Что стало с 13 музыкантами, которые обрели мировую славу благодаря «Евровидению»

За 65 лет существования конкурса «Евровидение» его участниками становилось множество талантливых исполнителей. ABBA, Селин Дион, Лара Фабиан, Тото Кутуньо и другие легендарные личности уже прочно вошли в его историю. Но не менее интересно узнать, как сложились судьбы молодых музыкантов последних лет и смогли ли они добиться всемирного признания.

AdMe.ru предлагает читателям вспомнить самых ярких и неординарных конкурсантов, композиции которых взорвали мировые чарты и остались в памяти каждого.

Бабушки из Бураново (2012)

Увы, но группе больше не принадлежит название «Бурановские бабушки», а также все авторские права на песни, включая знаменитую «Party For Everybody». Был набран новый, более молодой состав участниц, а бывшие солистки теперь выступают под другим названием — «Бабушки из Бураново». Причина банальна: ансамбль не стал продлевать свой контракт из-за разногласий с продюсером в 2014 году. На вырученные от концертов деньги бабушки профинансировали строительство храма в родной деревне, а теперь строят дом милосердия. К сожалению, в 2019 году ушла из жизни Наталья Пугачева, которую все запомнили как самую маленькую и милую вокалистку.

Руслана (2004)

В этом году народной артистке Украины и исполнительнице хита «Wild Dances», который принес ей победу на «Евровидении», исполняется 48 лет. Руслана активно выпускает новые треки и клипы, занимается спортом и танцами, а также является ярым защитником окружающей среды. Даже ее экодом, в котором она проживает со своим супругом, обеспечивается чистой энергией ветра, солнца и земли. Также певица охотно делится моментами личной жизни на своей странице в инстаграме.

Нета (2018)

Харизматичная певица из Израиля покорила весь мир своим голосом, непосредственностью и эффектной внешностью. После победы на «Евровидении» Нета Барзилай выпустила два успешных альбома, ее музыкальные клипы набирают миллионы просмотров, а на страницы в социальных сетях подписана армия фанатов. Известно, что девушка не замужем и о личной жизни предпочитает не распространяться.

Лорин (2012)

Шведская певица со своей композицией «Euphoria» произвела настоящий фурор на «Евровидении». К слову, ее главными конкурентами стали «Бурановские бабушки», которые в итоге заняли 2-е место. На сегодняшний день Лорин успешна и востребованна в Скандинавии и Европе, участвует в съемках рекламы и ТВ-шоу, записывает новые треки и готовится к выходу очередного клипа. Сама девушка предпочитает здоровый образ жизни, занимается танцами, йогой и медитациями. Также певица ведет активную борьбу за права людей и детей в разных странах мира (Африка, Афганистан и др.).

Джамала (2016)

После победы в конкурсе «Евровидение-2016» Джамале было присвоено почетное звание «Народный артист Украины». Она выпустила 6 студийных альбомов, последний из которых был представлен в марте 2021 года, проявила себя как актриса в фильме «Полина», записала песни к знаменитым мультфильмам «Руслан и Людмила: Перезагрузка» и «Ральф против интернета». Также являлась наставником таких популярных проектов, как «Голос страны» и «Голос. Дети». Певица счастлива в браке и растит 2 сыновей.

Александр Рыбак (2009 и 2018)

35-летний норвежский певец белорусского происхождения все так же продолжает заниматься музыкой, но его былая популярность постепенно сходит на нет. Александр не отчаивается — активно ведет свои социальные сети и общается с преданными поклонниками, записывает дуэты с другими музыкантами и продолжает играть на скрипке. Летом 2020 года Рыбак откровенно признался, что на протяжении 11 лет был зависим от лекарственных препаратов, чем поверг в шок своих фанатов.

Салвадор Собрал (2017)

Как известно, у Собрала было серьезное врожденное заболевание — порок сердца. Через полгода после победы на «Евровидении» певцу успешно провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. Восстановившись, португалец кардинально сменил имидж и вернулся к музыкальной деятельности. Сейчас он пишет песни, выпускает альбомы и клипы, выступает на концертах.

Верка Сердючка (2007)

Эпатажная Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, радует поклонников своим творчеством вот уже на протяжении почти 30 лет. В 2018 году Данилко в образе Сердючки провел прощальный тур по Украине и заявил о прекращении карьеры. Но в 2020 году объявил о своем возвращении, выпустил музыкальный альбом и даже изъявил желание представлять свою страну на «Евровидении-2020». Сейчас артист принимает участие в съемках тревел-шоу «Орел и решка», а также является одним из судей на шоу «Маска».

Ell & Nikki (2011)

Изначально молодые люди пришли на отборочный тур по отдельности и выступали каждый со своей композицией, но организаторы приняли решение объединить их и отправить на конкурс дуэт. Игра стоила свеч, и рискованный шаг привел Азербайджан к победе. Практически сразу же после «Евровидения» музыканты начали заниматься сольной карьерой, причем довольно успешно. Эльдар пишет и исполняет песни, с завидной периодичностью выпускает клипы, снимается в кино. Нигяр замужем, имеет 2 дочерей, работает моделью и телеведущей.

Мария Шерифович (2007)

У себя в Сербии Мария и сейчас весьма популярна. Число подписанных на ее страницу в инстаграме приближается к миллиону, а сама певица кардинально сменила имидж, пишет песни и выступает с концертами. Она любит путешествовать и проводить время с близкими, а также без ума от детей и своего пса — английского бульдога по кличке Гладиатор.

Группа "‎Тату"‎ (2003)

Лена Катина и Юля Волкова не смогли наладить отношения после распада группы «Тату» в 2011 году и не общаются до сих пор. Лена продолжает заниматься музыкой — выпускает синглы, мини-альбомы, участвует в съемках различных телешоу, а также в одиночку воспитывает сына и увлекается психологией. Юля тоже в разводе, имеет 2 детей. Она не занималась музыкальной деятельностью вплоть до 2020 года, пока не приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение».

Монс Сельмерлёв (2015)

После победы на «Евровидении» шведский певец продолжает писать и исполнять песни, выпускать клипы и принимать участие в различных телешоу. Также Монс занимался озвучиванием таких мультфильмов, как «Планета 51» и «Рапунцель: Запутанная история». Певец женат, воспитывает 2 сыновей, свободное время посвящает спорту и благотворительности.

Кончита Вурст (2014)

Провокационный и эпатажный образ Тома Нойвирта под сценическим псевдонимом Кончита Вурст не оставил равнодушным никого. Несколько лет назад Том заявил, что образ Кончиты постепенно себя изжил и ему хочется попробовать себя в новом амплуа — более мужественном и брутальном. Певец продолжает заниматься музыкой, участвует в дерзких фотосессиях, выпускает новые клипы, но, увы, сейчас его творчество оценивают по достоинству лишь преданные фанаты.