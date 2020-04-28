9 женщин, которые, как оказалось, существуют не только в знаменитых песнях, но и в реальности

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Художники рисуют своих возлюбленных, поэты посвящают им стихи, а музыканты — песни. Порой эти песни звучат везде, чуть ли не из утюгов и холодильников. Но героинь любимых хитов знают далеко не все. А зря. Порой за популярными мелодиями кроются трогательные истории о реальных девушках.

Мы в AdMe.ru разузнали, кому посвящены песни, знакомые каждому, и хотим, чтобы вы тоже были в курсе.

1. «Восьмиклассница», группа «Кино»

Дженни Яснец узнала, что ей посвящена одна из самых популярных песен группы «Кино», через много лет. С Виктором Цоем она познакомилась в 15 лет, уже будучи студенткой художественного училища. С поступлением ей помогал художник Андрей Медведев, благодаря которому и состоялось знакомство. Дженни вспоминает, что общее с героиней песни у нее было одно: комендантский час. Она тоже должна была возвращаться домой к 10 часам вечера, но регулярно опаздывала. Сейчас Дженни — успешный дизайнер.

2. «The Lady in Red», Крис де Бург

Крис де Бург женат на Диане Дэвисон уже 43 года и известнейшую свою песню, конечно, посвятил любимой супруге. В частности, он упомянул, что, когда они встретились впервые, она была одета в красное, и именно это воспоминание послужило для него вдохновением.

3. «Милая моя далеко», Андрей Губин

На пике своей популярности Андрей Губин встречался с солисткой дуэта «Карамель» Людмилой Кобевко, которая вдохновила его на создание альбома «Только ты» и в том числе песни «Милая моя далеко»: оба певца часто ездили с концертами по разным городам. Отношения распались через 1,5 года, но бывшие возлюбленные до сих пор вспоминают друг друга с теплом. Людмила вышла замуж, родила дочь и преподает йогу.

4. «Миллион роз», Алла Пугачева

В основе суперпопулярной песни лежит история о художнике Нико Пиросмани и актрисе Маргарите де Севр. Маргарита приехала в Тифлис, где тогда жил Нико, с театральными гастролями и сразу покорила местную публику. Успех был столь оглушительный, что у Пиросмани не было и шанса на благосклонность заезжей звезды. Но ему все-таки удалось получить от нее поцелуй, хотя и единственный. Он случился, когда Маргарита увидела перед гостиницей множество цветов. Считается, что там были не только розы, но и сирень, пионы, лилии и многие другие цветы.

5. «Layla», Эрик Клэптон

Название песни отсылает к легенде о Лейли и Маджнуне, несчастных влюбленных, которые не смогли быть вместе. Такой выбор был сделан неспроста: во время написания мелодии Эрик Клэптон был влюблен в Патти Бойд, которая тогда была замужем за гитаристом The Beatles. Через несколько лет они развелись, но сохранили хорошие отношения, так что он пришел на свадьбу Бойд и Клэптона. Однако и этот брак в итоге распался.

6. «Фаина», группа «НА-НА»

Текст песни создает впечатление, что в ней поется о юной красавице. Но на самом деле реальная Фаина познакомилась с Бари Алибасовым, уже будучи дамой в возрасте. Они жили по соседству, и однажды баба Фая угостила Бари пельменями. Так началась дружба, продлившаяся много лет и в итоге приведшая к созданию прилипчивой веселой песенки. Бари Алибасов даже говорил, что баба Фая стала мамой и ему, и всей группе «НА-НА».

7. «Девочка-видение», Максим Леонидов

Реальную «девочку-видение» зовут вовсе не Даша. Максим Леонидов посвятил песню своей второй супруге, актрисе Анне Банщиковой. Но пара рассталась не лучшим образом, и Анна предпочитает не вспоминать о хите, музой для которого стала.

8. «Очи черные», Евгений Гребинка и Федор Шаляпин

Первые 3 строфы знаменитого романса написаны поэтом Евгением Гребинкой. Он написал их, будучи в гостях у соседа-помещика. У этого соседа была дочка, на которой Гребинка женился через год. Ей и посвящена песня. Остальные же строфы, включая припев, вдохновлены совершенно другой женщиной — итальянкой Иолой Торнаги. Написал их Федор Шаляпин, который потом женился на Иоле. Именно их вы видите на фотографии. Увы, этот брак оказался не таким счастливым, как у Гребинки: Шаляпин завел вторую семью.

9. «Стюардесса по имени Жанна», Владимир Пресняков — младший

В 1994 году Владимир Пресняков — младший летел на гастроли. В самолете он увидел очаровательную стюардессу со звучным именем и написал о ней пару строчек. Позже из них выросла целая песня, о которой Жанна узнала от знакомых. Сначала девушка даже не поверила, что это правда, но потом послушала песню, и она ей понравилась.