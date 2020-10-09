История легендарной пары, которая всему миру доказала: «Все, что тебе нужно, — это любовь»

Считается, что в любви один всегда уступает, позволяет себя любить, а другой любит, отдавая себя без остатка. Но когда встречаются две цельные и сильные личности, все идет совсем по другому, невероятному сценарию. История, достойная экранизации, произошла, когда фронтмен The Beatles Джон Леннон встретил японскую авангардную художницу Йоко Оно.

AdMe.ru обожает истории любви, особенно такие, когда двое эксцентричных и известных людей пытаются построить совестную жизнь и каждый их день похож на фееричное шоу, а глубина творческого взаимодействия поражает воображение.

Джон случайно зашел на выставку и встретил свою судьбу

В 1966 году The Beatles были на вершине славы. Однажды по рекомендации Пола Маккартни, еще одного легендарного участника ливерпульской четверки, Джон решил посетить выставку в художественной галерее «Индика» — там он впервые и увидел художницу-авангардистку Йоко Оно. Точнее, сначала увидел экспонат, поразивший его до глубины души, а уж потом решил познакомиться с девушкой, которая его создала. В комнате с белыми стенами стояла лестница, к потолку была подвешена лупа, а на самом верху было мелко что-то написано. Леннон забрался по лестнице, взял лупу и пришел в совершеннейший восторг, прочитав слово: «Да». Джон вспоминает: «Она подошла и протянула мне карточку с надписью „Дыши“, одной из ее инструкций. Это была наша первая встреча». Позже Йоко буквально завалит любимого такими записками-инструкциями. Каждый день у двери было послание: «Дыши», «Танцуй» или «Смотри». «Это было интеллектуально или чертовски авангардно», — рассказывал Леннон.

Йоко на момент встречи было уже 32 года, и позже она призналась, что потеряла надежду найти настоящую любовь и стала циничной. Но свершилось — она влюбилась в битла и после первой встречи начала добиваться его внимания. Она подарила ему свою книгу, попросила помочь с организацией выставки. Осложнял все тот факт, что Джон был женат. Бунтарку Йоко это не останавливало — она часами просиживала у их дома, оставляя Леннону любовные послания. Супруга Леннона Синтия однажды даже впустила Йоко в дом, чтобы та могла вызвать такси и уехать. Можно сказать, что Джон сам дал ей зеленый свет: начал приводить новую пассию на репетиции The Beatles, кроме того, она принимала участие в записи некоторых песен, притом что в группе существовало строгое правило — никаких посторонних во время репетиций. Напряжение в группе росло. Позже Йоко признается: «В каком-то смысле мы с Джоном разрушили карьеры друг друга, когда решили быть вместе. Хотя тогда мы об этом не знали».

Неудивительно, что именно Йоко увлекла всемирно известного певца: обласканный всеобщим вниманием, он встретил самодостаточную и сильную женщину, которая могла многому его научить — мыслить иначе, избавиться от шаблонов. На фоне визжащих от восторга поклонниц японка с тихим и мягким голосом казалась какой-то внеземной. И она не переставала его удивлять.

Одна душа в двух телах — Джон-и-Йоко

Скрывать отношения не было смысла: парочка была неразлучной. Через два года после первой встречи Леннон развелся с Синтией, а через год, в 1969-м, они с Йоко стали мужем и женой. Церемония прошла в Гибралтаре. Как метко подметил тогда Леннон, они — не Джон и Йоко, а одна душа в двух телах, Джон-и-Йоко. После женитьбы Леннон сменил свое второе имя Уинстон на Оно, и теперь его звали Джон Оно Леннон. Музыкант рассказывал: «Гибралтар был похож на маленький солнечный сон. Я не нашел белого костюма — на мне были какие-то кремовые вельветовые брюки и белый пиджак. На Йоко было все белое. Это было очень романтично».

Медовый месяц пара провела в континентальной Европе, и Леннон написал об этом песню под названием «The Ballad of John and Yoko». В ней есть такие строчки: «Газетчики спросили: „Скажите, а чем вы занимаетесь в постели?“ А я ответил: „Мы просто пытаемся найти там покой“». Но покой им только снился: поклонницы группы возненавидели новую любовь Джона. Им вторила местная пресса, одно из самых мягких высказываний которой звучало так: «японская ведьма, околдовавшая Джона Леннона». По этой причине — и, конечно, из-за того, что The Beatles распались — пара решила перебраться из Великобритании в США.

