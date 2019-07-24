История жизни канадской дивы Селин Дион, которая доказала, что в 50 лет можно выглядеть лучше, чем в 20

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Селин Мари Клодетт Дион, обладательница действительно уникального голоса, стала известна большинству как исполнительница главной песни в культовом фильме «Титаник». Однако творческий путь будущей звезды начался еще в подростковом возрасте, а ее альбом 1995 года под названием «D’eux» стал самым продаваемым диском в мире среди студийных записей, сделанных не на английском языке.

Мы в AdMe.ru решили проследить весь творческий путь дивы и были впечатлены не только ее блестящей карьерой, но и трогательной историей любви.

Провинциальное детство будущей звезды

Селин Дион родилась в 1968 году в канадской провинции Квебек. Она была самой младшей из 14 детей. Кажется, что судьба девочки связать свою жизнь с музыкой была предопределена с рождения, ведь ее назвали в честь французской песни «Céline». В 5 лет малышка Селин впервые выступила на публике, спев на свадьбе своего брата. Позднее вместе со своими сестрами и братьями она начала профессионально работать в барах и клубах. В интервью журналу People Дион сказала: «Я скучала по своей семье и дому, но я не жалею, что потеряла свою юность. У меня была одна мечта: я хотела стать певицей».

Свою первую песню Дион написала в 12 лет. Песня попала к музыкальному менеджеру Рене Анжелилу. Он был так очарован голосом и талантом девочки, что заложил свой дом и направил все деньги на раскрутку юной певицы. Риск оправдался: вскоре девушка записала трек «La voix du bon Dieu» («Голос Господа»), который стал хитом в Квебеке.

Кстати, Селин Дион состоит в дальнем родстве со многими североамериканскими звездами. Так, у певицы есть общие предки с Мадонной, Джастином Бибером и актером Марком Уолбергом.

Всемирный успех и неожиданная потеря голоса

Когда Селин было 18 лет, она увидела выступление Майкла Джексона, который так впечатлил девушку, что она захотела быть похожей на него и стала подражать его манере. К счастью, менеджер певицы настоял на том, чтобы она нашла свой собственный стиль.

Уже через 2 года девушка поехала в Дублин представлять Швейцарию на Евровидении и выиграла конкурс, став настоящей звездой в Европе. Далее на очереди оказались англоязычные страны. Однако, чтобы завоевать успех во всем мире, одного таланта оказалось мало, важно было создать правильный с коммерческой точки зрения образ. Тогда по настоянию Рене Анжелила Селин перенесла стоматологическую операцию, которая значительно улучшила ее внешность, а также подтянула свой английский.

Казалось, всемирная слава совсем рядом, но тут случилась неожиданная трагедия. Во время тура артистка потеряла голос, и всерьез встал вопрос о том, чтобы навсегда покончить с певческой карьерой. Дело в том, что у Дион не было специального музыкального образования, поэтому она неправильно использовала голосовые связки. Врач поставил девушку перед выбором: немедленная операция или перерыв на 3 недели — нельзя было ни петь, ни разговаривать. Селин выбрала второй вариант, а потом прошла курс обучения вокалу у одного из лучших педагогов и научилась правильно нагружать свои связки.

После успешного окончания языковой школы Селин Дион записала свой первый альбом с песнями на английском языке. Затем певица исполнила саундтрек к мультфильму Disney «Красавица и Чудовище» и окончательно завоевала сердца американской публики. При этом многие поклонники Селин в Канаде часто критиковали ее за пренебрежение французскими корнями. Чтобы вернуть благосклонность фанатов, Селин отказалась от квебекской премии «Феликс» в номинации «Английский артист года» и публично объявила о том, что всегда была и будет французской, а не английской певицей.

Конечно, главной визитной карточкой Селин Дион стал саундтрек к ленте Джеймса Кэмерона «Титаник», который она записала в 1997 году. Баллада «My Heart Will Go On» («Мое сердце будет биться») возглавила чарты по всему миру, став одной из самых узнаваемых в мире. Певица получила за нее «Оскар», «Золотой глобус» и 2 премии «Грэмми».

