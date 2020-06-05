Что особенного в Граймс — инди-поп-певице, которую Илон Маск предпочел всем топ-моделям мира

С Илоном Маском эксцентричная дива познакомилась через Twitter в 2018 году, их связало чувство юмора. В посте в Twitter Маск провел шутливую параллель между «Василиском Роко» и стилем барокко. Василиск Роко — это мысленный эксперимент, в котором недоброжелательный искусственный интеллект хочет наказать тех, кто в прошлом знал о возможности его появления, но не способствовал его созданию. И тут же откликнулась Граймс, которая ввела такого персонажа в клип на песню Flesh Without Blood.

Граймс убеждена, что ее любимый Илон Маск не просто меняет мир, но и спасает его: отказываясь от ископаемого топлива с Tesla, подталкивая человечество в космос с помощью SpaceX, помогает миру с нейроимплантами в Neuralink. «В мире много проблем, которые нам нужно решить, и правительство на это не способно. А мой парень их решает, и это так очевидно и заметно, что вы просто не можете этого отрицать», — говорит певица.