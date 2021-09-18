Держим пари, что вы не сможете сразу угадать, какая знаменитость скрывается на снимке
Порой лишь одного томного взгляда талантливого актера или актрисы достаточно, чтобы миллионы зрителей по всему миру прильнули к экранам телевизоров. А если на концерте любимого певца вам покажется, что он вам подмигнул, то вашему счастью не будет предела.
Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете звезд моды, спорта, кино и сцены и так ли просто вам будет угадать известного во всем мире человека по его глазам.
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Ответы
1. Брэд Питт
2. Дженнифер Энистон
3. Бенедикт Камбербэтч
4. Джулия Робертс
5. Дэвид Боуи
6. Александра Даддарио
7. Пол Уокер
8. Кэти Перри
9. Мэрилин Мэнсон
10. Дамиано Давид
11. Анджелина Джоли
12. Йен Сомерхолдер
13. Сара Джессика Паркер
14. Дэвид Бекхэм
15. Жизель Бюндхен
16. Крис Хемсворт
17. Бритни Спирс
18. Брэдли Купер
19. Киану Ривз
20. Кэмерон Диас
21. Леонардо Ди Каприо
Скажите нам честно, скольких знаменитостей вы смогли сразу узнать?