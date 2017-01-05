Джордж Майкл тайно жертвовал миллионы на помощь нуждающимся
Британский музыкант Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря 2016 года, по иронии судьбы отпраздновав свое последнее Рождество («Last Christmas» — всемирно известный хит Майкла). Только после смерти певца выяснилось, что он тратил миллионы на помощь сиротам, бездомным, больным и просто незнакомцам, попавшим в беду.
AdMe.ru нашел истории о необычайной щедрости Джорджа Майкла. Их рассказали те, кто знал певца лично или оказался свидетелем его добрых поступков.
Участница телешоу «Сделка» заявила в эфире, что ей нужны £ 15 тыс. для процедуры ЭКО. На следующий день Майкл позвонил и тайно перевел ей всю сумму.Ричард Осман (Richard Osman), телеведущий
Джордж Майкл анонимно работал в приюте для бездомных, где я была волонтером. Я никому об этом не говорила, так как он просил нас не рассказывать. Вот таким он был.Эмелайн Мондо (Emelyne Mondo), актриса
Одна дама из детской благотворительной организации сказала мне, что они все еще существуют только благодаря Джорджу Майклу.Кейт Уо (Kate Waugh)
Каждую Пасху, когда мы с Крисом Таррантом проводили в эфире Capital FM мероприятие для помощи детям, Джордж Майкл появлялся в 3:30 и делал пожертвование в £ 100 тыс.Мик Браун (Mick Brown), диджей
Он дал £ 25 тыс. незнакомой женщине в кафе, потому что она плакала из-за долга. Выписал чек и попросил официантку передать его женщине, после того как уйдет.VectorVictoria
Он устроил бесплатный концерт для медсестер, которые ухаживали за его покойной матерью.Эндрю (Andrew)
Его пожертвования помогали создать мир, где люди с ВИЧ могли жить здоровой жизнью, свободной от предрассудков и дискриминации.Джейн Баррон (Jane Barron), представитель Terrence Higgins Trust
Когда-то давно я написала статью о знаменитом человеке, который дал девушке-бармену £ 5 тыс. чаевых, потому что она была студенткой медицинского колледжа в долгах. Этим человеком был Джордж Майкл.Сали Хьюc (Sali Hughes), журналистка
Еще он был единственной звездой в шоу «Кто хочет стать миллионером?» (как известно, выигрыш звезд в этой игре перечисляется на благотворительность), который сказал: «Если я проиграю, то сам внесу деньги».Сали Хьюс (Sali Hughes), журналистка
С 1996 года Джордж Майкл перечислял все доходы от песни «Jesus to a Child» на благотворительность. Он перевел миллионы, которые спасли сотни тысяч детей. На протяжении многих лет он был самым щедрым благотворителем, жертвовавшим деньги Childline. Однако Майкл был полон решимости не делать свое великодушие публичным, поэтому никто за пределами благотворительных организаций не знал, как много он дал наиболее уязвимым детям страны.Эстер Рантзен (Esther Rantzen), основатель Childline
Фото на превью Photoshot / Retna / REPORTER
По материалам the telegraph ,
metro , bored panda , npr