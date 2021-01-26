9 отечественных звезд, которые на практике доказали, что чужих детей не бывает

Того, кто делает что-то хорошее для других, обычно называют «человек с большим сердцем». И совершенно справедливо так можно сказать о каждом, кто нашел в себе силы и желание отдать свое душевное тепло чужому ребенку. Особенно приятно, когда такими людьми оказываются те, кого мы привыкли видеть на телеэкране: известные актеры, певцы или спортсмены. От этого они становятся нам еще ближе, роднее и любимее.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся, когда узнаем, что кто-то из зарубежных звезд усыновляет брошенных мальчиков и девочек. Однако наши знаменитости не отстают от своих иностранных коллег.

Актер Виктор Раков

Актер Виктор Раков, известный ролями в фильмах «Убить дракона», «Бес», «Мастер и Маргарита», уже почти 30 лет счастливо живет во 2-м браке. У него двое родных детей: сын Борис от 1-го брака и дочь Анастасия от 2-го. А 3-й ребенок, Данила, — приемный. Виктор и его жена взяли мальчика из детского дома. В то время артист участвовал в съемках социальной рекламы «Приемный ребенок может стать родным», после которых задумался об усыновлении. Жена поддержала его: они давно хотели еще одного малыша. В 2007 году они вместе поехали в детский дом, где встретили Даню. Сейчас мальчику 13 лет, он очень похож на своих приемных родителей и собирается пойти по стопам отца — тоже стать актером.

Артистка Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко, в свое время солистка группы «Мираж», популярной в 90-х, занималась благотворительностью, помогая детским домам. В одном из них она увидела хорошенького 2-летнего Игоря. Сотрудники детского дома сказали певице, что мальчика никто не хочет усыновлять, так как у него порок сердца. Татьяна нашла врача, который был готов сделать ребенку операцию, и оплатила все расходы. Операция прошла успешно, и Татьяна так и не смогла расстаться с Игорем. Сейчас сыну Татьяны Овсиенко 25 лет, он живет в США, но поддерживает контакт со своей приемной мамой и регулярно приезжает к ней.

Стилист Сергей Зверев

Однажды Сергей Зверев попал в иркутский детский дом, где увидел маленького мальчика. Сергей усыновил малыша, и долгое время никто даже не знал, что ребенок не является биологическим сыном Зверева. Сейчас, к сожалению, отношения приемного отца и сына оставляют желать лучшего. Сергей-младший вырос и женился.

Баскетболист Андрей Кириленко

Не отстают от звезд кино и эстрады и знаменитые спортсмены. Известный баскетболист Андрей Кириленко и его жена Мария Лопатова уже воспитывали двоих собственных детей, когда надумали взять малыша из детского дома. Это решение было осознанным и зрелым: будущие приемные родители посещали специальную школу для тех, кто хочет взять ребенка на усыновление, сами готовили и носили документы во все инстанции. Девочке Саше было всего 1,5 месяца, когда она попала в семью Кириленко. Старшие братья приняли ее с радостью, а через некоторое время у супругов родился еще один сын.

Певица Маргарита Суханкина

Маргарита Суханкина — солистка группы «Мираж», гремевшей в 90-е. У нее двое приемных детей. Изначально она планировала удочерить одну девочку. Но когда увидела Леру и Сережу, сразу же решила, что оба эти ребенка — ее. Маргарите было так важно, чтобы ребята не чувствовали себя чужими, что она даже не отдала их в детский сад: хотела, чтобы они были ближе к ней. Сейчас Лера и Сережа ходят в обычную школу. Мальчик с удовольствием занимается музыкой, а девочка обожает животных.

Актриса Наталья Белохвостикова

У известной актрисы есть родная дочь. А в 2007 году Наталья и ее муж Владимир Наумов усыновили мальчика Кирилла. Они встретили его в детском доме, когда участвовали в фестивале «Я и семья». Трехлетний малыш подошел к ним и попросил купить ему крестик. Супруги купили ребенку крестик в тот же день, но так и не смогли забыть Кирилла. Спустя некоторое время они забрали его. Сейчас Кириллу 16 лет, он очень заботливый и ответственный молодой человек: умеет готовить, помогает по дому и заботится о своих близких. В будущем планирует стать математиком.

Футбольный тренер Сергей Семак

В семье бывшего футболиста, а ныне тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака в общей сложности было семеро детей: у самого Сергея есть сын от предыдущего брака, а у его 2-й жены Анны 2 сына и дочь. За 12 лет совместной жизни у пары появилось еще трое общих ребят. Однако в 2016 году большая семья Сергея увеличилась еще на одного ребенка: было решено взять из детского дома девочку Таню. У Тани есть проблемы со здоровьем. Приемные родители знали об этом и были готовы потратить крупную сумму на необходимую девочке операцию.

Актриса Ирина Алферова

Родная дочь Ксения и приемный сын Саша с бабушкой.

У знаменитой красавицы Ирины Алферовой большая семья: родная дочь Ксения и еще трое приемных детей. Один из них — Саша, который является племянником Ирины. Сестра Алферовой, мама Саши, умерла в 1997 году. Актриса не смогла допустить, чтобы ребенка отправили в детский дом, и усыновила его. Саша окончил университет и работает юристом. Двое других детей, Сережа и Настя, — дети 3-го мужа Алферовой Сергея Мартынова. Их мать по трагической случайности умерла, и Ирина приложила немало усилий, чтобы если не заменить ее, то хотя бы стать детям другом и поддержкой.

Актриса Екатерина Градова

Актриса Екатерина Градова многим известна благодаря знаменитому фильму «17 мгновений весны», в котором сыграла радистку Кэт. Она была женой Андрея Миронова, в браке с которым родилась дочь Мария Миронова. Екатерина вышла замуж 2-й раз, и после свадьбы они с супругом усыновили мальчика из детского дома. Сейчас у Екатерины двое детей: родная дочь Мария Миронова и приемный сын Алексей Суховерков. Алексею сейчас 28 лет и, судя по всему, он ведет довольно насыщенную жизнь.