Творчество Селин Дион всегда отличалось от стандартной поп-музыки, оно было пронизано душевностью и насыщено глубокими чувствами. Кроме того, певица выделялась своим мощным и техничным вокалом.

В 1999 году, на пике своей популярности, Дион решила сделать перерыв в карьере. Певица сказала, что ей нужно избавиться от всеобщего внимания и насладиться жизнью с семьей. Дион вернулась на сцену спустя 3 года, а в 2006-м спела дуэтом с Элтоном Джоном на благотворительном концерте.

Роман длиною в жизнь

Селин Дион познакомилась со своим будущим мужем, когда ей было всего 12 лет, а ему — почти 40. Это был тот самый человек, который сделал из девочки мировую звезду, продав собственный дом, — ее менеджер Рене Анжелил. Конечно, их романтические отношения начались намного позднее — в 1988 году, когда Селин исполнилось 20 лет. Первое время влюбленные скрывали свой роман от широкой публики, но, когда певица объявила о помолвке, фанаты поддержали ее выбор. Вскоре Дион и Анжелил сыграли пышную свадьбу: церемония транслировалась в прямом эфире канадского телевидения.

Селин несколько лет безуспешно пыталась забеременеть, поэтому ей пришлось перенести 2 небольшие операции, чтобы повысить шансы на зачатие. Вскоре после этого канадская дива родила первенца, которого назвали Рене-Шарль Анжелил.

Через 9 лет, в 2010 году, на свет появились братья-близнецы Эдди и Нельсон. Их назвали в честь любимого композитора певицы Эдди Марне и экс-президента ЮАР Нельсона Манделы. Счастливая Дион появилась с новорожденными сыновьями на обложке канадского издания журнала «Hello!».

Сегодня старшему сыну Дион 18 лет, а близнецы скоро отпразднуют свое 9-летие.

Селин счастливо прожила с супругом 23 года. К сожалению, красивая история любви обрела трагичный финал: Рене умер от рака. Он боролся с заболеванием почти 20 лет. В какой-то момент певица даже оставила сцену, чтобы заботиться о муже, но он уговорил ее вернуться к музыке и заключить крупный контракт со звукозаписывающей студией. Рене Анжелил скончался в фамильном особняке в Лас-Вегасе в возрасте 73 лет.

Дива тяжело переживала потерю супруга, а через 2 дня ее траур был усилен смертью собственного брата — Даниэля. В память о близких певица написала пронзительную песню «Recovering» («Восстановление»).

Новая жизнь

В 2016 году певица вернулась на сцену в новом образе. Появление звезды на Неделе моды в Париже журналисты назвали «головокружительным преображением». С тех пор Дион превратилась в настоящего модного инфлюэнсера и часто появляется на страницах модных глянцевых журналов в весьма экстравагантных нарядах.

В прошлом году Дион выпустила песню, которая вошла в саундтрек к фильму «Дэдпул-2».

Недавно 51-летняя дива анонсировала большой концертный тур, а также объявила о том, что планирует записать новый альбом к ноябрю 2019 года.

Некоторое время назад в прессе стали появляться слухи о романтических отношениях между канадской дивой и бразильским танцором Пепе Муньосом, который младше Селин на 16 лет. Однако певица опровергла эту информацию, заявив, что с Пепе ее связывает исключительно дружба.

Сегодня Селин Дион — самая продаваемая канадская исполнительница и обладательница бриллиантовой награды World Music Awards. У Дион один из величайших голосов в мире поп-музыки, а ее вокальный диапазон составляет 5 октав. По итогам 2018 года она попала в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.

На 2020 год намечен выход биографического фильма о Селин Дион под названием «Сила любви». Главную роль в нем исполнит французская актриса Валери Лемерсье.