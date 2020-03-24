Как бы выглядели 15 самых харизматичных звезд без своей фишки во внешности

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В наше время лопоухостью, шрамом на лбу или носом с горбинкой уже сложно кого-то удивить, ведь абсолютно у каждого человека имеется своя, пусть даже незначительная, уникальная особенность. Это касается и наших российских селебрити. Причем многие из них сделали такие фишки своей визитной карточкой и стали еще более узнаваемыми.

Мы в редакции AdMe.ru решили немного поэкспериментировать и раскрыть некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса с совершенно неожиданной стороны. Но, судя по результатам, есть и такие, кому меняться строго не рекомендуется. Ведь как же кекс да без изюминки?

1. Владимир Кузьмин

Каждый раз, услышав его хиты, невольно начинаешь подпевать. Возможно, если бы Владимир Кузьмин пошел по стопам своего коллеги Леонида Агутина и решился на смену имиджа, сейчас его песни взрывали бы все музыкальные чарты страны.

2. Паулина Андреева

Паулина Андреева так органично смотрится с оттопыренными ушами, что представить ее иначе уже практически невозможно. Мы уважаем ее за смелость, ведь благодаря именно этой актрисе девушки больше не комплексуют из-за своей лопоухости.

3. Ингеборга Дапкунайте

Без сомнения, главной изюминкой Дапкунайте является ее ярко выраженный литовский акцент. Но помимо него визитной карточкой артистки стала и широкая улыбка. Мы в редакции очень рады, что Ингеборга не поддалась влиянию моды и не увеличила губы. Согласитесь, с натуральными она выглядит куда миловиднее.

4. Ирина Хакамада

Мало кто знает, что эта женщина происходит из древнего самурайского рода. От своего отца, японского эмигранта, Ирина получила не только известную на всю страну фамилию, но и интересную внешность. Мы в редакции решили добавить ее аскетичному образу немного романтики и женственности.

5. Регина Тодоренко

У популярной телеведущей есть небольшой изъян во внешности. Ее нижние веки ярко выражены, отчего взгляд кажется уставшим, а глаза отечными и припухлыми. Но Регину нисколько не смущает эта особенность. И это абсолютно не влияет на ее карьеру: не так давно она стала обладательницей престижной награды ТЭФИ.

6. Александр Овечкин

Этот спортсмен с обезоруживающей улыбкой входит в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов NHL по версии Forbes. Овечкину выбили зуб во время игры уже больше 10 лет назад, но он явно не спешит записаться к стоматологу, ведь это часть его имиджа.

7. Екатерина Варнава

Экзотическая внешность Екатерины Варнавы сделала ее одной из самых узнаваемых телеведущих. Запомнили бы вы лицо девушки с идеальными пропорциями на фотографии справа?

8. Лолита

Певица Лолита каждый раз появляется на публике в новом экстравагантном наряде, а вот по отношению к цвету волос, напротив, консервативна. Мы в редакции осмелились на эксперимент и превратили жгучую брюнетку в рыжую бестию под стать ее сценическому образу.

9. Александр Петров

Пронзительный взгляд одного из самых востребованных актеров разбил сердца уже не одному десятку поклонниц. Холодные голубые глаза придают образу Александра трагичности и загадочности. Но, согласитесь, не цвет глаз является причиной небывалой популярности 31-летнего артиста. Талант, любовь к делу и умение вжиться в любую роль — три кита его успеха.

10. Маша Малиновская

Модель и телеведущая Маша Малиновская прославилась своей страстью к постоянному усовершенствованию внешности. Мы решили посмотреть, как бы она выглядела с натуральными и естественными губами. Смотрите, что из этого получилось.

11. Кети Топурия

Нижняя часть лица певицы довольно массивна, отчего Кети предпочитает фотографироваться вполоборота или прикрывшись рукой. Поэтому нам стало интересно посмотреть, как бы выглядела артистка с идеальным овалом лица.

12. Земфира

Одну из самых талантливых артисток России отличает строгий взгляд, тонкие губы, рваная стрижка пикси и густые брови. Такой мы помним Земфиру с самого начала ее карьеры и по сей день. Так пускай и дальше время, мода и тренды будут не властны над 43-летней певицей.

13. Наталья Водянова

Природа наградила супермодель Наталью Водянову роскошными бровями. Даже в начале нулевых, когда все носили брови-ниточки, девушка уже задавала тренд на широкие и естественные. Согласитесь, «до» лучше, чем «после».

14. Валерия

Певица Валерия смотрит на мир большими голубыми глазами. Очаровательную блондинку уже невозможно представить без ее распахнутого взгляда, но мы все-таки решили попробовать.

15. Наргиз Закирова

Эпатажная внешность 49-летней певицы никого не оставит равнодушным. Визитная карточка Наргиз Закировой — бритая голова и множество татуировок по всему телу. К нашему удивлению, с волосами артистка тоже смотрится вполне гармонично.

Расскажите о своей изюминке, которой вы, возможно, стеснялись в детстве, но со временем перестали обращать на нее внимание.