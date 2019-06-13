История сэра Элтона Джона, который вопреки судьбе стал звездой и снял о себе фильм «Рокетмен»

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Сэр Элтон Джон — персона, известная всему миру. Сейчас именитому музыканту 72 года, и он обрел признание, славу, богатство и семью. Однако жизненный путь певца не был таким ослепительно-блестящим, как его знаменитые наряды.

Мы в AdMe.ru посмотрели фильм «Рокетмен» и, вдохновившись личностью сэра Элтона Джона, решили рассказать вам о незаурядной судьбе этого талантливого человека.

Премьера фильма «Рокетмен», Канны, 16 мая 2019 года.

25 марта 1947 года в обычной английской семье родился мальчик по имени Реджинальд Кеннет Дуайт. Отца он видел нечасто, а через 15 лет родители и вовсе развелись. Непростые отношения с папой красной нитью проходят через всю жизнь музыканта: его родитель считал музыку ерундой и умер, так и не посетив ни одного концерта уже всемирно известного сына. Тем не менее страсть к музыке проявилась еще в раннем детстве. Внимательная и добрая бабушка подпитывала талант внука, и уже в 4 года мальчик мог сыграть на фортепиано любую мелодию. В 11 он выиграл стипендию на обучение в Королевской музыкальной консерватории.

Элтон Джон в Тунисе, 1983 год.

В юношестве Дуайт выступал с несколькими группами, но особого успеха они не имели. Попытки пройти прослушивание в более серьезные коллективы неизменно проваливались. Перемены настигли музыканта в лице Берни Топина — автора-песенника, сотрудничество и дружба с которым продолжается по сей день.

С Берни Топином.

И вот в конце 60-х начался расцвет карьеры певца, уже известного под именем Элтон Джон. Но несмотря на успех, музыкант был подвержен депрессиям. Он с детства был застенчивым и так и не смог принять свое тело, считая себя толстым. А разлад в отношениях с невестой привел к попытке суицида. Тогда он открыл в квартире газ, но, на свое счастье, забыл закрыть окна. Внешний вид певца впечатлял публику и вызывал множество вопросов. Он всегда любил экстравагантные наряды и в 1975 году даже угодил в список... самых плохо одетых женщин, на что очень обиделся.

Выступление в Юниверсал Сити, Калифорния, 1986 год.

А в 1976-м Элтон заявил о своей бисексуальности. Это вызвало настоящий скандал и нападки со стороны прессы. Не справившись с давлением, музыкант стал злоупотреблять выпивкой и наркотиками. Находясь в депрессии, Джон превысил дозу препаратов и прыгнул в бассейн. Его отправили в больницу, но уже через пару дней музыкант давал концерты. В 1977 году музыкант наконец смог отказаться от пагубных привычек, потрясенный смертью Элвиса Пресли. В 1984-м Элтон женился на Ренате Блауэл, однако через 4 года пара распалась.

Свадьба, 14 февраля 1984 года.

Среди друзей Элтона Джона много легендарных личностей. Например, он был близок с семьей Джона Леннона и Йоко Оно, и даже стал крестным отцом их сына Шона. Сэр Элтон также дружил с Фредди Меркьюри. Смерть фронтмена Queen от СПИДа в 1991 году сильно повлияла на него, поэтому в 1992-м он основал фонд по борьбе с этим страшным заболеванием и с тех пор ежегодно перечисляет внушительные пожертвования. На 2018 год их общая сумма составляла более £ 300 млн.

Конференция СПИД-фонда.

Помимо благотворительности, Элтон занимается и другими добрыми делами: после победы над зависимостью он стал помогать другим знаменитостям побороть дурные привычки. Так, он помог Эминему, а в середине 90-х отправил в клинику Робби Уильямса, буквально похитив его при помощи своей охраны и насильно отправив на лечение. Робби сбежал оттуда через 2 дня, однако позже все-таки прошел реабилитацию.

С Робби Уильямсом.

В 1993 году Элтон встретил Дэвида Ферниша, с которым они до сих пор вместе. А в 1998-м музыкант удостоился титула сэра, у него даже есть собственный герб, на котором изображены два круга — черный и белый. Черный — символ виниловой пластинки, белый — компакт-диска.

С Дэвидом Фернишем.

На сегодняшний день Элтон Джон — признанный мэтр музыкального искусства, филантроп и семьянин. Еще в 2001 году он предпринимал первые попытки снять фильм-автобиографию, но осуществились задумки лишь спустя 18 лет. И вот 6 июня фильм «Рокетмен» увидели в России.

Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона.