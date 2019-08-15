30 фактов о великом композиторе, чувство юмора которого может сравниться только с его гениальностью
Вольфганг Амадей Моцарт — один из величайших композиторов в истории. Написанные им произведения и по сей день исполняются в концертных залах и филармониях по всему миру, собирая миллионы слушателей. Найти музыкального гения, подобного Моцарту, довольно сложно, его талант уже при жизни был оценен достаточно высоко.
Мы в AdMe.ru восхищаемся этим незаурядным человеком и хотим поделиться с вами любопытными фактами из его биографии.
© Wolfgang Amadeus Mozart / Deutsch, Otto Erich (1965) Mozart: A Documentary Biography / commons.wikimedia
- Моцарт родился в 1756 году, умер в 1791-м. За свою недолгую жизнь он написал более 600 произведений. Писать музыку юный композитор начал в 5 лет и продолжал это делать до последних дней жизни.
- Любовь к музыке была у мальчика с рождения. Отец, Леопольд Моцарт, был непревзойденным виртуозом игры на органе и скрипке, и для игры на ней написал учебник, считающийся одним из лучших пособий того времени. Моцарт-старший, кроме того, был руководителем церковного хора и композитором при дворе архиепископа Зальцбургского. Старшая сестра Вольфганга, Мария Анна, которую в семье звали Наннерль, также с раннего детства овладела игрой на фортепиано и клавесине.
- Имя Амадей означает «любимый Богом». Сам же композитор предпочитал имя Вольфганг.
- Моцарт почти до 10 лет боялся звучания трубы, если на ней играли без сопровождения других инструментов, — ее звук был слишком резким и громким для его тонкого слуха.
- Чтобы дети Моцартов могли появляться при австрийском императорском дворе в более красивой одежде, чем та, что у них была, императрица Мария Терезия подарила Моцартам 2 костюма — для Вольфганга и его сестры.
Портрет 6-летнего Вольфганга в костюме, подаренном императрицей.
- Существует популярный анекдот: после концерта в императорском дворце в Вене маленький Моцарт играл с эрцгерцогинями, своими ровесницами. Во время игр мальчик поскользнулся и упал, а одна из дочерей императрицы помогла ему подняться. Моцарт якобы воскликнул: «Какая Вы славная, когда я повзрослею, непременно хочу на Вас жениться!» Этой девочкой была Мария Антуанетта, будущая королева Франции.
- Чтобы помочь своему сыну сделать карьеру, отец научил Вольфганга играть на клавесине с завязанными глазами или по ткани, покрывающей клавиши, — такие трюки в то время ценились больше, чем музыкальный талант.
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Для продвижения карьеры сына Леопольд также решил представить Вольфганга музыкальному миру как виртуоза, поскольку тот, кто хотел заслужить репутацию композитора, должен был зарекомендовать себя как исполнитель. В надежде получить для сына хорошую должность и найти покровителя среди дворянских особ Моцарт-старший совершил поездку с семейством по Европе.
© Family portrait: Maria Anna ("Nannerl"), Wolfgang, Anna Maria (medallion) and Leopold Mozart / commons.wikimedia
Семья Моцартов. На стене — портрет матери.
- На одном из концертов маленького Моцарта на сцену выбежала кошка. Когда мальчик увидел животное, он с восторгом бросился к нему, забыв о зрителях. Рассерженный Леопольд потребовал, чтобы сын вернулся к инструменту, на что мальчик ответил, что клавесин никуда не денется, а вот кошка может убежать.
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После одного из выступлений во Франкфурте-на-Майне к Моцарту подошел 14-летний мальчик и восхитился, как тот замечательно играет, а также посетовал, что ему самому так играть никогда не научиться. Композитор в ответ поинтересовался, пробовал ли он записывать музыку, которая приходит ему в голову. Мальчик сказал, что ему в голову приходят только стихи и что писать их куда легче, чем музыку. Этим мальчиком был Иоганн Вольфганг Гете.
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Однажды к Моцарту обратился молодой человек, мечтающий стать композитором. Он спрашивал маэстро, как написать симфонию. Моцарт спросил, почему бы ему не начать с чего-то попроще, ведь он так молод, на что молодой человек возразил: «Но вы написали первую симфонию в 7 лет!» Моцарт не растерялся и ответил: «Да. Но мне в то время не пришло в голову спросить, как это сделать».
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Один приятель Моцарта любил пошутить. Он придумал розыгрыш: отправил на адрес композитора огромный сверток, в котором не было ничего, кроме бумаги и записки «Дорогой Вольфганг! Я жив и здоров!» В ответ на это Моцарт, который и сам любил посмеяться, отправил ответное послание — тяжелую посылку с камнем внутри. На камне было написано: «Дорогой друг, этот камень свалился у меня с души, когда я получил твое послание!»
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В Нидерландах, куда семья Моцартов приехала с концертами, было категорически запрещено исполнять музыку в период поста. Голландское духовенство, однако, сделало исключение для Вольфганга, сочтя его способности божьим даром.
© Portrait de Wolfgang Amadeus Mozart (Salzbourg, 1756-Vienne, 1791) jouant à Paris avec son père Jean-Georg-Léopold et sa sœur Maria-Anna / Musée Condé / commons.wikimedia
Леопольд, Вольфганг и Наннерль.
- 12-летний Моцарт написал оперу по заказу правителя Священной Римской империи. Мальчик выполнил работу за несколько недель, правда, оперу сочли неудачной и не стали ставить на сцене.
