Тест: Сможете ли вы закончить строчки самых улетных песен дискотеки 90-х?

Этот тест с легкостью пройдут любители российской музыки 90-х, но для того чтобы усложнить вам задачу, мы решили не давать ответы на выбор. Так что напрягаем память и вспоминанием те песни, которыми заслушивались во времена своей юности (детства или взрослой жизни). Но если память все же подвела, то нажмите на картинку — вы узнаете правильный ответ.

Мы в AdMe.ru предупреждаем, что эта статья может вызвать острый приступ ностальгии.

12. «Лицей» — «Осень»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

© pixabay  

11. Владимир Пресняков — «Стюардесса по имени Жанна»

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© pixabay  

10. «Гости из будущего» — «Нелюбовь»

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© pixabay  

9. Андрей Губин — «Девушки как звезды»

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8. «Иванушки International» — «Тучи»

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© pixabay  

7. «Ляпис Трубецкой» — «Когда яблони цветут»

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© pixabay  

6. «Вирус» — «Ручки»

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© pixabay  

5. «Агата Кристи» — «Сказочная тайга»

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© pixabay  

4. «Тату» — «Я сошла с ума»

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© pixabay  

3. Hi-Fi — «А мы любили»

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© pixabay  

2. Шура — «Не верь слезам»

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© pixabay  

1. «Руки вверх!» — «Алешка»

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© pixabay  

Бонус: а у вас был такой диск?

Фото на превью "Бест Кино"

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5 Комментарии
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