Как бы выглядели российские звездные пары, если бы начали встречаться до своей популярности

Многие российские звездные пары начали свои отношения, уже будучи известными артистами. Например, Павел Воля и Ляйсан Утяшева познакомились, когда он уже был известным стендап-комиком, а она двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, обладательницей Кубка мира — 2001/2002. То же самое можно сказать, допустим, о Наташе Королевой и Сергее Глушко (Тарзане).

Эти семьи постоянно мелькают на телеэкранах, и все знают, как они сейчас выглядят. Но мы в AdMe.ru решили пофантазировать и выяснить, как бы выглядели эти знаменитые пары, если бы начали встречаться до своей популярности или на ее заре.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Тарзан и Наташа Королева

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Валерия и Иосиф Пригожин

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Потап и Настя Каменских

Гарик Мартиросян и Жанна Левина-Мартиросян

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Алла Пугачева и Максим Галкин