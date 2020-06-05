Что особенного в Граймс — инди-поп-певице, которую Илон Маск предпочел всем топ-моделям мира
В мае этого года в сети бушевала новость о том, что у совладельца компании SpaceX и генерального директора Tesla Илона Маска и его возлюбленной, певицы Граймс, родился сын. А теперь новая сенсация: новоиспеченная мама продает свою душу. Совершенно ясно, что Граймс — девушка уникальная, недаром в нее влюбился самый известный в мире инженер и миллиардер.
Мы в AdMe.ru очень рады рождению маленького X Æ A-12-Xii — так экстравагантная парочка назвала сына — и хотим познакомить вас с инди-поп-звездой и особенной девушкой, которую Илон предпочел всем топ-моделям мира.
-
Клэр Элис Буше — настоящее имя певицы. Она родилась в 1988 году в Канаде, ее мать — адвокат, а отец — бухгалтер. Ее бабушка — украинка, поэтому маленькая Клэр ходила в русскую школу в Ванкувере и занималась балетом. Бабушка с внучкой общались на русском, и девочке привили любовь к Достоевскому, Булгакову, Набокову и Тарковскому.
-
Неуемная фантазия девушки, вкус к созданию целых вселенных в собственном воображении и любовь к научной фантастике — заслуга ее отца, который читал ей на ночь «Дюну» Герберта и «Властелина колец» Толкина.
-
В 2006 году Клэр переезжает в Монреаль и поступает в Университет Макгилла, где также изучает русский язык, но позже решается бросить учебу ради музыкальной карьеры.
-
Увлекшись музыкой, в 20 лет Клэр выбирает себе псевдоним — Граймс. Несмотря на сложность ее музыки, у певицы нет музыкального образования.
-
Композиции у Граймс довольно странные, почти неземные, как метко описала Wall Street Journal: «Такую музыку слушала бы группа вампиров, если бы они состояли в группе поддержки». Уникальный стиль вполне объясним, если учесть, что на музыкальный вкус Граймс повлияли абсолютно разные исполнители и группы. Среди ее кумиров Дэвид Боуи, Мэрайя Кэри, Queen, Мэрилин Мэнсон, Майкл Джексон, а также она без ума от K-pop и средневековой музыки.
-
В 2010 году певица дебютирует с альбомом Geidi Primes, следом выпускает альбом Halfaxa, но ее композиции не имеют особого успеха. Несмотря ни на что, Граймс не опускает руки, ведь жизненный девиз певицы - «Никакой скуки», а худшие моменты своей жизни девушка старается воспринимать как главу из книги, которую она напишет о себе когда-нибудь. «Даже в случае провала я думаю, что стала лучше, чем была бы, оставаясь на месте. Я не боюсь неудач», - заявляет она.
-
В 2012 году увидел свет альбом Visions, который и делает Граймс популярной. Обложку к нему певица нарисована сама, на ней красуется надпись на русском «Я люблю», а эпиграфом выбраны строчки из стихотворения Анны Ахматовой: "Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз".
- В 2015 году Граймс анонсирует свой 5-й по счету альбом Art Angels, а в 2016-м презентует песню Medieval Warfare, которая вошла в саундтрек американского боевика «Отряд самоубийц».
- Певица имеет особенность речи: она шепелявит, но это нисколько ее не смущает, а фанаты от этого приходят в восторг. Сама Граймс рассуждает философски: «И я ничего не могу с этим поделать, так что пусть все так и будет».
-
У Граймс много татуировок, и, конечно, все они несут смысл. Есть эмблема из любимой видеоигры, восьмерка — ее счастливое число, на пальцах выбиты символы из фильма «Пятый элемент», рядом красуется голова инопланетянина, в которых она верит. Еще одна из ее многочисленных татуировок — это слово «Красивая» — дань песне Кристины Агилеры.
-
В мае 2018 года Граймс официально сменила имя Клэр на Си (англ. C), потому что так ее всегда называли друзья, потому что ей никогда не нравилось имя Клэр, потому что это символ скорости света, потому что это звучит как имя фантастического супергероя, потому что... почему бы и нет?
-
С Илоном Маском эксцентричная дива познакомилась через Twitter в 2018 году, их связало чувство юмора. В посте в Twitter Маск провел шутливую параллель между «Василиском Роко» и стилем барокко. Василиск Роко — это мысленный эксперимент, в котором недоброжелательный искусственный интеллект хочет наказать тех, кто в прошлом знал о возможности его появления, но не способствовал его созданию. И тут же откликнулась Граймс, которая ввела такого персонажа в клип на песню Flesh Without Blood.
-
Граймс убеждена, что ее любимый Илон Маск не просто меняет мир, но и спасает его: отказываясь от ископаемого топлива с Tesla, подталкивая человечество в космос с помощью SpaceX, помогает миру с нейроимплантами в Neuralink. «В мире много проблем, которые нам нужно решить, и правительство на это не способно. А мой парень их решает, и это так очевидно и заметно, что вы просто не можете этого отрицать», — говорит певица.
- В октябре прошлого года незаконченная версия ее последнего альбома Miss Anthropocene была слита в сеть, ну а саму девушку волновали уже совсем другие проблемы — она поразила фанатов, объявив о своей беременности и выложив провокационный снимок с эмбрионом, нарисованным на животе. Еще будучи беременной, Граймс беспокоилась за будущее малыша: «Я боюсь иметь ребенка, потому что опасаюсь того, что он будет таким же сумасшедшим, как и я».
-
Беременность стала для Граймс испытанием, она заявляет: «Беременность для женщины — великая жертва. Я пожертвовала своей свободой и телом. Это сумасшедшая вещь, словно отдаешь часть своей силы. Прежде я ничем не жертвовала. Видимо, это случилось потому, что я действительно очень люблю своего бойфренда».
- Решение иметь детей эксцентричная певица объяснила заботой о судьбе планеты: «С ядерной войной, искусственным интеллектом и изменением климата мы стали настолько технологически продвинутыми, что можем фактически покончить с нашей собственной цивилизацией. Роды — это отличная мотивация, ведь наличие ребенка заставляет меня работать больше, чтобы сделать мир лучше».
- 4 мая у Граймс и Илона Маска родился сын. Для нее этот ребенок стал 1-м, для Илона — 6-м.
-
Малыша назвали X Æ A-12. X означает неизвестную переменную величину, Æ — эльфийское написание Ai — «любовь», а вот с A-12 вышло недоразумение. Молодая мама думала, что так называется самолет-разведчик, на котором нет оружия, только скорость. Но публикацию прокомментировал Илон Маск, который уточнил, что возлюбленная ошиблась и воздушное судно называется SR-71. Буква А также отсылка к любимой композиции Граймс под названием «Архангел». Произносится имя малыша так: Икс Эш Архангел Твелв.
- Чуть позже родители были вынуждены изменить число 12 в имени на Xii, так как согласно законам штата Калифорния при регистрации имени можно использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы.
- Сразу после рождения первенца певицу посетило вдохновение, и в рамках арт-проекта она решила продать свои рисунки, гравюры, фотографии и... частичку своей души. Произведение под названием «Распродажа» — это официальный юридический документ о владении части души певицы.
- В планах у Граймс спасение планеты, занятие искусством и написание книги: «Я просто подожду, пока я состарюсь и у меня закончатся музыкальные идеи, а затем я сяду и напишу роман».
А что вы думаете об этой эпатажной парочке?
Фото на превью grimes / instagram, GRIMES Live From the Future / Rolling Stone