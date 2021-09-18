Держим пари, что вы не сможете сразу угадать, какая знаменитость скрывается на снимке

Порой лишь одного томного взгляда талантливого актера или актрисы достаточно, чтобы миллионы зрителей по всему миру прильнули к экранам телевизоров. А если на концерте любимого певца вам покажется, что он вам подмигнул, то вашему счастью не будет предела.