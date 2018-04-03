Чем занимались звезды, когда были в возрасте своих знаменитых детей

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Часто от родителей мы могли слышать фразу: «А я в твои годы...» Но говорят ли ее звезды своим детям? Уже в 16 лет многие из детей знаменитостей открывают показы Chanel или имеют собственный бизнес, тогда как их звездные родители в это время собирали кукурузу или спали на полу в тренажерных залах за неимением жилья.

Предлагаем вместе с AdMe.ru разобраться, чем занимались звезды в возрасте своих детей и насколько сильна разница между поколениями. А в конце вас ждет прелестный бонус.

1. Лили-Роуз Депп — Джонни Депп

Лили-Роуз Депп — дочь Джонни Деппа. В свои 18 лет она уже звезда. Лили успела сняться в нескольких фильмах и стать лицом модного дома Chanel. Чем же в ее возрасте занимался Джонни? В 18 лет он уже был отчислен из школы, употреблял наркотики, мечтал о карьере рок-музыканта и не был известен практически никому. Кинокарьера началась у Джонни в возрасте 20 лет, после встречи с Николасом Кейджем, а известность пришла к нему лишь в 24, после сьемок в сериале «Джамп-стрит, 21».

2. Кайя Гербер — Синди Кроуфорд

Кайя Гербер (16 лет) — дочь супермодели Синди Кроуфорд. Кажется, о красавице Кайе знает практически каждый. Уже в 12 лет она подписала контракт с IMG Models и появилась на страницах Vogue. Сейчас она работает с модными домами Chanel, Versace, Moschino и является одной из самых востребованных моделей. Чем же в 16 лет занималась сама Синди? Если честно, то собирала кукурузу. Однако именно в этот момент ее заметил газетный фотограф. Положительная реакция на фотографию и убедила девушку заняться модельным бизнесом.

3. Патрик Шварценеггер — Арнольд Шварценеггер

Патрик Шварценеггер (24 года) — сын знаменитого Арнольда Шварценеггера. Уже в 15 лет он организовал (не без помощи родителей) компанию по производству мужской одежды. А в 17 лет стал лицом бренда Hudson Jeans. Сейчас юноша активно снимается в кино — в 2018 году с ним выходит фильм под названием «Полуночное солнце». Отец Патрика в его возрасте только начинал сниматься и приобретать популярность. Он уже успел победить в нескольких конкурсах по бодибилдингу, но все еще имел много долгов, спал на полу в тренажерном зале и работал в Америке нелегально. Успех к актеру пришел лишь в возрасте 35 лет, после выхода фильма «Конан-варвар».

4. Бруклин Бекхэм — Дэвид Бекхэм

Бруклину Бекхэму 19 лет, и о том, чей он сын, кажется, можно не говорить. Юноша серьезно занимается фотографией, например в 2016 году он отснял рекламную кампанию для бренда Burberry. А также, как говорят СМИ, у Бруклина есть серьезные планы жениться на Хлое Морец. Что же делал Дэвид в 19 лет? В 17 лет он уже подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и уверенно двигался к славе. Однако по-настоящему звездой стал только в 25 лет, увеличивая свою популярность с каждым забитым голом.

5. Джейден Смит — Уилл Смит

Джейден Смит (19 лет) — сын Уилла Смита. Юноша активно снимается в кино вместе с отцом, а также пишет рэп. Не зря, ведь карьера его отца началась именно с рэпа — его хип-хоп-группа стала обладателем «Грэмми» за лучшее исполнение. В 22 года он впервые снялся в кино и сразу же стал кумиром подростков.

6. Майя Турман-Хоук — Ума Турман

Майя (19 лет) — дочь знаменитой Умы Турман. Ее карьера только начинается — девушку привлекает то же поприще, что и ее мать. Она получила несколько ролей в кино, одна из которых — скучающая продавщица в 3-м сезоне «Очень странных дел». Но ее уже мог бы знать мир, так как в прошлом году София Коппола рассматривала Майю на роль Русалочки. Однако продюсеры отдали роль Хлое Морец, что послужило причиной ухода Копполы из проекта. Если о Майе кто-то слышал, то Уму Турман в 19 лет не знал никто — она работала в Нью-Йорке посудомойкой и старалась пробиться в модели. Известность пришла к ней лишь год спустя, а съемки в «Криминальном чтиве» начались, когда ей исполнилось 24 года.

7. Джорджия Мэй Джаггер — Мик Джаггер

Джорджия Мэй Джаггер (26 лет) — дочь знаменитого Мика Джаггера. Она успешная британская фешен-модель. Джорджия участвовала в показах Chanel, H&M, Miu Miu, Versace. А также в 2012 году представляла британскую моду на закрытии Олимпийских игр. В 26 лет Мик был на вершине популярности. Еще в юношестве он бросил школу, так как группа The Rolling Stones становилась все более и более известной.

