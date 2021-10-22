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Держим пари, что не каждый сможет угадать настоящую звезду Голливуда на архивном снимке

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Когда будущие звезды мирового кинематографа ходили в подгузниках и носили брекеты, даже их родители не могли себе представить, что однажды их любимые дочки и сыночки станут популярными и успешными. На старых страницах семейных альбомов нам было непросто разглядеть совсем еще юных голливудских знаменитостей.

Мы в AdMe.ru решили провести тест, чтобы посмотреть, как же быстро вам удастся распознать актеров, актрис и певиц на их детских фото.

1.

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© prattprattpratt / Instagram, © Invision / Invision / East News

2.

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© victoriabeckham / Instagram, © face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

3.

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© officiallymcconaughey / Instagram, © O'Connor/AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News

4.

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© selenagomez / Instagram, © East News

5.

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© ChrisEvans / Twitter, © Invision/Invision/East News

6.

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© gwynethpaltrow / Instagram, © VALERIE MACON / AFP / East News

7.

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© brielarson / Instagram, © Invision / Invision / East News

8.

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© jenniferaniston / Instagram, © OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / MEGA / Mega Agency / East News

9.

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© sophiet / Instagram, © Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

10.

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© vancityreynolds / Instagram, © Invision / Invision / East News

11.

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© reesewitherspoon / Instagram, © Invision / Invision / East News

12.

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© badgalriri / Instagram, © Invision / Invision / East News

13.

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© orlandobloom / Instagram, © LAURENT LAURENT VU/SIPA / Sipa Press Russia / East News

14.

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© gal_gadot / Instagram, © Invision / Invision / East News

15.

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© adele / Instagram, © British Vogue / Ferrari Press / East News

16.

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© kimkardashian / Instagram, © NO CREDIT / Bauer Griffin / East News

17.

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© zendaya / Instagram, © CHRIS DELMAS / AFP / East News

Ответы

1. Крис Прэтт
2. Виктория Бекхэм
3. Мэттью Макконахи
4. Селена Гомес
5. Крис Эванс
6. Гвинет Пэлтроу
7. Бри Ларсон
8. Дженнифер Энистон
9. Софи Тернер
10. Райан Рейнольдс
11. Риз Уизерспун
12. Рианна
13. Орландо Блум
14. Галь Гадот
15. Адель
16. Ким Кардашьян
17. Зендея

Кого из мировых знаменитостей вы смогли сразу узнать на фотографиях?


Фото на превью adele / Instagram, gwynethpaltrow / Instagram
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