История легендарной пары, которая всему миру доказала: «Все, что тебе нужно, — это любовь»

Считается, что в любви один всегда уступает, позволяет себя любить, а другой любит, отдавая себя без остатка. Но когда встречаются две цельные и сильные личности, все идет совсем по другому, невероятному сценарию. История, достойная экранизации, произошла, когда фронтмен The Beatles Джон Леннон встретил японскую авангардную художницу Йоко Оно.

Джон случайно зашел на выставку и встретил свою судьбу

В 1966 году The Beatles были на вершине славы. Однажды по рекомендации Пола Маккартни, еще одного легендарного участника ливерпульской четверки, Джон решил посетить выставку в художественной галерее «Индика» — там он впервые и увидел художницу-авангардистку Йоко Оно. Точнее, сначала увидел экспонат , поразивший его до глубины души, а уж потом решил познакомиться с девушкой, которая его создала.

Можно сказать, что Джон сам дал ей зеленый свет: начал приводить новую пассию на репетиции The Beatles, кроме того, она принимала участие в записи некоторых песен, притом что в группе существовало строгое правило — никаких посторонних во время репетиций. Напряжение в группе росло. Позже Йоко признается : «В каком-то смысле мы с Джоном разрушили карьеры друг друга, когда решили быть вместе . Хотя тогда мы об этом не знали».

Одна душа в двух телах — Джон-и-Йоко

Медовый месяц пара провела в континентальной Европе, и Леннон написал об этом песню под названием «The Ballad of John and Yoko». В ней есть такие строчки: «Газетчики спросили: „Скажите, а чем вы занимаетесь в постели?“ А я ответил: „Мы просто пытаемся найти там покой“». Но покой им только снился: поклонницы группы возненавидели новую любовь Джона. Им вторила местная пресса, одно из самых мягких высказываний которой звучало так: «японская ведьма, околдовавшая Джона Леннона». По этой причине — и, конечно, из-за того, что The Beatles распались — пара решила перебраться из Великобритании в США.