Держим пари, что не каждый сможет угадать настоящую звезду Голливуда на архивном снимке

Когда будущие звезды мирового кинематографа ходили в подгузниках и носили брекеты, даже их родители не могли себе представить, что однажды их любимые дочки и сыночки станут популярными и успешными. На старых страницах семейных альбомов нам было непросто разглядеть совсем еще юных голливудских знаменитостей.