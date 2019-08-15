30 фактов о великом композиторе, чувство юмора которого может сравниться только с его гениальностью

На одном из концертов маленького Моцарта на сцену выбежала кошка. Когда мальчик увидел животное, он с восторгом бросился к нему, забыв о зрителях. Рассерженный Леопольд потребовал, чтобы сын вернулся к инструменту, на что мальчик ответил, что клавесин никуда не денется, а вот кошка может убежать.

После одного из выступлений во Франкфурте-на-Майне к Моцарту подошел 14-летний мальчик и восхитился, как тот замечательно играет, а также посетовал, что ему самому так играть никогда не научиться. Композитор в ответ поинтересовался, пробовал ли он записывать музыку, которая приходит ему в голову. Мальчик сказал, что ему в голову приходят только стихи и что писать их куда легче, чем музыку. Этим мальчиком был Иоганн Вольфганг Гете.

Однажды к Моцарту обратился молодой человек, мечтающий стать композитором. Он спрашивал маэстро, как написать симфонию. Моцарт спросил, почему бы ему не начать с чего-то попроще, ведь он так молод, на что молодой человек возразил: «Но вы написали первую симфонию в 7 лет!» Моцарт не растерялся и ответил: «Да. Но мне в то время не пришло в голову спросить, как это сделать».

Один приятель Моцарта любил пошутить. Он придумал розыгрыш: отправил на адрес композитора огромный сверток, в котором не было ничего, кроме бумаги и записки «Дорогой Вольфганг! Я жив и здоров!» В ответ на это Моцарт, который и сам любил посмеяться, отправил ответное послание — тяжелую посылку с камнем внутри. На камне было написано: «Дорогой друг, этот камень свалился у меня с души, когда я получил твое послание!»