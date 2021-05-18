История Наталии Орейро — простой девчонки из Уругвая, вместе с которой мы выразительно распевали «Cambio Dolor»

Но не все шло гладко в жизни актрисы. Случился тяжелый разрыв с возлюбленным Пабло Эчарри. По слухам, Наталия случайно выбросила крупную сумму денег, которую актер прятал в холодильнике вместе с упаковкой куриных ножек, и это привело к ссоре. Но недавно Пабло рассказал, что причина их разрыва кроется в более глубоких вещах, но каких — умолчал. А ту злополучную упаковку ножек он впоследствии достал из мусоропровода. И, как выяснилось, на самом деле выбросила ее не Наталия, а уборщица.

У Наталии началась затяжная депрессия, в которой она призналась публике лишь спустя годы. Сразу же после расставания актриса и певица твердила, что любовь ушла и у нее нет времени на личную жизнь. Бывший возлюбленный же появлялся на различных мероприятиях с другими красивыми женщинами, а потом и вовсе объявил о грядущей женитьбе.