8. Айрис Лоу — Джуд Лоу

Айрис Лоу — дочь красавчика Джуда Лоу. Уже в 17 лет она довольно популярна, в 15 лет состоялся ее дебют как модели. Она снялась в лукбуке Miu Miu в поддержку новой круизной коллекции, а в январе и марте 2017 года Айрис стала лицом рекламных кампаний Burberry. Джуд Лоу с 6 лет начал проявлять интерес к театру и кино и уже в 14 стал сниматься на телевидении. В 17 лет он гастролировал по Италии со спектаклем, но до серьезных ролей было еще далеко. Хотя его успех был планомерным, признание пришло к нему только в возрасте 27 лет, после выхода фильма «Талантливый мистер Рипли».

9. Лив Фрейндлих — Джулианна Мур

Лив всего 15 лет, однако ей уже все пророчат карьеру модели. Она уже выше своей матери, Джулианны Мур, и успела начать карьеру с необычного показа марки J.Crew. Что же в 15 лет делала сама Джулианна? Мирно училась в колледже в Германии, после чего поступила в Школу искусств Бостонского университета. Еще в 25 лет она работала официанткой в Нью-Йорке и снималась в мыльных операх. Карьерный взлет актрисы произошел в 27 лет, после выхода фильма Стивена Спилберга «Парк юрского периода: Затерянный мир».

10. Лурдес Мария Чикконе-Леон — Мадонна

Лурдес (21 год) — дочка скандальной Мадонны. Она ведет по большей части светскую жизнь: снимается для лукбуков хулиганской одежды, меняет бойфрендов, среди которых набирающий известность Тимоти Шаламе. У самой Мадонны была не такая спокойная юность. В 19 лет она подрабатывала в Burger King, откуда была уволена за то, что сожгла печь и облила джемом хамившего посетителя. После чего будущая певица устроилась гардеробщицей в ресторан «Русская чайная», откуда была уволена за неподобающий внешний вид. Лишь в 23 года карьера Мадонны как певицы начала идти в гору, после знакомства с владелицей студии Камиллой Барбон.

11. Систин Роуз и София Роуз Сталлоне — Сильвестр Сталлоне

Систин (19 лет) и София (21 год) — дочери знаменитого Сильвестра Сталлоне. Девушки — повод для гордости своего отца, который любит выкладывать фото с ними в инстаграме. София учится в Университете в Южной Калифорнии и живет в общежитии с другими студентами. Систин же интересует модельное будущее. Уже сейчас ее можно найти в журналах Vogue, Teen Vogue, Schon! Magazine и др. В 2018 году девушка снялась для календаря от Love Magazine. Что же делал в 19 лет суровый Сильвестр Сталлоне? В 15 лет он учился в школе для трудных подростков, а затем переехал в Швейцарию, где уже подрабатывал актером в театре. До своей главной роли в фильме «Рокки», которую он исполнил в 30 лет, актер успел появиться лишь в нескольких фильмах, где его роли порой заключались в том, чтобы сыграть гостя на свадьбе и хулигана в метро.

12. Ава Элизабет Филлипп — Риз Уизерспун

Ава Элизабет (18 лет) — дочь Риз Уизерспун, и пока она не стремится к славе. Совсем недавно у девочки были зеленые, а потом и розовые волосы. Ава хочет найти собственный путь и всего добиться самостоятельно. Она даже упорно ездит на старом Volkswagen Jetta, потому что ей нравится простота. Также девушка учится в художественной школе. Риз же в свое время бросила Стэнфорд ради карьеры актрисы. Успех к ней пришел в 25 лет, когда она снялась в фильме «Блондинка в законе».

Бонус: 6-летняя дочь Бейонсе самостоятельно потратила $ 10 тыс.

6-летняя дочь Бейонсе еще не заработала ни цента, но уже точно знает, как нужно правильно тратить деньги. Малышка Блу Айви побывала на аукционе Wearable Art Gala, который устраивала ее бабушка, и сделала несколько настоящих крупных ставок. Вначале вздернутую вверх руку девочки родители обыграли как шутку, однако потом разрешили по-настоящему поучаствовать в торгах — девочка приобрела некое произведение искусства за $ 10 тыс. Однако для ее родителей это сущие пустяки — по подсчетам Forbes, у пары на счету около $ 1,16 млрд.

Как вы думаете, разделяет ли звездных родителей и их детей пропасть из-за совершенно разного детства? Или, наоборот, для своих детей они образец для подражания?