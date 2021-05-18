История Наталии Орейро — простой девчонки из Уругвая, вместе с которой мы выразительно распевали «Cambio Dolor»
Актриса и певица Наталия Орейро покорила сердца миллионов в конце 90-х. Девушки подражали ее героиням: рисовали родинку над верхней губой, надевали кепку и повязывали на бедра рубашку. А парни втайне мечтали обзавестись пассией, которая была бы похожа на Наталию. Минуло 2 десятилетия, поклонники давно выросли, но любовь к Орейро и не думала угасать.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какой путь проделала обычная девочка из Уругвая до звания звезды мирового масштаба, которая может себе позволить не прийти на встречу с самим Тарантино.
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Наталия Орейро родилась в столице Уругвая Монтевидео 19 мая 1977 года в семье продавца матрасов и парикмахерши. Она была второй дочерью в семье. К непоседливой малышке прилипло семейное прозвище Кука, что означало «маленький тараканчик».
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Актриса рассказывала, что в детстве у нее не было кошки или собаки, потому радость она находила в курочках, которых держала ее бабушка для любимой внучки. Маленькая Наталия сама попросила завести для нее цыпленка, а потом еще четырех. Трогательная привязанность к пернатым питомцам сформировала у будущей актрисы негативное отношение к поеданию мясных продуктов.
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В 12 лет Орейро появилась в рекламе тампонов. А когда увидела ее, от стыда неделю не ходила в школу. Потому что там крупным планом показали пятую точку Наталии. По словам актрисы, во время съемок она не знала, куда направлена камера, и не ожидала такого результата. Вот таким был дебют Орейро на телевидении.
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Вскоре девочка посетила кастинг, на котором известная бразильская певица и телеведущая Шуша искала себе помощницу. Наталия признавалась, что пошла туда лишь для того, чтобы поддержать подругу. Но из 10 тысяч претендентов знаменитость выбрала Орейро и заявила: «Я просто влюблена в эту маленькую девочку!» Так Наталия получила уникальную возможность сопровождать Шушу во время турне.
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В 16 лет девушка пришла к выводу, что для ее творческих амбиций городок Монтевидео стал слишком тесен, и перебралась в Аргентину, в Буэнос-Айрес, где устроилась работать виджеем на канал MTV. Наталия особенно ощутила одиночество в свой день рождения, когда утром вместо традиционной розы от отца увидела рыжего таракана, который полз по ней.
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Осознав, что нужно двигаться дальше, девушка уходит с телеканала и разрывает контракт с Шушей. Наталия решает сосредоточиться на актерской деятельности и играет в теленовеллах «Непокорное сердце», «Нежная Ана», «Модели
90-60-90».В этот период у нее развиваются отношения с актером Пабло Эчарри. Чуть позже Орейро попадает в проект «Богатые и знаменитые», который и приносит ей международную известность.
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После «Богатых и знаменитых» следует первая роль Наталии в полнометражном кино. В ленте «Аргентинец в Нью-Йорке» она сыграла девушку, которая мечтает стать певицей. У себя на родине фильм стал хитом и по количеству проданных билетов делил лидерство с «Титаником».
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В кадре «Аргентинца в Нью-Йорке» актриса спела самостоятельно и сделала это блестяще. Так и началась деятельность Орейро еще и в качестве исполнительницы песен. Наталия записывает первый альбом, и он включает в себя легендарный трек «Cambio Dolor», который становится главной темой следующего проекта — того самого «Дикого ангела».
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Идею этого сериала на телеканал принесла сама Наталия Орейро. Она хотела, чтобы ее героиня имела дерзкий характер, а не была вечной страдалицей, как это типично для мыльных опер. Образ пацанки в кепке был логически обоснован Наталией. Дело в том, что ее героиня, девушка-сирота, мыла машины ради заработка. И она намеренно одевалась как парень и вела себя соответствующе, чтобы обезопасить себя от посягательств незнакомых мужчин.
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Образ бойкой девчонки из «Дикого ангела» настолько полюбился зрительницам, что после выхода сериала девушки по всему миру повально закупились кепками и носили их козырьком назад в сочетании с повязанной на бедра рубашкой. Это был пик славы Наталии Орейро.
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Но не все шло гладко в жизни актрисы. Случился тяжелый разрыв с возлюбленным Пабло Эчарри. По слухам, Наталия случайно выбросила крупную сумму денег, которую актер прятал в холодильнике вместе с упаковкой куриных ножек, и это привело к ссоре. Но недавно Пабло рассказал, что причина их разрыва кроется в более глубоких вещах, но каких — умолчал. А ту злополучную упаковку ножек он впоследствии достал из мусоропровода. И, как выяснилось, на самом деле выбросила ее не Наталия, а уборщица.
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У Наталии началась затяжная депрессия, в которой она призналась публике лишь спустя годы. Сразу же после расставания актриса и певица твердила, что любовь ушла и у нее нет времени на личную жизнь. Бывший возлюбленный же появлялся на различных мероприятиях с другими красивыми женщинами, а потом и вовсе объявил о грядущей женитьбе.
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Переживая расставание, Орейро целиком посвящала себя работе, и это принесло свои плоды. Ее второй альбом был номинирован на Grammy, и Наталия стала первым уругвайским музыкантом, достигшим такого признания. Также певица выпустила несколько клипов, после чего приступила к работе над очередным сериалом «Качорра». Поклонницы еле успевали менять вслед за своей любимицей образ: то снимали кепку и выстригали треугольную челку, то окрашивали волосы в красный цвет.
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Орейро рассказывала, что с ней пытался связаться культовый режиссер Квентин Тарантино. Он даже оставлял голосовые сообщения на автоответчик Наталии. Но Орейро продинамила режиссера, потому что была зациклена на проблемах в личной жизни. Она не явилась на назначенную встречу.
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Депрессии положила конец встреча с будущим мужем. На занятии йогой Орейро познакомилась с рок-музыкантом Рикардо Мольо. Впоследствии они сыграли свадьбу и вместо обручальных колец сделали татуировки на безымянных пальцах.
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В 2006 году вышел очередной мегапопулярный сериал с актрисой «Ты — моя жизнь», а годом позже Наталия и ее сестра Адриана запустили собственный бренд одежды под названием Las Oreiro. При работе над дизайном они вдохновляются образами звезд старого Голливуда: Мэрилин Монро, Риты Хейворт. Характерный почерк сестер Орейро — это силуэт в духе 50-х годов, повторяющий изгибы женского тела.
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В 2012 году знаменитость родила сына, которого назвала Мерлин. Имя она произносит с ударением на второй слог, но, так или иначе, оно связано с легендой о короле Артуре. Идея наречь наследника в честь волшебника Мерлина пришла на ум супругу Наталии.
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Актриса пользуется особенной любовью на постсоветском пространстве, и любовь эта взаимна. Вплоть до того, что практически в каждом новом фильме или сериале Наталия передает своеобразный «привет» восточноевропейским поклонникам. По ее инициативе в кадре часто появляются русскоговорящие персонажи или мелькают характерные мотивы в интерьере.
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Наталия успевает еще и совершать добрые дела. Она собственными руками сажает деревья, количество которых уже перевалило за 3 тысячи, участвует в рекламных кампаниях в защиту лесов Аргентины, выступает против охоты на китов. Также у Орейро живут кошка и несколько собак, а недавно ее семья пополнилась еще одним щенком. Знаменитость забрала его из приюта, который был создан волонтерами для спасения животных.
Орейро уже не забавная девчонка из «Дикого ангела», а взрослая состоявшаяся женщина, но по-прежнему вызывает желание подражать. Правда, уже не манере носить кепку, а позитиву, трудолюбию и стремлению к добрым делам.
А как вы относитесь к актрисе, певице и просто красавице Наталии Орейро?