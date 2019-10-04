История Монсеррат Кабалье, певицы, чей голос сводил с ума не только Фредди Меркьюри

23 2 28 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На счету Монсеррат Кабалье более 120 ролей в оперных произведениях, свыше 100 выпущенных компакт-дисков и десятки наград, в том числе и «Грэмми». Певица не только познала радость всенародной славы, но насладилась счастливой семейной жизнью. Более 50 лет она находилась в браке с человеком, который ради нее бросил оперную карьеру и полностью отдался семье.

6 октября 2019 года исполняется ровно год с того момента, как великой певицы не стало. Мы в AdMe.ru решили воспользоваться случаем и рассказать вам все самые яркие факты ее биографии.

Полное имя оперной дивы — Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк. Ее назвали в честь священной горы Святой Марии Монсеррат. Певица родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне в бедной семье домработницы и рабочего химзавода. В 12 лет она поступила в Барселонский лицей. Видя бедственное положение своей семьи, подрабатывала на ткацкой фабрике и в магазине. Также девушка успевала брать уроки французского и итальянского языков.

Уже с детства Кабалье заслушивала до дыр оперные арии на пластинках. Повзрослев, она поняла, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Монсеррат поступила в консерваторию в класс Эугении Кеммени, которая и стала ее первым учителем. Оперная дива не раз признавалась, что на протяжении всей своей карьеры использовала технику дыхания от Кеммени, которая, кстати, еще могла похвастаться успехами в профессиональном плавании.

На выпускных экзаменах начинающая певица получила высший балл. Вскоре ее заметил меценат Бельтран Мат, во многом благодаря которому юной исполнительнице удалось попасть в Оперный театр Флоренции, а в 1956-м стать солисткой швейцарского Оперного театра Базеля. Дебютом для молодой певицы стало исполнение главной партии в опере «Богема» Джакомо Пуччини. Именно с этого момента принято отсчитывать длинный музыкальный путь величайшей звезды.

Ее начали приглашать в оперные театры по всему миру, однако оглушительным успехом стало выступление на сцене Карнеги-холла в 1965 году, где Монсеррат попросили заменить заболевшую Мэрилин Хорн. Публика аплодировала певице на протяжении 20 минут, а критика окрестила ее непревзойденной. Американская газета писала: «Когда Кабалье спела свою первую арию... что-то изменилось в атмосфере. На секунду показалось, что люди перестали дышать...» Примечательно, что в этот же год о завершении своей карьеры заявила Мария Каллас — и тогда на музыкальном олимпе загорелась новая звезда.

Любовь всей своей жизни, оперного певца Бернабе Марти, Монсеррат встретила на сцене. Она заменяла заболевшую партнершу тенора в опере «Мадам Баттерфляй». В одной из сцен Бернабе с такой страстью поцеловал 31-летнюю певицу, что та была близка к полуобморочному состоянию. Пара не раз признавалась, что после этого они поверили в любовь с первого взгляда. Бракосочетание (1964 г.) решили провести в храме на священной горе Монсеррат. В день торжества хлынул сильнейший ливень, дороги размыло и машина, на которой ехали невеста с мамой, заглохла. Их согласился довезти неравнодушный водитель, и хотя к алтарю невеста пошла не в самом парадном виде, сам брак стал благополучным.

Впоследствии Бернабе и Монсеррат не единожды пели на одной сцене, однако спустя несколько лет супруг решил завершить свою карьеру. Согласно одним сведениям, у него обнаружили проблемы со здоровьем, другие же данные утверждают, что он захотел посвятить себя семье. В 1966 году у пары родился первенец Бернабе, а спустя 6 лет — дочь Монсеррат, которая, кстати, пошла по стопам родителей и даже не раз выходила с мамой на одну сцену. Сегодня Монсеррат Марти-Кабалье входит в число ведущих оперных певиц Испании.

Головокружительный успех оперной дивы и начавшиеся проблемы со здоровьем, а именно набор лишнего веса, не помешали семейному счастью этой пары. Кстати, Кабалье всегда была стройной, однако в молодости попала в серьезную автокатастрофу, в результате которой рецепторы мозга, отвечающие за липидный обмен, отключились. «Если я выпиваю стакан воды, мой организм реагирует так, будто я съела большой кусок пирога». Так что на протяжении всей жизни певица сидела на воде, фруктах и овощах.

Монсеррат Кабалье не ограничивалась жанром оперы. В ее копилке есть рок-, поп- и даже электронные музыкальные произведения. Например, композиции с греческим исполнителем электронной музыки Вангелисом и дуэты с Джонни Холидеем и Лизой Нильссон. А в 1988 году совместно с Фредди Меркьюри она записала альбом Barcelona, заглавную песню которого они планировали исполнить на летних Олимпийских играх 1992 года на родине певицы. Однако за несколько месяцев до этого Фредди умер, и композиция прозвучала в записи. Кстати, певец подарил своей партнерше по сцене бутылку эксклюзивного шампанского, которую та решилась открыть лишь на свадьбе дочери в 2006 году.

Певица уделяла немало времени и благотворительности. Она являлась Почетным послом ООН, Послом доброй воли ЮНЕСКО и учредителем Фонда помощи больным детям. В новом миллениуме Монсеррат принимала участие в благотворительном концерте в Москве «Звезды мира — детям», а свое 60-летие отметила грандиозным концертом в Париже, отправив все вырученные от него средства Всемирному фонду исследования СПИДа.

В 1992 году у оперной примы обнаружили онкологию. Врачи говорили, что ей осталось жить 2 года, и настаивали на срочном хирургическом вмешательстве. Однако она прислушалась к своему другу Лучано Паваротти, который посоветовал обратиться к другим докторам, чтобы те нашли способ избавиться от недуга без хирургического вмешательства. И ей удалось победить страшную болезнь.

В 2002-м Кабалье попала в автокатастрофу, в результате которой в дальнейшем передвигалась на костылях и коляске. Спустя 10 лет ее здоровье еще раз сильно пошатнулось: в 2012 году в ночь перед благотворительным концертом в Екатеринбурге у нее случился приступ. Врачи поставили диагноз «микроинсульт» и «перелом плечевой кости». Певицу перевезли в Испанию, где она и продолжила свое лечение. Сердце великой певицы остановилось 6 октября 2018 года в одной из клиник Барселоны. Монсеррат Кабалье похоронили на барселонском кладбище рядом с ее родителями.