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Первая любовь Моцарта — известная певица Элоиза Вебер. Она умело играла на чувствах молодого человека. А в итоге просто отказалась от его общества. Разочарованный композитор сразу же заметил ее сестру, которая стала его единственной женой.
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Когда Моцарт решил жениться, отец не одобрил его выбор. Путь к браку с Констанцией Вебер был для Моцарта долгим, и в какой-то момент он пообещал написать мессу, если женитьба все же состоится. Констанция в итоге стала его женой, мессу Моцарт начал писать, но так и не закончил.
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Вольфганг и его жена привыкли жить на широкую ногу. Гонорары Моцарта были большими, но уже через 2 недели он сидел без гроша в кармане и вынужден был занимать деньги у друзей. Один из них спросил композитора: «У тебя нет ни замка, ни дорогой любовницы, ни кучи детей, ни конюшни. Куда же исчезают твои деньги?», на это композитор ответил: «У меня есть жена, она мой замок, моя любовница, куча моих детей и моя конюшня».
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Моцарт очень любил играть в бильярд и не жалел на него денег.
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Композитор написал канон для исполнения на 6 голосов с товарищами на вечеринках, 1-я строка которого, мягко говоря, очень вульгарна.
Моцарт и Констанция во время своего медового месяца.
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Однажды император Иосиф II устроил музыкальное состязание между Моцартом и Антонио Сальери. Каждому предстояло сочинить комическую оперу. Победителем в этом поединке вышел Сальери.
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Знаменитая опера Моцарта «Женитьба Фигаро» при жизни автора не имела особого успеха — ее убрали из репертуара театров после 9 показов. Несколько лет спустя ее вернул на сцену Антонио Сальери, считавший «Женитьбу» гениальным произведением.
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У Моцарта и Сальери была здоровая конкуренция, а иногда они любили подшутить друг над другом. Однажды Вольфганг Амадей написал сложнейшее сочинение и заявил, что легко сыграет его на клавесине. Загвоздка заключалась в том, что сыграть этот опус двумя руками невозможно, нужны были «дополнительные» пальцы. Сальери внимательно просмотрел ноты и ответил, что сделать это одному человеку не под силу. Мужчины поспорили, после чего Моцарт продемонстрировал безукоризненное исполнение. Функцию недостающих пальцев он возложил на нос.
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Когда Вольфганг оформлял бумагу со сведениями о своих доходах, к записи о жаловании придворного композитора императора Иосифа он сделал приписку, в которой было сказано: «Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что мог бы сделать».
Последний прижизненный портрет Моцарта.
- Главную роль в опере Моцарта «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» доверили Адриане Феррарезе дель Бене, любовнице либреттиста оперы. На высоких нотах Адриана всегда задирала подбородок к потолку, на низких — опускала голову к груди. Композитор, которого раздражала самовлюбленная примадонна, наполнил арию Come scoglio постоянными переходами от низких нот к высоким, чтобы Адриана на сцене «болтала головой, словно курица».
- Моцарт получил орден рыцаря Золотой шпоры из рук Папы Римского за то, что на слух безупречно записал 9-голосное сочинение Аллегри для 2 хоров, которое исполнялось в Ватикане всего 1 раз в год. По приказу Папы Римского партитура тщательно охранялась и никому не показывалась. Но Моцарт, прослушав всего лишь раз это произведение, записал его на слух. Он хотел сделать подарок для своей сестры — преподнести ей ноты, которые имеются только у Папы Римского. Когда об этом прослышали в Ватикане, Папа пришел в крайнее изумление и, убедившись, что нотная запись безупречна, наградил Моцарта орденом.
- Моцарт умер от ревматической лихорадки, осложнившейся другим заболеванием. Современные исследователи не могут установить, что же стало причиной смерти композитора. Однако похороны его прошли совсем не так, как показано в фильме «Амадей». На месте могилы композитора действительно не было установлено памятника, но это было общепринятой практикой для тех дней. Учитывая, что к концу жизни Моцарт обеднел, скромное погребение было объяснимо. Место его захоронения позже было найдено благодаря воспоминаниям современников, и сейчас там установлена скульптура.
Кадр из фильма «Амадей».
- Тайнами окутана история создания «Реквиема» — последнего произведения, над которым Моцарт работал вплоть до самой смерти. Якобы заказал реквием какой-то таинственный незнакомец, многие предполагали, что это был сам Сальери. Скорее всего, «Реквием» заказал граф Франц фон Вальзегг-Штуппах, который любил музицировать и покупал у композиторов права на их произведения. Сочинением Моцарта он хотел почтить память своей жены.
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Первую биографию Моцарта написал новый муж жены композитора — Георг Николаус фон Ниссен.
Генри Нельсон О’Нил «Последние часы жизни Моцарта».
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Сын Моцарта Карл стал пианистом, но довольно быстро отказался от музыкальной карьеры. Сын Франц тоже был пианистом, педагогом и писал музыку. Он получил прекрасное музыкальное образование, одним из его учителей был Антонио Сальери.
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Драма жизни и творчества Моцарта, а также загадка его смерти стали плодотворной темой для художников всех видов искусств. Кроме известного фильма «Амадей» существует еще коммерчески успешный французский мюзикл, написанный в форме рок-оперы.
Какое произведение Моцарта вам нравится больше всего?
Фото на превью Amadeus / Orion Pictures