Этой девочке 6 лет, и ее музыкальные творения сравнивают с гением Моцарта

Альма Дойчер (Alma Deutscher) в 6 лет уже виртуозно играла на фортепиано, скрипке, импровизировала и сочиняла собственную музыку. Сейчас ей почти 12, и среди написанных ею произведений — сонаты, концерты и, ни много ни мало, две оперы.

Альма говорит, что музыка приходит к ней, когда она отдыхает, думает о феях и принцессах, а иногда — когда спит. И это поистине чудесное сочетание гениальности и гармоничности.

Мы в AdMe.ru бесконечно вдохновились талантом девочки и хотим поделиться с вами.

Популярность пришла к Альме в 2012 году, когда Стивен Фрай (Stephen Fry) сравнил девочку с Моцартом в своем твиттере:

Сейчас Альма получает домашнее образование, много часов отдает музыке, но в то же время она обожает играть со своей любимой сиреневой скакалкой и мечтать о золотых колесницах.

Юная пианистка, скрипачка и композитор также тратит много времени на совершенствование своих произведений — абсолютно как взрослый и состоявшийся музыкант. Но, наверно, только благодаря такому союзу душевной зрелости и детской непосредственности и рождаются гениальные творения.

Только послушайте, с каким чувством Альма исполняет скрипичный концерт собственного сочинения вместе с Израильским филармоническим оркестром. В самом деле — гении среди нас.

Фото на превью @AlmaDeutscher
По материалам ClassicalMusicNews.Ru

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