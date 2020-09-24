Как бы выглядели 19 звезд, если бы природа создала их лица по правилу золотого сечения

Эталоны красоты менялись на протяжении столетий. Однако существует принцип золотого сечения, который известен с давних времен и является критерием совершенства. Нам захотелось узнать, как бы выглядели звезды, если бы их лица соответствовали идеальным пропорциям. Для этого мы использовали маску золотого сечения. Это принцип триединства, при котором соотношение трех частей между собой пропорционально.