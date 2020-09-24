Как бы выглядели 19 звезд, если бы природа создала их лица по правилу золотого сечения
Эталоны красоты менялись на протяжении столетий. Однако существует принцип золотого сечения, который известен с давних времен и является критерием совершенства. Нам захотелось узнать, как бы выглядели звезды, если бы их лица соответствовали идеальным пропорциям. Для этого мы использовали маску золотого сечения. Это принцип триединства, при котором соотношение трех частей между собой пропорционально.
Мы в AdMe.ru выбрали 19 знаменитостей и провели наш эксперимент. Результат получился неожиданным. Убедитесь в этом сами. И в качестве бонуса мы добавили процесс изменения внешности.
1. Джиджи Хадид
2. Бенедикт Камбербэтч
3. Кира Найтли
4. Киану Ривз
5. Тильда Суинтон
6. Венсан Кассель
7. Ирина Шейк
8. Мэттью Макконахи
9. Майли Сайрус
10. Финн Вулфхард
11. Эль Фэннинг
12. Том Хиддлстон
13. Рианна
14. Джеймс Макэвой
15. Нина Добрев
16. Зендая Коулман
17. Тиль Швайгер
18. Лина Хиди
19. Киллиан Мерфи
Бонус: вот так выглядел процесс изменения лиц знаменитостей
Как вы относитесь к принятым в наше время стандартам красоты?
Фото на превью Jordan Strauss/Invision/AP/East News