В постели за мир

Во время медового месяца Джон и Йоко позвали журналистов для «постельного интервью». Предвкушая яркие сенсации и подробности личной жизни эксцентричной парочки, журналисты поторопились в номер отеля, где остановились новобрачные. Но там было вовсе не то, чего они ожидали: влюбленные лежали в кровати и рассуждали о мире во всем мире. Позже это интервью назвали самой комфортной демонстрацией за мир в истории человечества. Молодожены позволили прессе находиться с ними по 12 часов в день и обнимались перед камерами. Джон вспоминал: «Заголовки всех мировых газет были о том, что супружеская пара лежит в постели и болтает про мир. Это был один из величайших эпизодов в нашей жизни». Сначала акцию провели в в Амстердаме, позже повторили в монреальском отеле «Королева Елизавета».

Совместное творчество

Джон и Йоко были на одной волне. Они выпустили совместный альбом «Unfinished Music No.1: Two Virgins». По словам Леннона, он был записан за одну ночь, но это и не удивительно, ведь музыки на пластинке не было. Там только странные звуки, вздохи, шумы. Это похоже на хронику совместной жизни. Внимание публики привлекла обложка: на ней были обнаженные Леннон и Йоко. Вслед за этим выходит не менее странный «Unfinished Music No.2: Life with the Lions». После чего пара создает группу под названием Plastic Ono Band, которая не стала в итоге популярной, но была очень авангардной.

Начало 70-х было сложным временем для пары: они то ссорятся и расстаются, то устраивают бурные примирения. Джон даже начал встречаться с помощницей Йоко Мэй Пэнг. Йоко обо всем знала и отозвалась об этом так: «Мэй Пэнг была очень умной и привлекательной женщиной. Я думаю, им было хорошо вместе. Роман Джона не причинил мне вреда. Мне нужен был отдых. Мне нужно было место». В итоге Йоко и Джон окончательно притерлись друг к другу, и 9 октября 1975 года, в 35-й день рождения Джона Леннона, 42-летняя Йоко родила сына Шона. После этого Леннон заявил о том, что завершает музыкальную карьеру, и следующие 5 лет посвятил сыну.

Наследие Джона

Пока рос сын Шон, Леннон всего два раза появился на публике — на частном приеме и на церемонии вручения премии Grammy. А в 1980 году в соавторстве с Йоко он выпускает свой сольный альбом «Double Fantasy», который оказывается последним в его карьере. Его жизнь оборвалась, когда они с женой входили под арку своего дома, возвращаясь со студии звукозаписи. Какими бы противоречивыми ни были отношения Йоко и Джона, художница всегда оставалась его музой. Именно ей он посвятил свои лучшие песни, вместе с ней написал хит «Imagine». Она вспоминает: «То, что песня „Imagine“ была написана и выпущена в свет, — это волшебство. По большому счету, я чувствую, что мы с Джоном встретились именно для того, чтобы создать ее».

Йоко, хотя и была после смерти битла замужем, признается, что больше так и не познакомилась с тем, кто поразил бы ее настолько же сильно, как Джон: «Я до сих пор не встретила никого, кто бы меня взволновал. Для меня это очень сложно, потому что я не ищу отношений по-быстрому, понимаете? Скажем так, я просто предоставляю это судьбе», — сказала она.

Йоко с сыном Шоном.

С момента гибели Леннона Оно тщательно хранит его наследие: интервью, аудиозаписи, фото — все, что с ним связано. Она участвует в вечерах памяти и открытии памятников и музеев, посвященных мужу. В свои 87 художница продолжает создавать разнообразные проекты: фильмы, инсталляции, хеппенинги и перформансы. Сын Йоко и Джона Шон пишет музыку, снимается в кино, а еще он стал довольно известным музыкантом и доказал всему миру, что он не просто сын знаменитостей, но действительно талантливый парень.