Как бы выглядели российские звездные пары, если бы начали встречаться до своей популярности
Многие российские звездные пары начали свои отношения, уже будучи известными артистами. Например, Павел Воля и Ляйсан Утяшева познакомились, когда он уже был известным стендап-комиком, а она двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике, обладательницей Кубка мира — 2001/2002. То же самое можно сказать, допустим, о Наташе Королевой и Сергее Глушко (Тарзане).
Эти семьи постоянно мелькают на телеэкранах, и все знают, как они сейчас выглядят. Но мы в AdMe.ru решили пофантазировать и выяснить, как бы выглядели эти знаменитые пары, если бы начали встречаться до своей популярности или на ее заре.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Тарзан и Наташа Королева
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Валерия и Иосиф Пригожин
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Потап и Настя Каменских
Гарик Мартиросян и Жанна Левина-Мартиросян
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Алла Пугачева и Максим Галкин
Какая пара, на ваш взгляд, и тогда бы смотрелась гармонично?
Фото на превью Валерия Перфилова / vk, prigozhin_iosif / instagram
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