Тест: Сможете ли вы закончить строчки самых улетных песен дискотеки 90-х?

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Этот тест с легкостью пройдут любители российской музыки 90-х, но для того чтобы усложнить вам задачу, мы решили не давать ответы на выбор. Так что напрягаем память и вспоминанием те песни, которыми заслушивались во времена своей юности (детства или взрослой жизни). Но если память все же подвела, то нажмите на картинку — вы узнаете правильный ответ.