Тест: Сможете ли вы закончить строчки самых улетных песен дискотеки 90-х?
Этот тест с легкостью пройдут любители российской музыки 90-х, но для того чтобы усложнить вам задачу, мы решили не давать ответы на выбор. Так что напрягаем память и вспоминанием те песни, которыми заслушивались во времена своей юности (детства или взрослой жизни). Но если память все же подвела, то нажмите на картинку — вы узнаете правильный ответ.
Мы в AdMe.ru предупреждаем, что эта статья может вызвать острый приступ ностальгии.
12. «Лицей» — «Осень»
11. Владимир Пресняков — «Стюардесса по имени Жанна»
10. «Гости из будущего» — «Нелюбовь»
9. Андрей Губин — «Девушки как звезды»
8. «Иванушки International» — «Тучи»
7. «Ляпис Трубецкой» — «Когда яблони цветут»
6. «Вирус» — «Ручки»
5. «Агата Кристи» — «Сказочная тайга»
4. «Тату» — «Я сошла с ума»
3. Hi-Fi — «А мы любили»
2. Шура — «Не верь слезам»
1. «Руки вверх!» — «Алешка»
Бонус: а у вас был такой диск?
Фото на превью "Бест Кино"