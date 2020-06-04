9 звезд, которые ловко превратили недостатки в свою визитную карточку

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Мало кто считает свою внешность идеальной, и знаменитости не исключение. Одному не нравится его нос, другому — фигура, третьему — форма ушей. В таких ситуациях звезды нередко предпринимают гигантские усилия, чтобы избавиться от раздражающих изъянов.

Герои подборки AdMe.ru выбрали другой путь. Они отказались всю жизнь бороться с недостатками, а сделали их уникальным отличием. Рассказываем о знаменитых актерах, музыкантах и моделях, которые не стесняются показывать себя такими, какие есть. А в бонусе вспоминаем российскую певицу, которая сделала одну особенность своей главной фишкой.

1. Эмилия Кларк — кустистые брови

В детстве будущую «мать драконов» часто дразнили за густые брови. Девушка очень переживала и постоянно хотела выщипать их. Мать Эмилии была против и советовала дочери оставить брови в покое. В конце концов они стали частью образа актрисы, а их «выступление» на шоу Грэма Нортона мы помним до сих пор.

2. Кейт Босуорт — торчащие уши

Раньше Кейт Босуорт скрывала форму ушей за длинными распущенными волосами. Вскоре она примирилась со своей особенностью и стала появляться на светских мероприятиях с хвостами и пучками. Это только добавило актрисе шарма, и теперь она не расстается с новыми прическами.

3. Джорджия Мэй Джаггер — щербинка между зубами

Модель и дочь музыканта Мика Джаггера Джорджия Мэй — обладательница щербинки между зубами. Девушка долго переживала из-за своей особенности, но решила ничего с ней не делать. В одном из интервью она сказала: «У меня никогда не было скобок на зубах. Я думаю, они ужасны, как и нелепа идея, что все должны соответствовать стандартам и быть идеальными».

4. Кейт Мосс — маленькая грудь

Кейт Мосс неоднократно признавалась, что в начале карьеры очень стеснялась своего тела и особенно небольшой груди. Но, как и Джорджия Мэй Джаггер, не стала бороться с недостатком и постаралась принять себя. К слову, именно субтильное телосложение и худоба на грани фола сделали Кейт иконой моды 90-х. Ну а небольшой бюст позволяет ей без ограничений примерять любые образы и модели одежды.

5. Дженнифер Лопес — крупные бедра

Дженнифер Лопес худобой, напротив, никогда не отличалась. Но вместо того чтобы подстраиваться под голливудские стандарты, она взяла и задала тренд на массивные бедра. А для пущего пиара застраховала выдающуюся часть тела на $ 27 млн.

6. Эван Хэндлер — нестандартная для экранных красавчиков внешность

Внешность Эвана Хэндлера далека от общепринятых стандартов мужской привлекательности. В отличие от признанных красавчиков, он не может похвастаться шикарной шевелюрой, крепкими мускулами или высоким ростом. Но это не помешало Эвану заполучить две знаковые роли любовников — Гарри Голденблатта, будущего мужа Шарлотты Йорк в «Сексе в большом городе», и Чарли Рэнкла, агента писателя Хэнка Муди в «Блудливой Калифорнии».

7. Синди Кроуфорд — родинка над губой

В это трудно поверить, но родинка Синди Кроуфорд мешала ей в начале карьеры. В первом модельном агентстве ей даже советовали подумать над удалением. Мама Синди была против и сказала юной модели, что шрам от операции будет выглядеть еще хуже. Довод прозвучал убедительно, и Синди отказалась от идеи. Совсем скоро родинка стала визитной карточкой и символом привлекательности модели.

8. Сандра Буллок — нос

Четкая, скульптурная форма лица выделяет Сандру Буллок среди других актрис. Таблоиды уже не раз обсудили ее волевой подбородок и далекий от голливудских стандартов нос. В детстве Сандра сильно переживала из-за своих недостатков, но к ситуации решила подойти с чувством юмора. Актриса лишь улыбается, когда говорит о своих особенностях, а в работе делает акцент на характере героини, а не на ее внешних чертах.

9. Хилари Суэнк — маскулинные черты

Кажется, внешности Хилари Суэнк больше всего досталось от прессы. Ее даже включили в список самых страшных знаменитостей. Но именно нестандартная внешность позволила актрисе обратить на себя внимание и сыграть знаковые роли в кино. Без маскулинных черт и угловатости Хилари вряд ли получила бы роль Мэгги Фицджеральд в «Малышке на миллион», а затем и премию «Оскар» за ее исполнение.

Бонус: Ирина Забияка — низкий голос

В середине нулевых российский шоу-бизнес покорили группа «Чили» и ее обаятельная солистка Ирина Забияка. Поклонники группы гадали, почему у девушки такой низкий, практически мужской голос. Выдвигались разные теории, но правда заключается в том, что у Ирины редкий певческий тембр — контральто. Из-за него слушатели не могут с первого раза понять, кто исполняет песню — мужчина или женщина. Среди других певиц контральто обладают Шер и Леди Гага.