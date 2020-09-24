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Как бы выглядели 19 звезд, если бы природа создала их лица по правилу золотого сечения

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Эталоны красоты менялись на протяжении столетий. Однако существует принцип золотого сечения, который известен с давних времен и является критерием совершенства. Нам захотелось узнать, как бы выглядели звезды, если бы их лица соответствовали идеальным пропорциям. Для этого мы использовали маску золотого сечения. Это принцип триединства, при котором соотношение трех частей между собой пропорционально.

Мы в AdMe.ru выбрали 19 знаменитостей и провели наш эксперимент. Результат получился неожиданным. Убедитесь в этом сами. И в качестве бонуса мы добавили процесс изменения внешности.

1. Джиджи Хадид

© Steven Ferdman/Everett Collection/East News

2. Бенедикт Камбербэтч

© Richard Shotwell/Invision/AP/East News

3. Кира Найтли

© Invision/Invision/East News

4. Киану Ривз

© Jordan Strauss/Invision/AP/East News

5. Тильда Суинтон

© ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

6. Венсан Кассель

© Jon Furniss/Invision/AP/East News

7. Ирина Шейк

© Kristin Callahan/Everett Collection/East News

8. Мэттью Макконахи

© Vianney Le Caer/Invision/AP/East News

9. Майли Сайрус

© LCLA/Broadimage/Broad Image/East News

10. Финн Вулфхард

© Invision/Invision/East News

11. Эль Фэннинг

© Invision/Invision/East News

12. Том Хиддлстон

© Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS

13. Рианна

© East News

14. Джеймс Макэвой

© AFP/EAST NEWS

15. Нина Добрев

© NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

16. Зендая Коулман

© GUILLAUME COLLET/SIPA/EAST NEWS

17. Тиль Швайгер

© Dee Cercone/Everett Collection/East News

18. Лина Хиди

© Mega Agency/East News

19. Киллиан Мерфи

© Robin Platzer/TwinImages/SipaUSA/East News

Бонус: вот так выглядел процесс изменения лиц знаменитостей

© East News

Как вы относитесь к принятым в наше время стандартам красоты?

Фото на превью Jordan Strauss/Invision/AP/East News
1244159
8k