский

Историю группы «Ногу свело!» принято отсчитывать с 1987 года, когда основатель и лидер коллектива Макс Покровский завязал знакомство с гитаристом Виталием Акшевским. Постепенно группа разрослась, ну а всеобщей любимицей она стала после выхода песни «Хару Мамбуру», на которую сняли клип в 1993 году. «Ногу свело!» с неизменным фронтменом существует до сих пор.

12. Ярослав Малый

Группа «ТОКИО» была образована в 2002 году. Ярослав Малый отвечал главным образом за вокал и написание музыки. Ребята успели выпустить 4 альбома, в 2014-м коллектив распался. В 2011 году Ярослав создал проект MACHETE, в рамках которого музыкант выступает и сегодня.

13. Авраам Руссо

Красавчик Авраам Руссо, известный большинству по дуэтам с Кристиной Орбакайте и по песне со словами «Раз — и ты в белом платье», начал петь с 16 лет. Он покорил аудиторию в 2001 году, тогда у него вышли клипы на композиции Amor и Tonight. Далее последовали успешные дуэтные песни с Кристиной Орбакайте.