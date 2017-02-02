Этой девочке 6 лет, и ее музыкальные творения сравнивают с гением Моцарта

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Альма Дойчер (Alma Deutscher) в 6 лет уже виртуозно играла на фортепиано, скрипке, импровизировала и сочиняла собственную музыку. Сейчас ей почти 12, и среди написанных ею произведений — сонаты, концерты и, ни много ни мало, две оперы.

Альма говорит, что музыка приходит к ней, когда она отдыхает, думает о феях и принцессах, а иногда — когда спит. И это поистине чудесное сочетание гениальности и гармоничности.

Мы в AdMe.ru бесконечно вдохновились талантом девочки и хотим поделиться с вами.