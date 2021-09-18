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Держим пари, что вы не сможете сразу угадать, какая знаменитость скрывается на снимке

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Порой лишь одного томного взгляда талантливого актера или актрисы достаточно, чтобы миллионы зрителей по всему миру прильнули к экранам телевизоров. А если на концерте любимого певца вам покажется, что он вам подмигнул, то вашему счастью не будет предела.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько хорошо вы знаете звезд моды, спорта, кино и сцены и так ли просто вам будет угадать известного во всем мире человека по его глазам.

1.

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© Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

2.

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© Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

3.

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© GEOFF ROBINS/AFP/East News

4.

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© Courtesy Everett Collection/East News

5.

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© Adam Scull/PHOTOlink/East News

6.

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© LISA O'CONNOR/AFP/East News

7.

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© Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

8.

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© Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

9.

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© Priscilla Grant/Everett Collection/East News

10.

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© Piotr Matusewicz/East News

11.

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© VALERIE MACON/AFP/East News

12.

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© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

13.

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© Stars Image Bank/KCS/East News

14.

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© Fred Duval/MEGA/Mega Agency/East News

15.

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© Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

16.

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© AFP/East News

17.

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© IPA/MEGA/East News

18.

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© Adam Orchon/Sipa USA/East News

19.

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© Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

20.

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© Christopher Smith/Invision/AP/East News

21.

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© Hahn Lionel/ABACA/East News

Ответы

1. Брэд Питт
2. Дженнифер Энистон
3. Бенедикт Камбербэтч
4. Джулия Робертс
5. Дэвид Боуи
6. Александра Даддарио
7. Пол Уокер
8. Кэти Перри
9. Мэрилин Мэнсон
10. Дамиано Давид
11. Анджелина Джоли
12. Йен Сомерхолдер
13. Сара Джессика Паркер
14. Дэвид Бекхэм
15. Жизель Бюндхен
16. Крис Хемсворт
17. Бритни Спирс
18. Брэдли Купер
19. Киану Ривз
20. Кэмерон Диас
21. Леонардо Ди Каприо

Скажите нам честно, скольких знаменитостей вы смогли сразу узнать?

Фото на превью Stars Image Bank/KCS/East News
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