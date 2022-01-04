Как Адель стала иконой стиля своего времени и почему просит поклонников не следовать ее примеру

Адель никогда не ходила в тренажерный зал, чтобы похудеть. Об этом она рассказала в недавнем интервью. Внешние изменения певицы были лишь следствием, а причиной занятий спортом являлись душевные переживания. Сегодня о стиле этой женщины и о том, в какой она форме, пишут все мировые СМИ. К ее мнению в области моды прислушиваются миллионы, в том числе известные персоны. Адель называют иконой стиля. Но так было не всегда.

Нам в AdMe.ru захотелось перелистать глянцевые страницы, вспомнить самые яркие выходы в свет певицы и понять, в какой момент Адель стала предметом для подражания модниц по всему миру.

Знакомство с миром моды

На этом фото один из первых выходов Адель на красную ковровую дорожку. Церемония вручения наград Brit Awards 2008 в Лондоне. Тогда она получила звание «Прорыв года», ее песни поднялись на вершины музыкальных чартов, а о самой девушке журналы писали: «Адель может стать одним из самых уважаемых и вдохновляющих артистов своего поколения».

Однако молодая исполнительница была далека от мира моды. А ведь это часть работы артиста. В 2009 году ее позвали на фотосессию для журнала Vogue. Первой встречи с главным редактором издания Адель очень боялась. По ее словам, это было похоже на кадр из фильма «Дьявол носит Prada». Но Анна Винтур смогла расположить к себе девушку и познакомить ее с работами именитых дизайнеров.

В 2009 году внешним видом Адель для церемонии «Грэмми» занималась уже целая команда профессионалов — стилистов, визажистов, парикмахеров. В итоге на мероприятии девушка появилась в изготовленном на заказ черном атласном коктейльном платье от Барбары Тфанк. Перед выходом в свет Адель шутила: «Я буду выглядеть по-настоящему гламурно».

Тем временем в жизни Адель все было не так гламурно. Девушка вела не самый здоровый образ жизни, отменяла концерты из-за того, что тосковала по дому во время гастролей. Тот период исполнительница называла «кризисом ранней жизни».

Вскоре жизнь восходящей звезды наладилась. Популярность Адель и ее музыки росла. Песни били мировые рекорды по продажам, а каждый выход в свет певицы изучали глянцевые журналы. На церемонии вручения награды MTV Video Music Awards 2011 она появилась в черном платье, с прической в стиле 1960-х годов. Журналы писали, что у певицы есть свой уникальный стиль — мод-глэм.

Время модных экспериментов

В следующие несколько лет певица экспериментировала со стилем. На церемонии вручения премии «Грэмми» 2012 года Адель появилась в блестящем черном платье Giorgio Armani в пол с рукавами три четверти. Это был ее первый выход в свет со светлыми волосами. Блондинкой она будет еще много лет.

Одним из самых смелых и одновременно спорных экспериментов Адель можно назвать образ на церемонии вручения премии «Грэмми» 2013 года. В этот раз певица решила отойти от привычных черных нарядов в сторону яркого. Платье Valentino Couture с цветочной вышивкой, длинными рукавами и воротником в ансамбле с туфлями такой же расцветки смотрелись, по словам таблоидов, как ковер.

В 2016 году на церемонии «Грэмми» Адель блистала в мерцающем платье от Givenchy. Прическа и макияж не отвлекали внимания от наряда и были простыми. Образ певицы быстро перевел фокус внимания на себя от неудачного выступления в тот день: инструменты на сцене оказались расстроенными, а потому песня Адель звучала плохо. Впрочем, по этому поводу она поделилась тогда с поклонниками лайфхаком, как улучшить себе настроение: «Из-за этого я угощаю себя бургером. Так что, может быть, оно того стоило».

На 59-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми» Адель произвела фурор, выиграв 5 статуэток, в том числе за лучший альбом, песню и пластинку. Не меньший восторг публики вызвал наряд певицы в тот вечер. Она надела платье Givenchy из шелкового атласа с кружевными вставками, разработанное дизайнером Риккардо Тиши.

Время перемен

Адель стала ориентиром в мире моды не только для обычных людей. Ее примеру следуют и знаменитости. Например, недавно произошел забавный случай на интервью с Опрой Уинфри. Готовясь к съемкам, телеведущая сказала портным сшить ей костюм абрикосового цвета. Однако узнав, что певица придет к ней в ослепительно белом, решила все переиграть и тоже выбрать костюм светлых тонов. По словам Опры, она не желала на фоне стильной Адель выглядеть «как попугай».

В 2020 году таблоиды то и дело писали об изменениях во внешности певицы: она сбросила более 45 килограммов. Но причиной такого похудения было не желание обрести стройную фигуру. В тренажерном зале Адель отвлекалась от плохих мыслей. В то время она переживала развод со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки.

Будучи в течение многих лет обладательницей пышных форм, Адель ассоциировалась у людей с бодипозитивом. И после своего похудения получила много негативных сообщений: поклонники чувствовали себя обманутыми. В ответ певица заявила, что никогда не считала себя примером для подражания. Более того, она не исключает, что может снова набрать лишний вес. «Раньше я была бодипозитивной, сейчас — просто позитивная», — говорит она.

Приходилось ли вам кардинально меняться внешне, и, если да, как вы себя чувствовали после этой трансформации?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.