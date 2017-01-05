Джордж Майкл тайно жертвовал миллионы на помощь нуждающимся

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Британский музыкант Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря 2016 года, по иронии судьбы отпраздновав свое последнее Рождество («Last Christmas» — всемирно известный хит Майкла). Только после смерти певца выяснилось, что он тратил миллионы на помощь сиротам, бездомным, больным и просто незнакомцам, попавшим в беду.

AdMe.ru нашел истории о необычайной щедрости Джорджа Майкла. Их рассказали те, кто знал певца лично или оказался свидетелем его добрых поступков.