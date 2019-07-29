Грейс Джонс разрешали петь только в церкви, а она взяла и стала звездой (И открыла миру Дольфа Лундгрена)

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Жила-была на Ямайке маленькая девочка, которую дразнили в школе. А потом девочка выросла, стала всемирно известной певицей и теперь критикует современных звезд за скучное копирование своих образов. Кстати, успешная карьера дочери навредила ее папе-священнику, потому что пение разрешается только для общения с богом.

Мы в AdMe.ru не могли оторваться от биографии Грейс Джонс, переслушали пару ее альбомов и вам тоже советуем.

Маленькая Грейс жила обычной для Ямайки 1950-х жизнью. Родители были на заработках в США, а детей воспитывали бабушка и ее новый супруг: Грейс нужно было регулярно молиться, а петь можно было только в церкви, в которую детей водили трижды в неделю. И в этом вопросе никаких послаблений не предвиделось: прадед, дед и отец Грейс были проповедниками, по их стопам пошел и ее брат. Муж бабушки считал, что детей нужно держать в строгости, и наказывал их за малейшие провинности. Грейс вспоминала, что он нередко заставлял ее лезть на дерево и ломать розги для самой себя. В школе тоже приходилось нелегко. Другие дети дразнили слишком высокую и стройную Грейс «тощей палкой», и только одна девочка решилась на дружбу с нею. Впрочем, «палка» утерла нос обидчикам, добившись заметных успехов в спорте, и с тех пор с легкостью игнорировала любую критику. Почти военная дисциплина, роскошная природа, религия и музыка — так Грейс и жила. В таких условиях характеры или ломаются, или закаляются. Ее закалился.

И когда родители наконец забрали детей к себе в американский городок, 13-летняя Грейс уже была бунтаркой. Грейс окончила в США школу, стала изучать в колледже испанский язык и окончательно восстала против родительского уклада жизни. Яркий макияж, алкоголь, вечеринки, знакомые, которых папа и мама точно не одобрили бы, — вот что было в те годы. Тогда же Грейс стала часто ходить по гей-клубам, с которых и начнется ее путь к первым строчкам хит-парадов. В колледже Грейс приняла судьбоносное решение: она записалась в театральный кружок, с которым отправилась на гастроли в Филадельфию. Хиппи, танцы (Грейс подрабатывала танцовщицей) и прочие веяния бурных 1960-х захватили девушку с головой.

После Филадельфии 18-летняя Грейс поняла, что хочет большего, и выбрала классический путь — отправилась покорять Нью-Йорк. Вот здесь и пригодилась внешность «тощей палки»: контракт с модельным агентством был заключен сразу, Грейс мигом оказалась в Париже — и завертелось. Показы Ива Сен-Лорана и Kenzo, обложки Vogue и Elle, съемки у самых модных фотографов, дружба с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом, в соседках по квартире — модель Джерри Холл и будущая обладательница 2 премий «Оскар» Джессика Лэнг... Один из фотографов, Жан-Поль Гуд, не только создал обложки для альбомов Грейс, но и помог ей сформировать вызывающий, уникальный образ. От Жан-Поля Грейс родит своего единственного ребенка — сына Паулу. Грейс была в числе завсегдатаев пресловутой «Студии 54» — культового ночного клуба, где подружилась с Энди Уорхолом. Он потом создал немало ее портретов.

От женской красоты тогда ждали мягкости, покорной соблазнительности, плавности. Грейс же ворвалась на подиум как воительница: яркая, агрессивная, угловатая, вызывающе сексуальная, с подчеркнуто мужскими чертами. Она носила милитари и унисекс, легко обнажалась и сознательно создала себе андрогинный имидж, опередив моду на добрый десяток лет. Чего стоила ее фирменная стрижка — короткий квадратный ежик. Она шокировала публику, и за это ее любили. Леди Гага, Рианна, Grimes, Эмбер Роуз копируют ее иногда чуть ли не до мелочей, и Грейс нередко язвительно комментирует это.

Образ помог ей стать популярной у представителей ЛГБТ, на которых она ставила свои первые музыкальные опыты. Начала Грейс с танцевальной музыки, а потом записала и первый альбом — 3 оригинальные песни плюс каверы на композиции из бродвейских мюзиклов и «La Vie En Rose» Эдит Пиаф. Впрочем, с упомянутыми 3 песнями ей помогли профессиональные музыканты, и одна из них — «I Need a Man» — стала первой громкой музыкальной победой Грейс. Альбом «Nightclubbing» принес ей мировую славу. Грейс до сих пор экспериментирует со стилями и звучанием: диско в ее музыке плавно смешалось с роком, фанком, регги, даже панком. Отголоски ее песен можно услышать в творчестве многих альтернативщиков, в том числе Gorillaz.

Следующей логичной ступенькой стала карьера в кино. Больших ролей Грейс не получила, но режиссеры ее любили — каждое ее появление на экране становилось отдельным маленьким шоу. Она сыграла эффектную амазонку в «Конане-разрушителе» с Арнольдом Шварценеггером, дерзкую помощницу злодея Кристофера Уокена, с которым борется Джеймс Бонд в исполнении Роджера Мура, и фактически саму себя в «Бумеранге» с Эдди Мерфи и Хэлли Берри. За роль в комедийном ужастике «Вамп» Грейс даже была номинирована на премию «Сатурн» — вполне достойно для модели. Сейчас в ее фильмографии 17 картин.

Вклад Грейс в кино не ограничивается съемками — она открыла миру Дольфа Лундгрена. Эта история сама по себе звучит как сюжет фильма: звезда мирового уровня увидела в клубе вышибалу Ханса и заинтересовалась им. Ханс тогда доучивался в магистратуре по специальности «химическое машиностроение» и уже получил стипендию, чтобы стать доктором наук в MIT — Массачусетском технологическом институте, одном из престижнейших учебных заведений мира. Но с наукой не срослось. Грейс наняла парня в качестве телохранителя, увезла из Австралии в Голливуд и подбила сходить на пробы. Потом она же посоветовала ему взять псевдоним позвучнее. Дольф дебютировал в «Виде на убийство», а потом Грейс уговорила Сильвестра Сталлоне взять его на роль Ивана Драго. Эта роль сделала Лундгрена звездой. Он вспоминал, как на премьере шел по красной дорожке в статусе парня Грейс и ее поклонники отталкивали его, чтобы сфотографировать любимицу. Через полтора часа он шел обратно — и все хотели снимок уже с ним. Вскоре они расстались — Дольф уже не мог уделять Грейс столько внимания, как она хотела.

Дольф Лундгрен и Грейс Джонс на премьере фильма «Вид на убийство», 1985.

Грейс Джонс всегда и везде верна себе. В юности она могла прийти в клуб, надев лишь нижнее белье, сейчас, в 70, легко затмевает молодых моделей на показах. В марте этого года Грейс вышла на подиум Недели моды в Париже. Публика увидела коллекцию Tommy Hilfiger X Zendaya, а заодно невероятную форму женщины, покорившей Париж еще в 70-х. Десятилетия бесконечного желания удивить, потрясти, вывести из равновесия — такова Грейс Джонс.

Грейс стала звездой в немалой степени благодаря подростковому бунту. Были ли у вас в юности похожие случаи, когда решение, принятое наперекор, изменило все?