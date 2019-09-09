Что стало с российскими музыкальными группами, чьи песни мы слушали в 2000-е

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Еще совсем недавно эти группы пользовались бешеной популярностью. Девчонки и мальчишки пытались достать билеты на их концерты, сметали с прилавков журналы с их изображением и обклеивали свои комнаты плакатами так, что обоев было не видно. С тех пор прошло больше 10 лет и некоторые звезды уже успели потерять былую славу и разойтись с музыкальным коллективом как в море корабли.

AdMe.ru решил узнать, что произошло с участниками российских групп 2000-х и чем они занимаются сейчас.

«Тутси»

В 2004 году выпускницы «Фабрики звезд — 3» объединились в коллектив под названием «Тутси». Их песня «Самый-самый» стала настоящим хитом и долго занимала верхние строчки хит-парадов. Участницы музыкальной группы часто менялись, но всем запомнился именно первый состав: Мария Вебер, Анастасия Крайнова, Ирина Ортман и Леся Ярославская (на фото слева направо).

В 2012 году группа официально распалась. Ирина Ортман занялась сольной карьерой, как и Анастасия Крайнова. Как отметила артистка, она стала первым поющим диджеем в России. Мария Вебер также не забросила музыку. Недавно она представила совместный клип на песню «Повторяй за мной» с Михаилом Шуфутинским. Леся Ярославская появляется в телевизионных шоу, коммерческих проектах как модель и продолжает давать музыкальные концерты.

«Пропаганда»

Со дня образования музыкального коллектива состав менялся много раз, но Виктория Воронина была самой долгой участницей группы. Именно она стала автором хитов, таких как «Мелом», «Яй-я яблоки ела», «Quanto costa» и другие. В 2010 году Виктория Воронина занялась сольной карьерой и вышла из музыкального состава. Группа «Пропаганда» продолжает свои выступления.

«Непара»

В 2002 году Александр Шоуа и Виктория Талышинская создали музыкальную группу «Непара», чьи песни «Другая семья», «Плачь и смотри» быстро стали хитами. В 2012 году дуэт распался, однако в 2013-м участники вновь воссоединились. Окончательно группа «Непара» перестала существовать в 2018 году. Александр Шоуа занялся сольной карьерой, а Виктория Талышинская стала солисткой дуэта «Два океана».

Reflex

Золотой состав популярной группы Reflex сложился в 1999 году. Его участниками стали Ирина Нельсон и Алена Торганова. Их хиты «Сойти с ума», «Мне трудно говорить», «Non stop» звучали из каждого утюга, а тексты песен знали почти все девчонки во дворе.

В 2007-м Ирина покинула коллектив, однако в 2012 году вернулась и стала совмещать сольную карьеру с работой в группе Reflex.

Алена Торганова, самая долгая участница проекта, объявила об уходе из группы в 2016 году, не объяснив причину. На данный момент Ирина Нельсон является единственной солисткой группы Reflex.

«Фактор-2»

В 1999 году образовалась популярная группа «Фактор-2», участниками которой стали Илья Подстрелов и Владимир Панченко. Ребята выпустили немало хитов, таких как «Красавица», «Война» и другие. Вначале радиостанции и телеканалы настороженно относились к песням молодых исполнителей, но вскоре Илья и Владимир смогли занять свое место под солнцем.

В 2012 году коллектив распался и ребята начали выступать с концертами группы в разных странах. Илья — в России, Владимир — в Германии.

«Чи-ли» (CHI-LLI)

Музыкальная группа «Чи-ли» образовалась в 2005 году, бессменной ее солисткой стала Ирина Забияка. Рыжеволосая певица с низким голосом покорила публику такими хитами, как «Сердце», «Лето» и т. д. Ирина продолжает выступать в составе группы, но больше времени посвящает семье и воспитанию сына.

«Банд’Эрос»

Российская музыкальная группа «Банд’Эрос» стала популярной после хита «Не зарекайся» в 2005 году. В первый состав группы входили Батишта, Рада Змихновская и Наталья Ибадина, которые до этого успели выступить в различных музыкальных проектах, Игорь Бурнышев, диджей и танцор, и Руслан Хайнак, танцор брейк-данса. В 2007 году Рада покинула проект и на ее место пришла Татьяна Миловидова. В этот же год выходит хит «Манхэттен» и переизданный альбом «Коламбия Пикчерз не представляет».

Татьяна и Наталья продолжают выступать в составе группы «Банд’Эрос».

В 2011 году Батишта ушел в сольный проект. А в 2015-м группу покинул Игорь Бурнышев. Сейчас он выступает в составе группы Burito.

«Сливки»

Женская поп-группа начала свою деятельность в 2000 году. В первый состав входили Карина Кокс, Ирина Васильева, Дарья Ермолаева, но через несколько месяцев группу покинула Ирина, и на ее смену пришла Тина Чарльз Огунлейе. Девушки выпустили такие хиты, как «Иногда», «Куда уходит детство», «Летели недели» и другие.

Карина Кокс продолжает заниматься музыкальной деятельностью, Дарья Ермолаева работает фотографом, а Тина Чарльз посвятила себя семье.

«Уматурман» (Uma2rman)

В 2003 году образовалась музыкальная группа «Уматурман», участниками которой стали братья Кристовские — Сергей и Владимир. Позже в коллектив были приняты барабанщик, гитарист, клавишник, тромбонист и саксофонист. Группа стала известной после хитов «Проститься», «Прасковья», «Ума Турман», а также песни из кинофильма «Ночной Дозор». Музыкальный коллектив продолжает гастроли по стране.