Держим пари, что не каждый сможет угадать настоящую звезду Голливуда на архивном снимке
Когда будущие звезды мирового кинематографа ходили в подгузниках и носили брекеты, даже их родители не могли себе представить, что однажды их любимые дочки и сыночки станут популярными и успешными. На старых страницах семейных альбомов нам было непросто разглядеть совсем еще юных голливудских знаменитостей.
Мы в AdMe.ru решили провести тест, чтобы посмотреть, как же быстро вам удастся распознать актеров, актрис и певиц на их детских фото.
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Ответы
1. Крис Прэтт
2. Виктория Бекхэм
3. Мэттью Макконахи
4. Селена Гомес
5. Крис Эванс
6. Гвинет Пэлтроу
7. Бри Ларсон
8. Дженнифер Энистон
9. Софи Тернер
10. Райан Рейнольдс
11. Риз Уизерспун
12. Рианна
13. Орландо Блум
14. Галь Гадот
15. Адель
16. Ким Кардашьян
17. Зендея
Кого из мировых знаменитостей вы смогли сразу узнать на фотографиях?